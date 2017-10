Se dijo en Septiembre 2017

La Frase de Francisco

“Un terrible terremoto ha asolado México. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración por toda la querida población mexicana”

La Frase de Mauricio

“No digo que mantener la humildad sea fácil. Siempre es un ejercicio. Pero mucho más difícil es mantener la humildad cuando los resultados empiezan a ser mejores. La tendencia natural de los seres humanos es pensar 'como me está yendo bien, ¿por qué voy a escuchar a otro?'”

La Frase de Donald

“Para superar los peligros del presente y para alcanzar la promesa del futuro, debemos comenzar con la sabiduría del pasado. Nuestro éxito depende de una coalición de naciones fuertes e independientes que abracen su soberanía para promover la seguridad, la prosperidad y la paz para sí mismos y para el mundo”

Ataque de devoción

“¿Cuándo has visto a Cristina rezando en una misa antes? ¿Cuántas veces fue a ver a Jorge Bergoglio antes de que fuera papa?”

Jaime Durán Barba, consultor político y asesor de Mauricio Macri

La desaparición de Santiago Maldonado

“Tengo la esperanza de que Santiago esté vivo. Hay veces que pienso que no, pero lo tengo presente todo el tiempo, no lo sueño de otra forma”

Sergio Maldonado, hermano del desaparecido Santiago Maldonado

“Lamentablemente pasaron 50 días y estamos lejos de saber qué ocurrió, pero es un caso que tiene la Justicia. Desde el Estado, como auxiliar de la Justicia, estamos tratando de encontrarlo, pero no sabemos qué pasó”

Rogelio Frigerio, ministro del Interior

“La Justicia no está preparada para investigar casos como éste o la muerte del fiscal Alberto Nisman”

Germán Garavano, ministro de Justicia

“No tengo la más puta idea qué pasó. Acá de tanto en tanto aparecen cosas raras, matan 50 personas en un tren y no pasa nada, pero desaparece uno y hacen quilombo. Ahora se nos vienen los mapuches, ¿estamos en guerra con los mapuches? Qué país más raro tenemos...”

Cacho Castaña, famoso cantante argentino

Bajate, Randazzo

“No haberle dado interna a Florencio Randazzo fue un error del cual soy el autor. Por la Patria y el Pueblo, Randazzo debe bajar su candidatura”

Luis D'Elía, dirigente ultrakirchnerista

Ni en pedo, D’Elía

"Dejate de joder y andá a laburar”

Florencio Randazzo, candidato a senador por Cumplir, contestándole a D’Elía

Los cadáveres caerán del cielo

“Es seguro volar en avión, es muy seguro volar en Argentina. ¿Es infalible el sistema? No, tiene ventanas de riesgo muy altas. Ahora los pilotos que egresan de un aeroclub van a encargarse de la expansión de estos vuelos comerciales, va a haber lluvia de cadáveres, no lluvia de currículums ni revolución de los aviones, va a ser la revolución de los muertos”

Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas sobre las nuevas aerolíneas low cost en Argentina

No voy en escalera, voy en avión

“Que no nos vengan a decir que el futuro nos espera, queremos hoy acá y en el presente volver a subir la escalera, no queremos seguir bajando, porque mientras nos hacen bajar la escalera, hay otros que van en ascensor o en avión”

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidente de la Nación y actual candidata a senadora

Como un Macri, pero más popu

“De lo que sí estoy segura es de que la señora de Kirchner de ninguna manera puede ser una referencia pensando en 2019, aunque ella crea otra cosa. Pienso que en su sector se irá gestando un movimiento para construir una alternativa política que tenga algunas de las características positivas que tiene el liderazgo político de Macri, un liderazgo moderno, democrático. Aspiro a que exista otro liderazgo similar pero más popular, con una agenda que responda a los problemas reales de la mayoría, que es lo que no tiene Macri”

Margarita Stolbizer, líder del GEN y el Frente 1País

Empresarios argentinos

“Hay extremos de empresarios que a la vez que están recibiendo Repros para pagar al personal se están comprando un helicóptero para pasear”

Nicolás Dujovne, ministro de Economía de Argentina

Dice Diego

“Mirtha Legrand tomaba whisky con Videla”

Diego Maradona, ex futbolista

Dice Mirtha

“¡Es una infamia! Jamás estuve con Videla, ¡jamás! Jamás en mi vida tomé whisky. No salgo de mi asombro ante tanta maldad. No se puede hacer tanto daño gratuitamente. Algo en su cerebro no está funcionando bien”

Mirtha Legrand, estrella televisiva

Apúrense, por las dudas

“El plan del presidente Mauricio Macri es claramente de ocho años”

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado

Ponele el pecho

“Hoy es el cáncer de mama la primera razón de muerte oncológica en las mujeres. Hace cuarenta años lo era el cáncer de útero. Las campañas que son masivas, visualmente efectivas, las puede llevar adelante una persona; no digo una celebridad, yo tengo una vida ordinaria con un trabajo extraordinario que hace que la gente me conozca, y tengo esa posibilidad... Teniendo esa posibilidad , sería una picardía no hacerlo”

