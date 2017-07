El mes de junio 2017 en cifras

Lugar de residencia: Los Angeles



Háblenos de su profesión:

Soy doctora en psicología clínica. Tengo un consultorio privado en el área de Mid-Wilshire. Me gusta trabajar con gente que normalmente funciona bien pero que está atravesando un momento difícil, debido quizá a depresión, ansiedad, problemas familiares, de trabajo, o una crisis. En Argentina estudié en la Universidad de Buenos Aires. Me gradué en 1982, como licenciada en psicología. En California estudié en Alliant University, California School of Professional Psychology, y me gradué con un Ph.D. en Psicología Clínica en 1997.