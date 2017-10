Con esmowing todo es posible Ginebra Bols

La escena es bizarra: el arquero coloca la pelota en la línea de cal y se dispone a patear. Por un lado del arco aparece un sonriente mozo con una ginebra y un sifón de soda en la bandeja. El mozo sirve un poco de ginebra, el arquero le agrega un chorrito de soda, y se toma un trago.

La voz en off del relator pregunta: “¿Quiere tener esmowing?”, mientras el arquero toma carrera y patea. La respuesta la da el relator inmediatamente después diciendo: “Tome ginebra… ¡¡Booooools!!” al tiempo que la imagen muestra al arquero convirtiendo un gol de arco a arco.El arquero no es otro que el “Loco” Hugo Orlando Gatti y la publicidad es una de las más recordadas de la historia, la de Ginebra Bols. No estamos seguros qué significa tener “esmowing”… pero, de acuerdo a la experiencia del Loco, basta con un traguito de Ginebra Bols para comprobarlo. ¤