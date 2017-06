Llega el Verano: Cómo Protegernos de los Rayos Ultravioletas del Sol

PARTE I de II

El verano es la estación estival esperada por todos para disfrutar las vacaciones escolares en familia, al aire libre, tanto en la pileta de natación como en las playas, los clubes náuticos, y las montañas. Y para que esta alegría familiar sea completa, es muy importante el cuidado de la salud y para ello hay que informarse de cómo proteger la piel y los ojos y mantener la hidratación corporal durante cada exposición al sol.

Estudios científicos y datos estadísticos nos confirman que los rayos ultravioletas del sol (UVR) son dañinos para la salud de la piel y los ojos, ya que los casos de cáncer en la piel (melanoma) y ceguera han ido en aumento causados por la exposición prolongada al sol. Debido a la reducción de la capa de ozono, más el atenuante del controversial cambio climático, se deduce que los rayos ultravioletas del sol llegan a la tierra con mayor intensidad y frecuencia, los que dañan el DNA de la piel causando la rotura de sus moléculas y la posibilidad de cáncer.

La sociedad industrial ha producido gases que son nocivos para el ambiente, como el clorofluorocarbono (existente en los sprays para el cabello) que han roto la capa de ozono en la atmósfera circundante a las áreas árticas y antárticas, y como consecuencia la protección natural se ha dañado y su efecto nefasto es mundial. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implementó el Tratado de Montreal (1987) para obligar a las naciones del mundo a cuidar el planeta Tierra y su atmósfera.

El ozono es un gas que contiene oxígeno, está en la estratósfera, y nos protege de los rayos ultravioletas emitidos por el sol, radiación que es nociva para la salud. La información científica nos alerta de la peligrosidad de exponerse bajo los rayos ultravioletas durante las horas de mayor intensidad, entre las 10AM y las 4PM. La familia debe informarse para poner en práctica en forma efectiva las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha elaborado la escala para medir la amplitud del peligro que implica la exposición a los rayos ultravioletas emitidos por el sol, para ayudar a la población mundial a protegerse y evitar los daños que podrían desencadenar en severas enfermedades.

Índice de los Rayos Ultravioletas del Sol (UVI)

El índice de los rayos ultravioletas (UVI) se representa en una escala cromática de 1 a 11+ destacando el nivel de riesgos: 0-2 Verde. Riesgo Bajo - 3-5 Amarillo. Riesgo Moderado - 6-7 Naranja. Riesgo Alto - 8-10 Rojo. Riesgo Muy Alto - 11 (o más) Morado. Riesgo Extremo.

El verano del 2016 ha sido considerado el más caluroso en la historia climática reciente, ya que el índice de UV llegó a medir 11.5 en la escala donde el máximo es 11.

0-2 Color Verde: Riesgo Bajo. Significa poco peligro de los rayos ultravioletas, aunque se recomienda usar lentes con protección solar para proteger los ojos, sobre todo en días muy soleados; usar el protector solar SPF 30+ y evitar la mirada hacia las superficies muy brillantes (arena, agua, nieve) ya que ellas reflejan los rayos ultravioletas (UV) aumentando así el peligro de la radiación.

3-5 Color Amarillo: Riesgo Moderado. Implica la posibilidad de daño en la piel y en los ojos si no se usa protector solar SPF 30+ cada dos horas, aún en los días nublados. Se recomienda al mediodía permanecer en la sombra; si está afuera expuesto al sol, debe usar ropas claras (son refractarias), sombrero, lentes oscuros con protección de los rayos ultravioletas y evitar la mirada hacia las superficies muy brillantes.

6-7 Color Naranja: Riesgo Alto. Se puede dañar la piel y la vista si no se usa protección solar durante las 10 AM y las 4 PM, exposición solar que hay que evitar. Afuera, busque la sombra, use ropa clara, lentes oscuros con protección UV y aplique SPF 30+ cada dos horas aún en los días nublados y siempre evitar mirar hacia superficies brillantes.

8-10 Color Rojo: Riesgo Muy Alto. Nos alerta de la peligrosidad de exponerse bajo los rayos ultravioletas sin protección para los ojos y la piel. Se recomienda evitar la exposición solar entre las 10 AM y 4 PM y buscar la sombra, usar la crema protectora de amplio espectro SPF 30+ y renovar la aplicación cada dos horas, aún en días nublados y evitar la mirada a superficies brillantes.

11 (o más) Color Morado: Riesgo Extremo. Indica un riesgo de daño severo en la piel y en los ojos si la persona no tiene protección solar. Se recomienda tomar todas las precauciones posibles para evitar las insolaciones y quemaduras de sol que se producen sólo en minutos entre las 10AM y las 4PM. Afuera hay que buscar la sombra. Usar ropas blancas con mangas largas y proteger la piel con la crema de amplio espectro SPF30+ cada dos horas. Proteger los ojos con lentes ahumados que tengan bloqueadores de los rayos ultravioletas y no mirar las superficies brillantes.

La Regla de la Sombra

Una manera simple de conocer la cantidad de radiación ultravioleta a la que usted está expuesto es mirar a su propia sombra. Si la sombra que ve durante la mañana y la tarde es más grande que su altura, revela que su exposición a los rayos ultravioletas del sol es mínima. Si la sombra es menor que su estatura –alrededor del mediodía- indica que usted está expuesto a niveles altos de radiación ultravioleta. Busque la sombra y proteja sus ojos y su piel.

Protección Legal

Los estados de California, Nueva York, Texas, Oregon, Arizona, Utah y Washington han legislado para que “las escuelas incluyan en su currículum el permiso para que los alumnos lleven en sus mochilas y se apliquen en la piel el protector solar”, confirmó el Director del Programa de Salud Ambiental, Doug Farquhar. Maestros y alumnos deberían aplicarse el protector solar 30 minutos antes de los recesos matutino y vespertino y reaplicarlo en las próximas exposiciones al aire libre cada 2 horas.

La doctora Elizabeth Tanzi afirma que “las quemaduras de sol producidas por las insolaciones son muy peligrosas durante la niñez y adolescencia, ya que existe un alto riesgo de desarrollar melanoma. Las estadísticas muestran que 5 o más quemaduras solares aumenta el riesgo de contraer melanoma en un 80%”.

“El daño producido en la piel durante la exposición solar es acumulativo”, afirma la organización The Skin Cancer Foundation, y sostiene que “el 23% de toda la exposición solar ocurre durante los primeros dieciocho años de vida”.

Los médicos dermatólogos recomiendan la aplicación de las cremas protectoras de los rayos ultravioletas del sol en forma permanente durante la niñez y la adolescencia, especialmente en los meses de verano.¤