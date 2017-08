Se dijo en Julio 2017

La Frase del Mes

“Es un día muy triste cuando el presidente de los Estados Unidos promueve la violencia contra periodistas. En lugar de preparar su viaje internacional y su primer encuentro con Vladimir Putin, lidiar con Corea del Norte y trabajar en su propuesta de cuidado de salud pública, se comporta como un adolescente, muy por debajo de la dignidad que su cargo requiere. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Él debería comenzar a hacer el suyo”

Comunicado de la CNN tras el video editado por el presidente en el que se lo ve tirando al piso y pegándole en la cara a una figura con el logo de la CNN.

La Frase de Francisco

“La paciencia significa preferir una Iglesia que sea fermento, que no tema mancharse las manos lavando el pan de sus hijos, antes que una Iglesia de los ‘puros’ que pretenda decidir antes de tiempo quién está en el Reino de Dios y quién no”

La Frase de Mauricio

“Somos los primeros que pusimos el rumbo correcto para cambiar para siempre. Logramos vencer prejuicios y desconfianzas... Hay una transformación muy grande en marcha en todo el país. No hay que caer en la pequeñez de la competencia política”

La Frase de Donald

“El vínculo transatlántico entre Estados Unidos y Europa es tan fuerte como siempre y quizás, en muchos sentidos, aún más fuerte. Hablar es fácil, pero lo que cuentan son los hechos. Y Europa debe hacer más por su propia protección, ustedes lo saben, cualquiera lo sabe, todos deben saberlo.”

Un prócer victimizado

“Amado Boudou es un perseguido político como Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner”

Fernanda Vallejos, primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, quien encabeza la lista de Unidad Ciudadana con Cristina Kirchner

Un prócer victimizado II

“Eso es fanatismo. Es comprar un discurso dogmático, no tener opinión propia y no conocer la historia argentina. No poder diferenciar a Boudou de Perón es un problema grave. Ya planteárselo es un error, comparar a Boudou con Perón es como comparar a Einstein y la Mole Moli”

Felipe Solá, diputado nacional del Frente Renovador y primer candidato a diputado por la alianza 1País

La diferencia entre ellas

“Los 'hijos' de Evita fueron a la universidad; los 'hijos' de Cristina fueron a la droga y a la violencia”

Elisa Carrió, diputada nacional

Números incompatibles

“Ahora tenemos que ir solucionando problemas urgentes como la infraestructura escolar, a la par que también pensamos en cómo seguir hacia adelante y pasar de tener escuelas del siglo 19, docentes del siglo 20 y alumnos del siglo 21, y llevar todo al siglo 21”

Alejandro Oscar Finocchiaro, flamante Ministro de Educación de la Nación

Massa en campaña

“Hoy la bicicleta financiera no paga impuestos, y el que levanta todos los días una persiana los paga. Es vergonzoso. Tenemos que defender al que trabaja y al que produce, y no seguir con esta lógica que utiliza el Gobierno de beneficiar a los bancos”

Sergio Massa, precandidato a senador nacional por la alianza 1País

Peña en campaña

“Terminar con el narcotráfico es mejorar la policía, mejorar las cárceles, terminar con la desigualdad, es todo parte de lo mismo. Por primera vez Nación, Provincia y los municipios están trabajando juntos con el único objetivo de sacar adelante al país de este difícil momento”

Marcos Peña, Jefe de Gabinete argentino

Dedícate al malbec nomás

“El país puede hacer buenos cabernet sauvignon, pero en este terreno tiene que competir con Francia y los Estados Unidos. En cambio, el malbec argentino no tiene rival y además cuenta con la ventaja de que sus vinos son buenos desde el norte hasta el sur. El país tiene la suerte de haber podido desarrollar una variedad casi privada”

Michel Rolland, famoso enólogo francés

El fracaso argentino en perspectiva

“La Argentina es antiimperialista, anticapitalista. y yo lo fui en mi juventud. No me extraña nada. Hemos vivido en este país un capitalismo no genuino. El capitalismo ve con buenos ojos al empresario, mientras que la Iglesia Católica, durante siglos, consideró que cobrar una tasa de interés era pecado. Entonces, es lógico: hay razones culturales e históricas que llevan a este fracaso. Creo que como país somos un fracaso inigualable”

Federico Braun, empresario y presidente de La Anónima, cadena de supermercados argentinos

Salvaje Vs. Salvajes

“Estos salvajes no están dejando ni una empresa rentable y si no hay empresas rentables, tampoco sus trabajadores. Son unos descerebrados, unas bestias. Toman una decisión porque la toman. En todo el mundo bajan los combustibles y acá aumentan. Dieron en una vez el aumento que nosotros dábamos en un año, así que poder se puede, nosotros lo hicimos durante muchísimos años”

Guillermo Moreno, ex secretario de comercio kirchnerista y actual precandidato a diputado nacional por Unidad Porteña

