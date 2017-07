El Seguro Suplementario de Medicare

Cómo protegerse frente a imprevistos médicos

Mucha gente no lo sabe. Llegan a los 65 años, reciben un carnet de Medicare y creen que los gastos de salud ya no serán una preocupación. En realidad, lo que el programa de Medicare cubre es solamente un 80% de los gastos de hospital y de médicos. El 20% restante y los gastos de medicinas, que en muchos casos pueden ser bien altos, se deberán pagar con los ahorros de la persona.

Tampoco mucha gente sabe que existen planes de seguros que complementan los gastos que no están cubiertos por Medicare y muchos de ellos no tienen una cuota mensual, no tienen deducibles, y los copagos son muy bajos. Estos planes se llaman Medicare Advantage y Medicare Supplemental.En el Medicare Advantage, la persona se inscribe, selecciona un médico de cabecera que esté asociado con el plan y recibirá toda la atención médica que le sea necesaria, sin tener que pagar de su bolsillo prácticamente nada.La segunda opción que tiene es inscribirse en Medicare Supplemental e inscribirse en un plan para cubrir las prescripciones. Este tipo de plan cubrirá todos los gastos de salud, hospital, médicos y medicinas, con copagos muy bajos. El plan Medicare Supplemental tiene una cuota mensual basada en la edad de la persona. Usted podrá ir a todos los doctores en el país que trabajen con Medicare, sin tener que obtener un permiso del médico de cabecera.Las diferencias entre estos dos planes básicamente son que los seguros Medicare Supplemental tienen un costo mensual y permiten que las personas elijan los doctores de sus preferencias mientras que los seguros Medicare Advantage (HMO) permiten elegir las oficinas médicas donde se encuentran doctores de todas las especialidades y no tienen costo para los asegurados. Simplemente hay que inscribirse y esto es posible a través de agentes de seguros que tengan la licencia correspondiente para explicar esta cobertura. No todos los agentes ofrecen esta cobertura, ya que se requiere una licencia y certificados especiales. Tratándose de un producto tan importante, el Gobierno regula mucho las normas para licenciar y certificar a los agentes.También, para gente de bajos recursos que tienen los beneficios de MediCal además del Medicare, existe la posibilidad de anotarse en un plan de Medicare Advantage, donde van a recibir más beneficios, sin costo alguno, y tendrán acceso a una lista bastante amplia de doctores que participan en este tipo de planes.El día 15 de octubre se abre la inscripción para anotarse en estos planes y dura hasta el día 7 de diciembre. Si usted tiene una cobertura con la que no está satisfecho o no tiene un plan de Medicare, conéctese con un agente de su área para que lo asesore. No deje pasar esta fecha, pues tendrá que esperar un año para poder aplicar nuevamente.