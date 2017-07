Se dijo en Junio 2017

La Frase de Francisco

“El bien realiza y se hace eficaz sobre todo cuando está hecho sin la búsqueda de recompensa y del aparentar, en las situaciones cotidianas de la vida”

La Frase de Mauricio

“Me voy a dormir con angustia, hay gente que no tiene laburo, que esto tarda en moverse y arrancar. Otra cosa que me desespera es que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país... como tenemos jueces como los que tenemos, los tipos siguen caminando por la calle”

La Frase de Donald

“En el día de hoy, Estados Unidos cesará toda implementación del Acuerdo de París y las pesadas cargas financieras y económicas impuestas a nuestro país”

Catedrático

“Ojo que se puede ir todo a la mierda. Alguien va a tener que poner el culo en la silla para lograr el equilibrio macroeconómico”

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación

Juntos por el progreso... de ellos

“El PRO se junta con el kirchnerismo para aumentarse la dieta, pero no para bajar los precios de la canasta básica”

Sergio Massa, diputado nacional y jefe del Frente Renovador, tras la resolución de la Cámara Baja que aumenta los ingresos de sus legisladores en un 133 por ciento

¿Cómo no va a putear?

“Que nos vean que estamos, que somos, que no nos vamos a callar. Tomemos las universidades y los hospitales. Son nuestros. No nos resignemos cuando llevamos un niño a internar y no hay cama. Vayamos miles a la puerta a decirle ¿qué carajo Vidal, estás haciendo con la plata? ¿A dónde te la llevaste hija de mil p**s? No quieren que putee, pero ¿cómo no voy a putear?

Hebe de Bonafini, líder de Madres de Plaza de Mayo





El Caso Odebrecht

“El escándalo de corrupción vinculado al pago de coimas y sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht abarca al sistema político-empresario en su conjunto. Acá se mezclan la dirigencia política, que ocupaba los roles de gobierno y tenía la posibilidad de firmar los contratos en nombre del Estado, y las empresas privadas que están en la lista de contratistas del Estado”

Federico Delgado, fiscal federal

“La llegada de datos de las coimas de Odebrecht se está demorando de un modo vergonzoso. La Justicia debe actuar con toda la fuerza y avanzar en la investigación. La Justicia argentina es hoy la única de la región que no avanzó con este tema. Frente a la inacción de la Procuración General de Gils Carbó, para esto y todos los hechos de corrupción, aprovechamos la buena relación y el trabajo conjunto con la justicia de Estados Unidos y se pidió que los fiscales de Estados Unidos cooperen con los jueces y fiscales de la Argentina”

Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación

“Los sobornos efectuados para que Odebrecht y sus empresas vinculadas obtuvieran contratos en nuestro país pudieron tener origen en fondos correspondientes a las empresas locales. Sin embargo, no puede eludirse pensar en compensaciones internas si los sobornos hubieran correspondido a Odebrecht Brasil, pues difícilmente dicha matriz habría podido absorber el costo de los sobornos a nivel mundial”

Franco Picardi y Sergio Rodríguez, fiscales



“Yo creo que Brasil hoy está trabajando como un garante de la impunidad de Odebrecht. Brasil busca generar un compromiso en terceros países para evitar que se avance en investigaciones penales, civiles y administrativas contra la gente de Odebrecht, lo que pone en una situación desventajosa a los empresarios locales, con respecto a los imputados brasileños”

Marcelo Martínez de Giorgi, juez federal responsable de investigar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento

“Desmiento en forma rotunda la nota y rechazo en forma categórica haber acordado pago alguno con Odebrecht como falazmente se afirma”

Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal

Trump anuncia salida del Acuerdo Climático mundial

“Trump cometió un error para los intereses de su país y un error para el futuro de nuestro planeta”

Emmanuel Macron, presidente francés

“El presidente Trump dice que está saliendo del Acuerdo de París. Mi mensaje a usted, Señor Presidente, es que como funcionario público y especialmente como presidente, su primera y más importante responsabilidad es proteger a la gente. Doscientas mil personas mueren cada año en los Estados Unidos por la contaminación del aire, y la mitad de nuestros ríos y arroyos están demasiado contaminados para nuestra salud”

Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California

“La decisión de Trump de retirarse del acuerdo de París significa un desastre para todo el globo porque Estados Unidos naturalmente tiene mucha importancia y es un país que muchos siguen. Es un desastre en sí mismo y es una cosa que va contra la encíclica Laudato Sí, que el Papa le mostró al presidente Trump cuando estuvo aquí”

Marcelo Sánchez Sorondo, arzobispo argentino y canciller de la Pontificia Academia de Ciencias y de Ciencias Sociales del Vaticano

“Querido planeta, lo sentimos. Por favor, aguanta tres años y medio más y lo arreglaremos. Lo prometemos”

