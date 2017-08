Cómo curar un mate

Lugar de Residencia:

Carson, California.

Hablemos de su negocio:

Comencé con esta profesión en 1998, y en el 2000 abrí mi oficina en la ciudad de Carson. Me especializo en seguros de la línea personal, comercial y también de vida. La continua capacitación que recibo, junto con mi experiencia, me permite entender las necesidades que cada cliente tiene y poder recomendarles el producto adecuado a sus necesidades. Creo que esta es una profesión muy gratificante porque me ha permitido comunicarme con mucha gente y ayudar a muchas familias a proteger su futuro.