En este año 2017 posiblemente se establezca un nuevo record en el número de argentinos que viajan a los Estados Unidos para pasear y comprar. Algunos sostienen que esto sucede porque el tipo de cambio está atrasado. Otros hablan de que, aunque el gobierno de Mauricio Macri levantó algunas trabas al comercio, una maraña de intereses hace que todo lo importado siga siendo ridículamente caro en Argentina, incentivando los viajes al exterior. El hecho es que muchas personas van a viajar en los próximos meses, en una y otra dirección, así que es válida la pregunta del título: ¿Conviene envolver la valija con una cubierta plástica?

Como respuesta, podemos contribuir lo siguiente: Como personas activas en la comunidad argentina de Los Angeles, escuchamos las experiencias de muchos compatriotas que viajan ida y vuelta a la Argentina. Casi siempre entran y salen por Ezeiza. Y durante los últimos años,son muy raros los casos en los que alguien reporta que le hayan robado algo de una valija.Este relato hay que relativizarlo porque no sabemos exactamente cuántos envolvieron la valija, y cuántos no. Pero el dato parece estar expandiéndose, ya que observamos que menos gente parece interesada en pagar los 250 pesos que cuesta envolver una valija en Ezeiza hoy.En fin, hay que usar cautela. En las valijas que se despachan, es muy recomendable que solo haya ropa, libros, algún souvenir de poco valor, o una caja de alfajores. Las cosas irremplazables o de valor siempre tienen que ir en el equipaje de mano.También es bueno recordar a los viajantes que van a países donde opera el narcotráfico es posible que le metan droga o alguna cosa extraña en la valija. Esto puede traer serias consecuencias, como se imaginan. Si hay un fundado temor a esto, quizás conviene tomar este tipo de medidas de seguridad. Por otro lado, si la valija va hacia Estados Unidos, envolverla puede traer problemas con la Aduana local, ya que tienen costumbre de examinar muchas valijas fuera de la presencia de sus dueños, y una cobertura de plástico puede frustrarlos, con consecuencias no deseadas.Otros argumentan que el precio de envolver la valija incluye un tipo de seguro de que, si algo sucede, la empresa que ofreció el servicio de seguridad responde. O es un requisito de algunas compañías de seguros. Si es así, envolverla tendría cierto sentido.Otra cosa para recordar, este servicio de seguridad no está disponible en los aeropuertos estadounidenses, salvo el de Miami. En los demás, a lo sumo, las aerolíneas lo pueden ayudar a sellar las valijas de otra manera.Los casos son todos distintos. Pero en líneas generales, podemos decir que la situación de seguridad en Ezeiza parece estar mejor y parece existir menos interés en el tema. ¤