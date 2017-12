Afirmaciones para vivir mejor • Diciembre 2017

Obra de Teatro

Sherlock Holmes and the case for the Jersey Lily, de Katie Forgette, dirigida por Jules Aaron.

Producida por David Hunt Stafford, y protagonizada por Martin Thompson, Alison Blanchard, Aníbal Silveyra, Dave Buzzota, Melissa Colins, Facher Scott, Shawn Savage y John Combs,

La obra se estrena el 16 de noviembre en el Theatre 40 de Beverly Hills, con funciones regulares de Jueves a Domingos a las 8pm. Leer más...