Página de Humor • Junio 2017

Un romántico

-Querido, decime una palabrita con amor...

-¡Amortiguador!

A solas

-Gordi... ¿querés que pasemos el fin de semana solos?

-¡Sí! Me encantaría.

-Perfecto, ¡te veo el lunes!

Doctor, doctor…

-Doctor, tengo un problema. Soy alérgico al vino.

-¿A que vino?

-¡A una consulta médica!

Doctor, ¿cómo se encuentra el bebé que se tragó el billete de 100 pesos?

-¡Sigue sin cambio!

Tormenta

Juan era tan fanático del golf que todos los sábados madrugaba, iba inmediatamente al club y jugaba todo el día, a veces hasta 36 hoyos.

Un sábado se levantó bien temprano, se vistió en silencio, tomó los palos de golf, subió al auto y arrancó hacia la cancha. En el camino, se desencadenó una tormenta. La radio le informó que persistiría todo el día, así que regresó, guardó los palos de golf, se desvistió y se metió en la cama.

Allí, ya con otras ideas, se acurrucó contra la espalda de su esposa y le susurró al oído:

-¿Sabés que hay una tremenda tormenta allí afuera?

Semidormida, ella respondió:

-¡Y el imbécil de mi marido jugando al golf!

Descansadores

-Viste la película de La Cámpora?

-No, che, ¿quién trabaja?

-¡Nadie, si es de La Cámpora!

Lección de política

Le dije a mi hijo: ¡Vos te vas a casar con la mujer que yo elija!

Mi hijo dijo: “¡No!”

Le dije: “Ella, es la hija de Bill Gates”.

Él dijo: “Ah… ¡ok!”

Lo llame a Bill Gates y le dije: “Quiero que tu hija se case con mi hijo”.

Bill Gates dijo: “¡No!”

Le dije a Bill Gates: “Mi hijo es el CEO del Banco Mundial”

Bill Gates dijo: “Ah… ¡ok!”

Llamé al presidente del Banco Mundial y le pregunté si podía convertir a mi hijo en CEO del Banco Mundial.

“Él dijo: “¡No!”

Le dije: “¡Mi hijo es el yerno de Bill Gates!”

Él dijo: “Ah… ¡ok!”

Así es exactamente como funciona la política…

Las vueltas del oficio

Se encuentran dos amigos

-¿Cómo andás?

-Bien y mal. ¿Sabés que compré una calesita... y al mes la tuve que vender?

-¿Por?

-Qué sé yo… no le pude encontrar la vuelta....

No tan solo

Un cura es enviado a Alaska. En una visita realizada un año después, un obispo le pregunta:

-¿Cómo le va acá?

-Bueno, si no fuera por mi rosario y mis dos whiskys al día, estaría perdido. A propósito, ¿quiere un whisky?

-Sí, por favor.

-Rosario, ¡tráele un whisky al obispo!

En peligro de extinción

Le pregunta una mujer a su marido:

- Si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero?

- Pues, al león.

Un burro muerto

Un burro muere frente a una iglesia, y como una semana después el cuerpo seguía allí, el Párroco decidió llamar al comisario del pueblo para reclamar.

-Comisario, tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia...

El Comisario, gran adversario político del cura, contesta:

-Pero padre, ¿no es el Señor quien tiene la obligación de cuidar de los muertos?

-¡Así es! ¡Pero también es mi obligación avisar a los parientes!

Pa'l cielo no van

El avión ha perdido los motores y va cayendo en picada.

Se levanta del asiento un pastor y dice:

- Ya no queda nada por hacer. Solo rezar para que vayamos al cielo.

Otro pasajero le contesta:

-¡Bueno, pero apúrese, porque vamos en la dirección contraria!

De locos

Un paciente llama a la oficina de su psiquiatra y le pregunta a la secretaria:

-Señorita, ¿está el p'siquiatra?

-No señor, el doctor no está, y, además, para su conocimiento, le aclaro que no se dice p'siquiatra, sino siquiatra porque la 'P' no suena. ¿Quiere dejarle algún mensaje, señor?

-Sí, dígale que lo llamó edro érez.

-Hola, hablo con el adivino?

-Sí, ¿quién habla?

-Bue... ya arrancamos para el orto. ¤