Página de Humor • Agosto 2017

Poder de Síntesis

La maestra les dice a sus alumnos que el primero que termine la redacción se puede ir a su casa. La redacción deberá contener 4 temas:

1. Sexo

2. Monarquía

3. Religión

4. Misterio

Juancito fue el primero en entregar. Su redacción decía:

¡Anoche un hombre ingresó a los aposentos de la Reina y le hizo el amor! ¡Dios mío! ¿Quién fue?

Los tres sobres

Pedro acababa de ser contratado como CEO de una relevante firma de alta tecnología.

El CEO saliente se reunió con él en forma privada y le entregó tres sobres numerados, #1, #2 y #3.

-Abrelos en el orden en que están numerados cuando tengas problemas en tu gestión que creas no poder resolver- el ex-CEO le dijo al recién nombrado.

Todo salió bien al principio, pero seis meses después, bajaron las ventas notablemente, y Pedro se vio en problemas. Tras agotar todas sus ideas y recursos, recordó los sobres. Tomó el primero, lo abrió

y leyó:

- Echale la culpa a tu predecesor.

Inmediatamente, Pedro llamó a una conferencia de prensa, en la cual dejó claro que la culpa de los problemas era del antiguo CEO. Satisfechos con sus comentarios, la prensa y la bolsa respondieron favorablemente. De inmediato comenzaron a subir las ventas, y los problemas pasaron.

Un año después, la empresa volvió a experimentar dificultades en sus ventas, combinados con problemas en la calidad de sus productos. Habiendo aprendido de su experiencia previa, Pedro apeló al segundo sobre. El mensaje en este decía:

- Reorganiza.

Acto seguido, comenzó un extenso proceso de reorganización, con el cual la empresa resurgió con nuevos bríos.

Después de varios trimestres de buenos resultados, la compañía entró en tiempos difíciles nuevamente. Pedro acudió rápidamente al tercer sobre.

El mensaje decía:

- Prepara tres sobres...

Un potro

Un tipo terriblemente arrepentido se confiesa con un cura en la iglesia:

-Padre, he pecado. Ayer estaba solo en la casa con la niñera y, usted sabe..., los dos solos, la casa sola, las cosas se dieron...

-Pero hijo mío, ¡qué terrible...!

-No, padre, eso no es todo. Después que se fue la niñera llegó una amiga de mi hermana, pero como mi hermana no estaba, usted sabe... los dos solos, la casa sola, las cosas se dieron...

-Pero hijo mío, ¡cómo puede ser posible!

-Pero eso no termina ahí padre. Luego se fue la amiga, llegó mi novia y, usted sabe… los dos solos, la casa sola, las cosas se dieron...

-¿Padre, padre...? ¿Está ahí todavía...?

El tipo mira adentro del confesionario y no ve a nadie. Sale de la Iglesia y lo ve al cura arriba del campanario.

-¡Padre! ¿Qué hace allá arriba? Baje que no he terminado...

- ¡’Tas loco …! Los dos solos, la iglesia sola...

Cortos

-¿Sabe usted inglés?

- Sí.

- ¿Cómo se dice fiesta?

- Party.

- Úselo en una frase.

- Ayer me party los dientes en la bicicleta.

Llama un amigo a otro y le dice:

- ¿Dónde andas?

- Tres palabras: sol, arena y refrescos.

- ¿Estás en la playa?

- ¡No! Estoy en el trabajo, soy albañil.

- Buenas tardes, señor, soy el afinador de pianos.

- Pero yo no lo he llamado...

- Ya sé; me llamaron sus vecinos.

-Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol… y me haces falta.

- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no te he tocado!!

En Japón hicieron una máquina que atrapaba ladrones.

El día que la estrenaron, en menos de 15 minutos atrapó a 20 ladrones.

Luego la llevaron a Alemania, y en menos de 10 minutos la máquina atrapó a 15 ladrones.

Después la llevaron al conurbano bonaerense y en menos de 5 minutos… se robaron la máquina.

Mi médico me dijo que me tenía que infiltrar.

Llevo dos semanas trabajando de incógnito en el hospital, pero me sigue doliendo la rodilla.

¡Me llevo a mi suegra de vacaciones, así se me hacen mas largas!

-¡Padre! Estoy realmente asustado, escucho una voz maligna dándome órdenes todo el día! ¿No estaré poseído?

- No, hijo... estás casado.

Va un borracho en moto y choca con una señal de tráfico, llega el policía y le pregunta: ¿Señor, no vio la flecha?

Y el borrecho responde: ¡Ni la flecha...ni el indio que me la tiro!

El primer día en Alcohólicos Anónimos le preguntan: -¿Vino solo?

El tipo para quedar bien dice: -Bueno, mejor con soda... ¤