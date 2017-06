Se dijo en Mayo 2017

La Frase de Francisco

“Con motivo de la fiesta nacional de la República Argentina, deseo expresar a vuestra excelencia (el presidente argentino Mauricio Macri) mi cordial felicitación, que extiendo a todos los hijos de nuestro amado país. Pido al Señor que les acompañe en su desarrollo material y espiritual, propiciado por un clima de serenidad, paz y respeto mutuo”

La Frase de Mauricio

“La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos a duplicarlos en los próximos 5 a 8 años. Estoy seguro de que con ayuda del empresariado chino el proceso será más exitoso”La Frase de Donald

“Como presidente, quise compartir con Rusia (en una reunión programada en la Casa Blanca) algo que tengo absoluto derecho de hacer, datos concernientes al terrorismo y a la seguridad de las aerolíneas. Por razones humanitarias y porque quiero que Rusia avance en su lucha contra el Estado Islámico”

Jóvenes ingenuos

“Lo que pasó fue que no se entendieron muchos procesos que llevamos a cabo. No pudimos hacerle ver al conjunto de la sociedad que, en realidad, su mejor posición económica era parte de ese proceso. Y esos jóvenes de veintipico que entraron a trabajar a las fábricas creyeron que era un mérito propio”

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidente

Y como si esto fuera poco…

“Voy a ser candidato; la gente me alienta a seguir trabajando por mi querida provincia y por supuesto, por la República Argentina”

Carlos Saúl Menem, ex presidente y actual senador por La Rioja, confirmando que, a los 87 años, será candidato a senador por la provincia en las elecciones legislativas de octubre

El otro Menem

“Hoy el Partido Justicialista, como tal, no existe, está dividido. Muchos siguen hablando del Frente para la Victoria, otros han creado otros partidos, y el problema es que no se avizora en el horizonte un liderazgo que permita superar estas diferencias y atraer a la mayor cantidad de dirigentes del peronismo”

Eduardo Menem, ex senador justicialista

¿Donald Trump revela secretos de estado a Rusia?

“Ahora resulta que el propio presidente Trump es un monumental buchón de Rusia, revelando información clasificada. Imprudente, irresponsable, peligroso y estúpido”

Jeff Merkley, senador demócrata por Oregon

“Trump nos debe una explicación por poner en riesgo nuestra seguridad; ha traicionado su responsabilidad suprema de velar por nuestra seguridad”

Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut

“Si es verdad, sería preocupante”

Lindsey Graham, senador republicano por South Carolina

“Esto es preocupante e irresponsable. El Partido Republicano debería poner los intereses de la nación antes de los partidarios y demandar una investigación independiente y un fiscal especial ahora mismo”

Dick Durbin, senador demócrata por Illinois

“Si es verdad, es evidentemente preocupante”

John McCain, senador republicano por Arizona

Basta de verso

“La posverdad del justicialismo fue la justicia social. Después de 30 años terminamos con un 30% de pobres. Estoy harto de que invoquen el discurso del pueblo, de Perón, de Evita y no sé cuántos... y que hoy tengamos después de casi 30 años de peronismo a uno de cada tres argentinos en la pobreza”

Emilio Monzó , presidente de la Cámara de Diputados

Ex hijo

“Efectivamente, hay un faltante de dinero, que corresponde a la deuda de cargas sociales de la fundación, que llegó a tener 206 millones de pesos. Afortunadamente, ahora Hebe está procesada y va a tener que dar explicaciones”

Sergio Shoklender, abogado y empresario, y también procesado en la causa Sueños Compartidos

Pero ¿robó o no?

“Quiero decirles que nos llegó la noticia por parte de la prensa de que estoy procesada. Tenemos claro que este es el precio que tenemos que pagar por haber dicho que Macri era nuestro enemigo cuando nadie todavía ni lo pensaba, por habernos quedado en la plaza del 9 al 10 de diciembre para que él no pise esa plaza que es del pueblo y por denunciar que él y su Gobierno fueron partícipes de la dictadura con sus empresas”

Hebe de Bonafini, tras ser procesada por defraudación en la causa Fundación Sueños Compartidos

La doble vida de Daniel

“Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé y realmente esto nos da una emoción muy fuerte. También miedo, porque, imaginate, yo tengo 60 años, es todo un desafío por delante”

Daniel Scioli, ex gobernador

“Estoy embarazada de tres meses y me encuentro con una traición. Ahora no lo quiero ni ver. Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría... quería que me haga un aborto”

Gisela Berger, ex novia de Daniel Scioli y futura madre de su bebé

“Mi teoría sobre Scioli es que cuando está cerca de un juicio o de ir preso saca un tema sexual para que sea una pantalla y que la gente se distraiga. Soy lapidario con Scioli, pienso lo peor. Me parece un delincuente por todo lo que ha robado. Es un hombre siniestro”

Bartolomé Mitre, director del Diario La Nación

Un héroe de nuestro tiempo

“Cuando el Dr. René Favaloro decide regresar a la Argentina, estaba en la cima. Es como si le pidieras hoy a Leo Messi que deje el Barcelona y se vuelva al país, no a un club, sino a fundar un club y enseñarles a jugar a la pelota a sus otros 10 compañeros. Eso hizo Favaloro. Eso lo vuelve una leyenda. Es decir, haber renunciado a ser el cirujano número uno del mundo, el responsable de esa institución, multimillonario y viviendo en los Estados Unidos”

Oscar Mendiz, Director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y colega cercano del Dr. René Favaloro

