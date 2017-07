Editorial • Julio 2017

Mientras que los que nos asentamos por estas tierras del norte celebramos la llegada del verano, en nuestra patria de nacimiento ya se están quejando por el frío. Lo irónico es que la situación social, política y económica por aquí está cada vez más fría, mientras que en Argentina enciende llamas.

El gobierno estadounidense decidió aislarse un poco más del concierto de las naciones avanzadas y ceder su liderazgo mundial al anunciar que el país no cumplirá con los compromisos contraídos en el Acuerdo de París sobre cambio climático. “Me eligieron para gobernar Pittsburgh, no París”, twitteó el presidente Donald Trump para justificar su decisión sobre la salida del Acuerdo, a lo que el propio alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, respondió que “Como alcalde de Pittsburgh les aseguro que nuestra ciudad seguirá los lineamientos del Acuerdo de París para beneficio de nuestra gente, nuestra economía y nuestro futuro”.Mientras que el presidente insiste en refugiarse en los sectores más reaccionarios y retrógrados del Partido Republicano -aquellos que niegan la ciencia en favor de las creencias religiosas, los que prefieren regresar al “trickle-down economics” de la era de Ronald Reagan, o en este caso, los que claman que el cambio climático es un mito de la ciencia y de los chinos y que el planeta aguanta unos cuantos siglos más de abuso sin inmutarse demasiado- el espacio de líder global ha sido ocupado, vaya paradoja para la ideología “trumpista”, por una mujer. Un poco por la fuerza misma del imparable crecimiento económico y político de su país, la alemana Angela Merkel se posiciona hoy como la líder natural para conducir al mundo hacia el futuro.Algunas de las razones ostentadas por el gobierno estadounidense para cuestionar el Acuerdo de París tienen sustento real; sin embargo, Estados Unidos ya no podrá cambiar las cosas desde adentro y acaba de dar otro gran paso para aislarse aún más de las grandes potencias mundiales y de las emergentes.En donde no existen dudas del calentamiento global es en Argentina, y no por la temperatura ambiente, sino por la política. Al cierre de esta edición los principales candidatos anunciaban la formación de sus listas para competir en las próximas elecciones legislativas de octubre. Las listas del oficialismo las encabezarán el hoy ministro de Educación Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, para el senado y diputados, respectivamente. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner formó partido propio y encabezará las listas de Unidad Ciudadana, acompañada por la economista Fernanda Vallejos. El Frente 1 País llevará como principales candidatos a Sergio Massa y Margarita Stolbizer, mientras que el Frente Justicialista estará encabezado por el ex ministro de Transportes del kirchnerismo Florencio Randazzo y el intendente del partido de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca.A todos estos se les sumarán los partidos de izquierda y otros con menos posibilidades electorales.La nota del mes la dio el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, quien a los 86 años competirá para renovar su banca de senador nacional. El patriotismo y la dedicación cívica del veterano líder riojano pueden más que su necesidad de descansar luego de toda una vida de servicio público, dirán sus seguidores. Bueno, ahora que la Cámara de Casación Penal acaba de confirmar su condena a siete años de prisión por la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, alguna otra razón puede tener, ¿no? ¿Fueros, anyone? ¤