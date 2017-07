Preparándonos para el verano

Segunda y última parte

La deshidratación es la pérdida excesiva de los fluidos del cuerpo, los que contienen las sales y los minerales esenciales para la vida. El agua es vital para el funcionamiento saludable del cuerpo, ya que ayuda al torrente sanguíneo a transportar el oxígeno y los nutrientes básicos para que cada célula del organismo esté hidratada y la piel luzca tersa y radiante.

El agua es indispensable para la vida, controla la presión sanguínea, lubrica las articulaciones, ayuda al proceso digestivo y sin agua suficiente, la piel va perdiendo humedad, se seca y se arruga cuando el cuerpo está deshidratado. En el verano, y especialmente durante los días con temperaturas muy altas, hay que observar ciertas precauciones para proteger la salud y evitar la exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol, los que además de dañar la piel y los ojos, causan mucha transpiración corporal, siendo ésta un factor contribuyente a la deshidratación. Esta pérdida de líquidos suele ser progresiva y si no se reponen inmediatamente, el cuerpo sufre daños: los latidos del corazón se aceleran y la sangre comienza a engrosarse. En casos graves, la atención médica debe ser inmediata.

Los centros de emergencia de los hospitales han reportado que “los niños y las personas mayores de 60 años no deben estar expuestos a este peligro por ser el grupo demográfico más propenso a la deshidratación. Las personas mayores con problemas de salud y que están expuestas a las altas temperaturas estivales son las más vulnerables, no sólo a la deshidratación, sino a sufrir una condición de acumulación excesiva de calor en los órganos internos del cuerpo conocida como heat exhaustion o golpes de calor, la que puede ser fatal”.

Para entender la deshidratación hay que saber que “entre el 70% y el 80% del tejido cerebral está compuesto de agua y si este nutriente falta, el cuerpo y la mente serán afectados severamente”, afirman los investigadores médicos.

Síntomas de la Deshidratación

Las personas más afectadas por la deshidratación son los niños, los adultos mayores (seniors), los enfermos, los atletas y los escaladores de montañas.

Las primeras señales de deshidratación son las siguientes y requieren de la atención médica urgente:

Sed, boca seca, sueño, fatiga, dolor de cabeza, debilidad muscular, orina oscura e infrecuente, la piel se contrae, no hay transpiración, no hay lágrimas, mareos, calambres musculares, irritabilidad, náuseas, vómitos, confusión, presión sanguínea baja, latidos del corazón acelerados, fiebre por encima de los 100 grados F, delirio.

Niveles de Deshidratación

Existen diferentes niveles de deshidratación. El cuerpo necesita de fluidos para funcionar normalmente, especialmente de agua y electrolitos (sodio, potasio, bicarbonato y cloro), nutrientes esenciales para las células y los órganos del cuerpo, sobre todo para el cerebro, el sistema nervioso y los músculos.

La deshidratación se mide en tres niveles que pueden ser Bajo, Moderado y Severo:

• Hypotonic (hyponametric)

• Hypertonic (hypernametric)

• Isotonic (Isonametric)

Recomendaciones para prevenir y evitar la deshidratación y el “heat exhaustion”

Es importante aprender a conocer el cuerpo, escuchar sus señales y reconocer los primeros síntomas de deshidratación para mantener el cuerpo sano:

• Beber suficiente agua para mantener el cuerpo hidratado, entre 8-10 vasos durante el día o más durante los meses de verano con altas temperaturas, circunstancia en que el cuerpo transpira más.

• Evitar los diuréticos (alcohol, café, té) ya que estos aumentan la pérdida de agua en el cuerpo.

• Evitar alimentos muy condimentados.

• Consumir alimentos ricos en potasio (banana, pomelo, camote, mango, agua de coco).

• Evitar ejercicios físicos extenuantes.

• Permanecer en la sombra y adentro de la casa cuando las temperaturas son muy elevadas.

• Usar ropas de algodón, de colores claros y no muy ajustadas. El color negro absorbe el calor, en cambio el color blanco es refractario y no lo absorbe tanto como lo hacen los colores oscuros.

• No fumar ni beber bebidas alcohólicas.

• Consumir alimentos que aporten más agua al organismo para evitar la deshidratación: agua de coco, apio, zanahoria, pepino, kiwi, ananá, y frutas cítricas.

Si bien el cuerpo regula su temperatura a través de la transpiración, hay que notar que al hacerlo, va perdiendo cantidades significativas de agua al transpirar excesivamente (agua que hay que reponer) y si la persona está expuesta a las temperaturas altas del verano, su cuerpo sufrirá los efectos del “heat exhaustion”. Esta es una condición de extremo calor corporal reconocida por una transpiración atípica, donde el pulso está acelerado y elevado como reacción al extremo calor dentro de su organismo que resulta ser “un calor intolerable” que requiere de la ayuda médica inmediata.

Los primeros síntomas y las señales de heat exhaustion son:

• Mareos

• Transpiración excesiva

• Sed incontrolable

• Piel pálida y rugosa

• Náuseas

• Vómitos

• Pulso acelerado

•Calambres musculares

• Dolor de cabeza

• Fiebre en aumento (sobre los 100 grados F)

• Desmayos.

Hay que recordar que los efectos de la exposición a las altas temperaturas del verano son acumulativos y los niños y los adultos mayores son los más susceptibles a la deshidratación y el “heat exhaustion”, por lo cual hay que acudir a la emergencia médica de inmediato.

Primeras recomendaciones para auxiliar a las personas con “heat exhaustion”

• Permanecer en un lugar con aire acondicionado

• Beber suficiente agua

• Poner compresas con agua bien helada en la frente principalmente

• Darse una ducha con agua fría

• Descansar

Durante las altas temperaturas del verano debemos protegernos para evitar la insolación, la deshidratación y el “heat exhaustion” y nada mejor que hacerlo recordando aquellas admoniciones del sabio griego Aristóteles, cuando nos hablaba de la importancia de vivir una vida equilibrada si practicamos “los Principios de la Moderación” categorizados por exceso o defecto. En este caso, evitemos los excesos y seamos muy moderados durante la exposición solar para preservar nuestra salud y disfrutar realmente de un hermoso verano. ¤