Sin conducción

“La oposición no tiene jefa ni jefe. Si tuviéramos un jefe siendo mayoría en el Congreso ganaríamos las votaciones. Acá lo que nos falta es alguien que unifique a todos los que cuestionamos a Macri. Porque todos hablamos mal de Macri, pero cuando vamos a las votaciones, Macri gana. Hoy no tenemos una jefatura que totalice a la oposición”

Fernando “Chino” Navarro, dirigente peronista del Movimiento Evita

Impunidad 2x1

“Rechazamos la ley del 2x1, y rechazamos más que se aplique a los delitos de lesa humanidad. Consideramos que el 2x1 es un símbolo de impunidad en general, porque es un mecanismo que beneficia, o beneficiaba, a los delincuentes más complicados, más duros. Igual, la Corte Suprema de Justicia es independiente y ellos son los que tienen que velar por la responsabilidad de sus fallos”

Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación

Papá monstruo

“Al monstruo lo conocimos desde chicos, no es que fue un papá dulce y luego se convirtió. Vivimos muchos años conociendo el horror. Y ya en la adolescencia duplicado, el de adentro y el de afuera. Por eso es que nosotros también fuimos víctimas. Con nosotros infundió el mismo miedo y respeto que con sus subordinados”

Mariana D., familiar directo de Miguel Etchecolatz, el exjefe de la Policía Bonaerense condenado por delitos de lesa humanidad

Carrió y la miel

“Es cómodo denunciar y usufructuar de las mieles del poder. Elisa Carrió debería bajarse y denunciar con pruebas, de lo contrario hágase cargo, porque usted es parte. Si se integra a un gobierno que denuncia por encubrir corruptos, uno termina siendo cómplice de esa impunidad”

Graciela Camaño, diputada nacional por el Frente Renovador

Santa Cruz en llamas

“La provincia nos tiene que explicar cómo van a hacer con la ayuda del gobierno nacional para salir de esta situación. Hoy tenemos dudas, que ya le trasmitimos a la provincia, que los números que nos envían presentan algunas contradicciones. Si hay voluntad política, vamos a estar ahí al lado para que los santacruceños vivan mejor”

Rogelio Frigerio, ministro del interior, sobre la ayuda que enviará el Ejecutivo nacional para superar la crisis financiera que agobia a Santa Cruz

D E P O R T I V A S

Nueva etapa y van…

“Que yo sea técnico de Argentina lo tiene que resolver la AFA con Sevilla. No dejo al Sevilla por otro club, sino por irme a la selección. Desde chico que sueño con entrenar a mi país”

Jorge Sampaoli, nuevo técnico de la Selección Argentina

Un Loco humilde

“Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad. No enamorarse de su propia idea. Pero a la vez uno tiene que enamorarse para convencer. Hay una mezcla de humildad para no ser soberbio y no cambiar de idea; y una necesidad de convicción para defender las ideas que eligió. Yo no cedo en mis ideas y no lo digo como una virtud; es un defecto. Sampaoli sí cede en sus ideas porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Eso lo hace mejor que yo, indudablemente.

Marcelo Bielsa, DT argentino

Montero cuidaría

“Me da lástima todo lo que pasa. Ustedes no se dan cuenta de todo lo que genera para afuera el fútbol argentino. Ustedes tienen la suerte de que deja Maradona y nace Messi, y tienen una generación de básquet que también obliga al mundo a mirar para acá, y una generación de tenis que también hace mirar para acá, y los Pumas te salen terceros y hacen mirar para acá, y tenés a las Leonas que también te hacen mirar para acá, y después aparece el Papa… Ustedes no se dan cuenta de lo que genera Argentina y no lo cuidan”

Paolo Montero, ex jugador urugayo y actual entrenador de Rosario Central

El Cholo se queda allá

“Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro y el futuro somos todos nosotros”

Diego Simeone, técnico argentino del Atlético Madrid

I N T E R N A C I O N A L E S

Le noveau président

“Reconstruiré el vínculo entre Europa y los pueblos que la componen, entre Europa y sus ciudadanos. Apelo a todos ustedes, cualquiera que sea su partido; y no niego las dificultades económicas, sociales, y el abatimiento moral”

Emmanuel Macron, flamante presidente electo de Francia

Europa respira

“Me alegro de que las ideas que usted defiende de una Europa fuerte y progresista que proteja a sus ciudadanos sean las que Francia va a defender durante su presidencia en el debate sobre el futuro de Europa. Francia elige un futuro europeo. Juntos por una Europa más fuerte y más justa”

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, felicitando a Macron por su triunfo

Lula se defiende

“Hay muchas acusaciones infundadas contra Cristina, igual que en Brasil contra mí y contra Dilma. Ningún país merece el retroceso en la calidad democrática que estamos viviendo en este instante. Inventaron un crimen que Dilma no cometió para justificar un impeachment. Y hoy el presidente Temer tienen menos popularidad que Dilma cuando se dio su destitución”

Lula da Silva, ex presidente brasileño

¿Una nueva guerra fría?

“Las fuerzas armadas de la Federación Rusa están listas para rechazar cualquier amenaza. No hubo, no hay y no habrá fuerzas que puedan conquistar nuestra nación. La libertad de Europa y del mundo entero fue obtenida gracias a nuestros padres y nuestros abuelos”

Vladimir Putin, presidente ruso

De lunes a miércoles, pero días largos

“El desarrollo económico permite a la gente trabajar menos tiempo. He propuesto que se trabaje tres días a la semana en jornadas de 11 horas y que las personas se jubilen a los 75 años, porque se extendió la esperanza de vida. Eso como parte de un plan para promover y capacitar a la gente para las nuevas actividades, como el turismo, entretenimiento, educación y salud, que van a incrementar la demanda de empleo”

Carlos Slim, magnate mexicano ¤