Natalia Oreiro, actriz y activista contra el cáncer de mama

Algunos atrasan

“Cuando veo que muchos se guían por convenios escritos en la década del 70 y que no adecuan sus convenios o formas de producción a la realidad tecnológica, del conocimiento y de los procesos productivos que tiene la Argentina hoy, sin duda hay muchos que todavía sintonizan en blanco y negro. Y muchos empiezan a entender que el mundo ha cambiado, está lleno de oportunidades, y hay que trabajar sobre ellas a través de más conocimiento, mejorar el acceso de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, al ámbito del trabajo”

Jorge Triaca, ministro de Trabajo

D E P O R T I V A S

Argentina afuera

“No me preocupa la posibilidad de quedar fuera del Mundial. Sinceramente me alegra. Hace tiempo quiero que Argentina quede afuera de todas las competencias que disputa: es la única forma de que de una vez por todas se termine con este grado vergonzoso e hiriente de desorganización y de corrupción”

Fernando Signorini, ex preparador físico de la Selección

Qué falta hacen en la Selección…

“Esperemos que podamos hacer una buena celebración porque Sergio es una leyenda del fútbol, una parte de la historia del club. Y eso es bueno para él. Es un chico al que yo lo animo a jugar, no sólo a marcar goles”

Pep Guardiola, DT del Manchester City inglés, sobre el argentino Sergio “Kun” Agüero, quien con sus 176 goles está a punto de convertirse en el goleador histórico del club

Nos fuimos a la “B”

“Entre nosotros lo único que podemos pensar es en que podríamos haber jugado mejor, sí, todos los puntos podríamos haber hecho cosas distintas. Los cuatro que vinimos acá estábamos en una situación complicada, no es una situación fácil tener que mantener la categoría, con el año muy avanzado. Yo vengo jugando muy bien, pero también venía cansado. Podríamos haber hecho muchas cosas mejor: nosotros y la gente que no vino, todos, para no llegar a esto. Cada uno tiene su responsabilidad”

Diego Schwartzman, tenista argentino, luego de que el equipo nacional fuera derrotado en el repechaje de la Copa Davis y condenado al descenso

Loca autocrítica

“Yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde, y he peleado el descenso, fui protagonista del peor fracaso de la historia de la Selección, y soy un especialista en asumir momentos difíciles”

Marcelo Bielsa, ex DT de la Selección Argentina y actual técnico del Lille francés

Charrúas sí, guaraníes no

“En la medida de que no haya un planteo formal en ninguna de las instancias previstas para plantear sumarse a la organización del Mundial de 2030, Uruguay seguirá trabajando en conjunto con Argentina. Hay dos caminos posibles para manifestar el interés formal. Uno es a través del equipo binacional que formaron Uruguay y Argentina y el otro es una comunicación formal de presidente a presidente. En ninguno de los dos casos hubo un contacto de ese tipo desde Paraguay”

Fernando Cáceres, director de la Secretaría de Deportes uruguayo

I N T E R N A C I O N A L E S

Dólares, monjitas y calzoncillos

“Ahora, ojo, en Brasil aparecen bolsones de plata, en Argentina unas monjitas tiran unos bolsones de plata, y nosotros discutimos unos calzoncillos… Démosle dimensiones a las cosas, por favor”

José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay, tras la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic salpicado en un escándalo de corrupción

AMIA, Embajada, Irán

“Agradezco al presidente Macri la búsqueda de los culpables. La amenaza de Irán es una amenaza permanente. Irán seguirá siendo la punta de lanza del terror”

Benjamín Netanyahu, premier israelí, de visita en Argentina

AMIA, Embajada, Irán II

“La República Islámica de Irán condena los atentados de los años pasados en Buenos Aires y rechaza las acusaciones contra los ciudadanos iraníes a este respecto. Las acusaciones son parte de los complots del régimen sionista y de la mafia del poder en Argentina”

Comunicado de la Cancillería iraní en respuesta a las declaraciones de Netanyahu

Religión y miedo

“Toda la izquierda ha olvidado que la religión nunca dio derechos a nadie. Todo lo contrario. A todo eso se agrega la realidad del terrorismo islamista, que no es más que un chantaje al que uno cede. Lo que hoy se llama ‘el respeto a las religiones o al islam’ no es otra cosa que miedo. Miedo al atentado, a la violencia. Pero ceder es mucho peor”

Gérard Biard, jefe de redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo

Ese es su país

“No quiero ni a Netflix ni a ninguna otra producción filmando en Medellín o Colombia historias sobre mi hermano o sobre mí. Es muy peligroso andar por allí, sobre todo sin mi bendición y sin la autorización de Escobar Inc. Este es mi país. Si eres inteligente no tienes que usar armas, si no, las vas a tener que usar. En este caso, Netflix debería proveer sicarios a su gente como seguridad”

Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano del fallecido narcotraficante Pablo Escobar

Que sí

“(El presidente estadounidense Donald) Trump declaró que nuestro liderazgo no duraría mucho tiempo más. Declaró la guerra a nuestro país”

Ri Yong Ho, canciller norcoreano

Que no

“No hemos declarado la guerra a Corea del Norte, y francamente, sugerir eso es absurdo”

Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca ¤