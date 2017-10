¿Cómo funciona el Cerebro?

“El Cerebro es la estructura más prominente sobre la Tierra. Use it or lose it.” Dra. Marian Diamond 1926-2017

La Dra. Marian Diamond –descendiente de inmigrantes británicos y nacida en Glendale, California- estudió el cerebro y sus complejidades durante toda su vida profesional y siempre siguió sus propios consejos de “estar activa durante la Tercera Edad” (65+).

Sus investigaciones en laboratorios la condujeron a aseverar que “los cerebros de las ratas, cuando éstas viven en un ambiente enriquecido con juguetes y compañía, crecen en tamaño. Cuando a las ratas se las confina a una vida solitaria, sus cerebros se encojen”. La Dra. Diamond acabó con aquel estereotipo de que la capacidad mental es fija desde el nacimiento y que disminuye con la edad. Mientras más estimule su cerebro, éste creará más conexiones y asociaciones neurales y sus neuronas se irán renovando paulatinamente.

“Las diferentes áreas del cerebro están interconectadas por una red compleja de cientos de rutas neurales que pueden guardar recuerdos con infinitas combinaciones debido a su incalculable capacidad”

El cerebro de tamaño promedio contiene alrededor de 100 mil millones de células nerviosas (neuronas), las que se interconectan en aproximadamente 1 trillón de sinapsis (puntos de conexión) conformando una cadena de conexiones neuronales significativas. El fin es configurar la memoria y los pensamientos emitiendo señales que se desplazan a través de cada célula nerviosa, con la velocidad de los pulsos eléctricos y van liberando sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, que son los mensajeros que viajan a través de cada sinapsis transportando las señales -cargadas de información- a otras neuronas.

El Cerebro, a través de los sentidos y sus diferentes áreas especializadas, recibe la información, la interpreta, la organiza, la asocia y la distribuye para guiar nuestras acciones o guardarlas para su uso posterior. La corteza cerebral (red de conexiones neuronales responsables del lenguaje, la memoria y los pensamientos abstractos) y el hipocampo (sede de las principales funciones cerebrales que coordina la información sensorial proveniente de la corteza cerebral) están diseñados para crear asociaciones entre las diferentes representaciones sensoriales de un objeto, un evento o un comportamiento. Las diferentes áreas del cerebro están interconectadas por una red compleja de cientos de rutas neurales que pueden guardar recuerdos con infinitas combinaciones debido a su incalculable capacidad, aunque lamentablemente, aseveran los investigadores neurocirujanos, el ser humano sólo usa una pequeña fracción.

El procesamiento de la información constituye una red de cientos de pequeñas regiones cerebrales interconectadas entre sí por cientos de miles de extensiones de células nerviosas, finos cordones conocidos como axones, los que se extienden desde cada célula nerviosa conduciendo millones de pulsos eléctricos entre las diferentes partes del cerebro.

“El ser humano, al entrar en la Tercera Edad, ya comienza a experimentar algunos olvidos pasajeros, cierta dificultad en aprender cosas nuevas y a no sentirse apto para ciertas performances”

El cerebro humano es coherente con la impronta del proceso de la evolución, ya que se activa, enciende, busca, procesa y responde a todo lo que es nuevo, diferente e inesperado, lo que fortalece las conexiones sinápticas, y enlaza áreas diferentes creando nuevos diseños, ya que viene equipado para liberar en cada sinapsis, moléculas de nutrientes naturales –las neurothophins- elaboradas por las células nerviosas con el fin de promover una actividad neuronal saludable, según asevera el Dr. Lawrence Katz.

El ser humano, al entrar en la Tercera Edad, ya comienza a experimentar algunos olvidos pasajeros, cierta dificultad en aprender cosas nuevas y a no sentirse apto para ciertas performances o problemas que tienen que ver con la corteza cerebral y el hipocampo respectivamente. El hipocampo, más conocido por su habilidad en hacer asociaciones y recordar donde dejamos el auto, por ejemplo, decide donde guardar la información conocida como “memoria a largo plazo” y sacarla cuando se la necesita, proceso que está condicionado a dos factores:

1- ¿Tiene esta información algún significado emocional?

2- ¿Tiene esta información alguna relación con la información existente?

“Nuestros cinco sentidos son los portales que tiene el cerebro para comunicarse con el mundo exterior. Algunos adultos no están apelando al rico potencial que encierran las asociaciones multisensoriales”

Investigadores neurocientíficos consideran a la emoción como el sexto sentido y tras el uso de avanzadas técnicas para la captura de la imagen, ellos aseveran que “los circuitos que enlazan a las emociones son tan tangibles como los que enlazan a los 5 sentidos, y la habilidad de recordarlas está ligada a un contexto emocional”. El hipocampo retiene la información por un largo período de tiempo si ésta tiene un significado emocional. De ahí deducimos que la interacción social es un estimulante para la memoria.

La mayoría de los problemas de deficiencias mentales son localizados en la corteza cerebral o en el hipocampo. De ahí que sea tan importante ejercitar estas partes del cerebro para lograr un funcionamiento óptimo.

Cualquier estímulo que active una parte de la cadena de asociaciones neurales activará también todas las áreas del cerebro que tenga alguna relación con el estímulo original. Por ejemplo, una rosa, la vemos (vista), percibimos su perfume (olfato), y la tocamos (tacto). Todo lo que aprendemos y recordamos tiene que ver con la habilidad del cerebro de formar, guardar y relacionar las asociaciones en una manera similar a la Teoría del Condicionamiento, establecida por el científico ruso Dr. Iván Pavlov, con su conocida frase “toda clase de recuerdos resultan de un sólo estímulo”.

Es muy importante cuidar el cerebro, ya que poder formar asociaciones multisensoriales cuando el cerebro está en su máxima capacidad de performance (entre los 30-50 años de vida) ayuda a construir “un bastión contra la pérdida de poder de procesamiento en el último segmento de la vida”, como aseguran los expertos en neurociencia. Nuestros cinco sentidos son los portales que tiene el cerebro para comunicarse con el mundo exterior. Algunos adultos no están apelando al rico potencial que encierran las asociaciones multisensoriales. Por ejemplo, un bebé al interactuar con su juguete usa los cinco sentidos, lo mira (vista), lo toca (tacto), lo saborea (gusto), lo huele (olfato) y lo tira para escuchar su sonido (oído), en cambio el adulto generalmente apela a dos sentidos y sus combinaciones (vista-oído, vista-tacto, vista-gusto y vista-olfato).

Las investigaciones de la Dra. Diamond fueron la base de los nuevos conceptos educativos de “estimular a los bebés (antes de su nacimiento) con música de Mozart y (después) con lecciones de violín y toda clase de experiencias que estimulen la mente del niño”. Ella fue pionera en recomendar una buena alimentación, practicar ejercicios físicos y explorar y experimentar nuevos retos. En sus clases de anatomía de la Universidad de Berkeley, en California, ella escribía sus ideas con una tiza sobre el pizarrón en lugar de usar las conocidas tarjetas o “slides”, ya que creía que el acto de escribir en el pizarrón le ayudaba a imprimir nuevas ideas en su mente.

Estimulemos nuestro cerebro todos los días, conforme vamos acercándonos a la Tercera Edad, ejercitándolo en una forma creativa, variada y equilibrada a la vez, donde el buen humor, la lectura diaria, un nuevo aprendizaje, un viaje y las conexiones con gente positiva significarán nutrientes saludables que ampliarán las conexiones neuronales en diferentes maneras, reflejando el mejor panorama de salud mental. ¤