Chris Murphy, senador de Connecticut

“Hoy, la futura habitabilidad de nuestro planeta fue amenazada por la decisión descuidada del presidente Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Nuestro futuro en este planeta está ahora más en riesgo que nunca. Para los estadounidenses y aquellos en la comunidad mundial que buscan un fuerte liderazgo en asuntos climáticos, esta acción es profundamente desalentadora. Ahora, más que nunca, debemos estar decididos a resolver el cambio climático y a desafiar a aquellos líderes que no creen en hechos científicos o verdades empíricas”

Leonardo Di Caprio, actor estadounidense

Máximo define la épica

“Lo épico no es ir a una PASO con Cristina, lo épico es ganarle a Macri y frenar el ajuste”

Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner y jefe de La Cámpora

Todos somos algo K

“Vos no podés hacer política en un mundo que ya no existe más, cuyos aliados eran Venezuela e Irán. Es una locura. Hoy parece que nos hubiéramos despertado de un mal sueño, ¡pero fue raro que fuera tan largo y no nos despertáramos antes! Evidentemente algo kirchneristas somos, porque si no, no hubiera pasado”

Jorge Lanata, periodista

Cristina candidata

“Creo que lo que le preocupa al gobierno es si (Cristina Kirchner) no fuera candidata. La mejor expectativa del Gobierno es que Cristina sea candidata. En el resto del país Cristina Kirchner no existe, existe en el conurbano bonaerense. Si pierde, el peronismo pondrá una lápida sobre su figura política”

Joaquín Morales Solá, periodista

De mujer a mujer

“Es una mujer de un egoísmo político que no he conocido nunca antes. Practicó verdaderamente la soledad del poder, estaba sola y no habló con nadie”

Beatriz Sarlo, ensayista y escritora, sobre Cristina Kirchner

Caras tapadas

“En las calles con el conjunto del movimiento popular y en las urnas con Cristina como conducción, aportaremos nuestros esfuerzos para frenar a Macri, Vidal y a todos los gobernantes que están llevando a todo el pueblo, nuevamente, a una economía de penuria”

Comunicado de la agrupación Quebracho

Los chorros entran y salen

“La Policía de la provincia de Buenos Aires todos los días tiene enfrentamientos armados, todos los días se están haciendo allanamientos donde se secuestran armas y drogas. Se pone a disposición de la Justicia a esos delincuentes y después los volvemos a detener en otros hechos. Esta es la realidad”

Fabián Perroni, jefe de la Policía bonaerense

Atornillada

“No voy a renunciar ni planeo jubilarme”

Alejandra Gils Carbó, cuestionada procuradora de Justicia de la Nación

Las mafias de la megaferia

“Hay un montón de funcionarios que fueron cómplices de La Salada. Nos cansamos de denunciar y corrimos riesgo de vida, así que no nos van a venir a contar qué es la mafia de La Salada, que atraviesa transversalmente el aparato del Estado como muchas otras cosas”

Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda, sobre los allanamientos en la feria La Salada

D E P O R T I V A S

Batata y Willy, amigados

“Guillermo Vilas popularizó el tenis en la Argentina. Era un deporte muy de elite y él de a poco fue haciéndolo conocido y nos abrió las puertas en el mundo. Antes, de lo único que se hablaba sobre la Argentina era de fútbol, de la Fórmula 1 con Reutemann, y Vilas con sus victorias provocó que cuando venías a Francia te dijeran: ‘¿Argentino? Ah, Vilas’”

José Luis Clerc, ex tenista argentino

Boca campeón

“Fue un torneo con altibajos pero desde que le ganamos a River (el superclásico en el Monumental, en 2016) agarramos la punta y nunca más nos la pudieron sacar. Ahora el objetivo nuestro es la Copa Libertadores que le estamos debiendo a los hinchas”

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors

I N T E R N A C I O N A L E S

Trump, los rusos y el FBI

“No hay ninguna duda de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses. Hubo un esfuerzo masivo de parte de Moscú de afectar las elecciones presidenciales estadounidenses y el FBI supo de los intentos de hackeo de parte de los rusos a fines de 2015. Trump eligió difamarme a mí y al FBI, y mintió sobre mí y el FBI. El FBI será siempre independiente”

James Comey, ex director del FBI, despedido por Donald Trump por investigar la conexión rusa

¿Balseros venezolanos?

“Si con Venezuela no se hace nada, vamos a terminar con un mar lleno de sangre, vamos a tener una invasión migratoria en Cúcuta, en la frontera con Colombia, vamos tener a gente que llega a Curazao en botes...”

Pedro Pablo Kuczynski, presidente peruano

Elije tus pistolas, Pepe

“Yo lo único que lamento es que no exista la Ley de Duelos, porque hay cosas que se arreglan así, no se arreglan de otra manera, conversando y bla, bla, bla... Hablar es facilísimo en este país”

José “Pepe” Mujica, ex presidente uruguayo

Pura sanata santa

“La figura del Papa es una figura muy simpática que dice las cosas que queríamos escuchar desde hace tiempo de parte del Vaticano. Ahora, esas cosas que dice, ¿las hace? ¿Sí o no? Todavía no”

Mario Vargas Llosa, escritor