En armas contra los penes de madera

“Todos los secundarios de nuestras escuelas estuvieron allí poniéndole a un pene de madera un preservativo. ¿Eso es educación sexual? Eso es una ofensa a Dios y tenemos que levantarnos en armas para defender a nuestras familias”

Jorge “Pato” Gómez, cura de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad mendocina de Malargüe

Nadie se hace cargo

“En realidad la inseguridad es un tema policial básicamente, no es un tema judicial. Los jueces aplican las leyes, entonces si la ley dice que hay que liberar a alguien, hay que liberarlo”

Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia

Se mató pensando

“Al que roba: garrote, garrote y garrote”

José Sanfilippo, ex jugador de San Lorenzo y actual candidato a diputado nacional por el Partido Renovador Federal

Algún día se va a notar

“La economía ya lleva varios trimestres creciendo, tenuemente y cada vez más fuerte, a un ritmo anualizado de 4 por ciento, y lo más importante, es que no es rebote de año electoral, el año que viene va a seguir más fuerte. Es cierto que no llega al bolsillo de mucha gente, pero va a ir llegando”

Mario Quintana, vicejefe de Gabinete argentino

Algún día lo van a hacer

“Hay que estar en contra de la corrupción, hay que tener tolerancia cero y hay que hacer un gran acuerdo en la Argentina para ser más transparente todo el funcionamiento del Estado, de la economía y de la sociedad”

Jorge Taiana, ex canciller kirchnerista y actual segundo precandidato a senador en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana

Grieta celestial

“Ir a la Argentina sería para generar, no paz, sino más división, más grieta… Supongo yo que es la explicación.

No va para no ampliar esa grieta. Estará esperando el momento apropiado”

Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de las Academias Pontificias, sobre las posibles razones del Papa de no visitar Argentina

Arriba los de abajo

“La CGT parece el gerente de personal de la multinacional, todo lo que hacen es alejarse del trabajador con problemas, siempre se los ve arriba y nunca abajo”

Luis Zamora, candidato a diputado por Autodeterminación y Libertad

En pocas palabras

“Los políticos prometen trabajo, educación, salud… pero después muchos se olvidan”

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones

D E P O R T I V A S

Sensación de alivio

“Entrenar a Messi es una sensación de alivio. Cuando estás sentado en el banco del cuadro rival de Barcelona, pensás que te faltan varios jugadores para parar a Leo…”

Ernesto Valverde, nuevo técnico de Barcelona

Manu, el inmortal

“Si hace 10 años alguien me decía ‘vas a jugar hasta los 40’, le respondía que estaba loco”

Manu Ginóbili, basquetbolista argentino, anunciando que jugará su decimosexta temporada en la NBA con San Antonio Spurs

Las pastillitas de Novak

“Los problemas personales acaban contigo. Si estás distraído, no eres el mismo jugador. La persona que viene a la mente inmediatamente con Djokovic es Tiger Woods. Tuvo problemas familiares y nunca estuvo cerca de ser el mismo jugador. Esto no es algo físico, sino algo mental”

John McEnroe, ex tenista estadounidense, sobre Novak Djokovic

Chiquito se queda en Manchester

“Estoy feliz por haber firmado un nuevo contrato. ¿Quién no querría estar en el mayor club del mundo?”

Sergio Romero, arquero de la Selección Argentina, al renovar su contrato con Manchester United hasta junio de 2021

I N T E R N A C I O N A L E S

Ya nada sorprende, don Russell

“He reflexionado y simplemente no puedo encontrar otro caso en la historia estadounidense reciente en el que una nueva Administración estuviera tan completamente comprometida a revertir los logros de su predecesor”

Russell Riley, historiador presidencial en la Universidad de Virginia, sobre los esfuerzos de Donald Trump por sepultar los logros del ex presidente Barack Obama

La condena a Lula según Dilma

“Es un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil y hiere profundamente la democracia. Sin pruebas, están cumpliendo el guión trazado por los grandes medios de comunicación. Hace años que Lula, el presidente más popular de la historia del país y uno de los líderes más importantes del siglo XXI, viene sufriendo una persecución sin cuartel”

Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil, repudiando la condena de 9 años y medio de prisión contra su padrino político, Lula Da Silva

Venus en nuestro futuro

“Estamos cerca del momento crítico en que el calentamiento global sea irreversible. La decisión de Donald Trump podría hacer que la Tierra se volviera como Venus, con temperaturas de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico”

Stephen Hawking, reconocido físico inglés

Maduro y la Nueva Asamblea Nacional

“Ahora están cometiendo el error garrafal de crear un Estado paralelo, que es una barrabasada, una estupidez, una cosa de muchachos, de adolescentes políticos. Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí... todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”

Nicolás Maduro, presidente venezolano, en un mensaje a sus adversarios políticos

Experto en gatos

“Auguro a los gatos que tengan tantas vidas como yo, que nunca salí de la escena”

Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano de 81 años, trabajando para regresar a la política ¤