Se dijo en Abril 2017

La Frase de Francisco

“El mundo debe detener a los señores de la guerra. Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, en las diversas formas de violencia y maltrato, en el abandono de los más frágiles. Son los últimos, los inermes, los que siempre pagan. Este crecimiento de la violencia, en el peor de los casos puede llevar a la muerte física y espiritual de muchos, y hasta de todos”

La Frase de Mauricio

“En cada lugar que fui en Estados Unidos, lo que recibí fueron muestras de afecto por la Argentina, muchas ganas de ayudarnos (...) Esta transición ha sido dura, pero hemos cambiado, hemos aprendido, los compromisos que asumamos los vamos a cumplir”

La Frase de Donald

“Aquí, todo, casi todo lo que haces en el gobierno implica usar el corazón, mientras que en el mundo de los negocios la mayoría de las cosas no necesitan de corazón. De hecho, en negocios, es mejor si no lo usas”

Piquetes interminables

“Ningún problema de 12 años se resuelve de un día para el otro. No podemos generalizar; están las manifestaciones que responden al derecho constitucional de manifestarse, pero en los cortes de quince o veinte personas, va la policía antes con diálogo”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño

Screw you, guys; I am going home

“Siento que hoy mi contribución es mayor en suelo argentino que en el exterior”

Martín Lousteau, economista, justificando su renuncia a la Embajada argentina en los Estados Unidos

Screw you, Martín

“No es sorpresa para nadie que Lousteau tenía algunas cuestiones de índole político electoral en danza y creo que está vinculado con eso su renuncia”

Susana Malcorra, canciller

Preparando el camino

“Creo que Roberto Baradel debe ser el próximo secretario de la CTA”

Hugo Yasky, actual secretario General de la CTA, promoviendo al jefe de Suteba hacia el futuro

Persecución “corporacional”

“Quienes estén operando esta persecución administrativo-judicial, corporacional o política contra mi persona, no lograron llegar a ningún otro objetivo que destruirme a mí solo y sacarme de la obra pública para que sigan los mismos de siempre”

Lázaro Báez, empresario kirchnerista acusado en múltiples causas de corrupción

Protestas en Santa Cruz

“Creo que quieren mi cabeza para la campaña nacional”

Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz

“Sería bueno que si la gobernadora tiene pruebas las presente en la justicia, porque es grave. Es cierto que heredó una situación tremendamente compleja, y es difícil para su administración despegarse de esta realidad porque hace como 25 años que esta provincia está gobernada por la misma familia”

Rogelio Frigerio, ministro de Interior de la Nación

“No veo un conflicto político. Veo un grupo político asediado por la Justicia que tiene preocupación por ir preso. Es la lógica del kirchnerismo, acusar a los medios, buscar los culpables afuera; ya lo han hecho con la 125, y con tantos otros temas”

Eduardo Costa, diputado radical, ex candidato a la gobernación, y principal referente de Cambiemos en la provincia

“En Santa Cruz no es que falta plata, sobran ladrones”

Mariana Zuvic, diputada del Parlasur por Cambiemos

Rico sigue maquillado

“No me arrepiento, y si lo haría no sería públicamente”

Aldo Rico, ex militar carapintada que lideró dos levantamientos contra el gobierno de Raúl Alfonsín, al cumplirse 30 años de la primera sublevación

Transformación

“Hebe de golpe pasó de ser la madre de un desaparecido a una empresa que terminó sacándole a los trabajadores la posibilidad de tener una vivienda”

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sobre la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini

Elisa Carrió apunta a la Corte

“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso, en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”

Elisa Carrió, diputada nacional de la Coalición Civica, al lanzar el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventuales delitos

“La exhorto a que respete la independencia del Poder Judicial. Creo que el país espera de nosotros un comportamiento responsable y un espíritu sereno, que no se compadezca con una suerte de guerra política que Ud. ha iniciado, en la cual no participaré”

Ricardo Lorenzetti, en carta documento a Elisa Carrió

“La diputada ha presentado un pedido de juicio político y ella señala tener elementos; eso es lo que tendrá que analizar en su momento la Comisión de Juicio Político del Congreso. Quiero ser muy cuidadoso con esto; se trata de una representante importante del espectro del Gobierno y es una acusación contra el presidente de la Corte, así que me parece que tenemos que tratar de ser muy prudentes y ver que las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea la diputada”

Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación

“No comparto las acusaciones de Lilita contra Lorenzetti porque no tengo ningún factor que me diga que el presidente de la Corte tiene semejante situación como para ser acusado en juicio político”

Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación

No podemos

“No podemos seguir dándole a los más chicos el mensaje de que su futuro se resuelve con marchas y contramarchas, escupitajos, trompadas, piquetes y paros. No podemos seguir con los alumnos y las escuelas rehenes de una pelea de facciones políticas que buscan mostrar quién es más poderoso”

Sergio Massa, diputado nacional del Frente Renovador

La bandera de Pino

“La honestidad es nuestra bandera. Argentina tiene solución. Esta restauración conservadora nos exige autocrítica. Nos interesa hablar del futuro, construir puentes de diálogo entre todos, porque necesitamos de todos”

Fernando “Pino” Solanas, cineasta y senador nacional, celebrando el 10° aniversario de su primera candidatura presidencial

Mafia policial en la mira

“A los policías corruptos, les digo que no vamos a parar, mi decisión política es no parar. Sabemos que todavía hay mafias, que están adentro y afuera”

María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense, al presentar las nuevas medidas para transformar a la Policía de la provincia de Buenos Aires

Mauri quiere a Cristina

“Mauricio Macri no tiene otro remedio que volver a la polarización con el kirchnerismo. Quiere que Cristina Kirchner siga agitando la polarización. Debe estar rezando para que ella aparezca en la lista del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. El Presidente necesita de los símbolos del cristinismo para constituirse como opositor”

Beatriz Sarlo, escritora y ensayista

Un kilo y dos pancitos

“Soy un tipo feliz haciendo reír a la gente… Siempre hice reír y doy las gracias a ustedes por acordarse de Carlitos Balá”

Carlitos Bala, legendario humorista argentino, al recibir el título de Ciudadano Ilustre de Buenos Aires

El campo en problemas

“La suba de los combustibles, tarifas, insumos y logística lleva al aumento de los costos para el campo hasta niveles insostenibles. Exigimos a todo el sector político que se comprometa a reducir su enorme gasto corriente improductivo, ya que es el único de esta sociedad que no ha hecho esfuerzo alguno en eliminar erogaciones superfluas, cargando dicho peso sobre las espaldas de los contribuyentes”

Comunicado de la Sociedad Rural de Rosario

¿Igualitos?

“A Nicolás Maduro no lo critican por los errores, sino por sus aciertos, como a nosotros”

Oscar Parrili, ex secretario de Estado y ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia del kirchnerismo, defendiendo al presidente de Venezuela

Un ejemplo, Viviani

“Muchos de esos carneros que van a salir a trabajar, hay que darle vuelta los coches, por hijos de pu**”

Omar Viviani, jefe del Sindicato de Peones de Taxis, sugiriendo qué hacer para impedir que circularan taxis durante el paro general de abril

Amén

“Por más que soy católico, trato de ser un apóstol y buen discípulo, y creo que en las escuelas debemos enseñar otras religiones también, que también tienen lecciones para enseñar”

Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación

D E P O R T I V A S

Tinelli cuelga los botines

“Hoy es un día muy especial para mí. Después de muchos años, siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo. Lo más importante es la salud, y algunos episodios que sucedieron en estos últimos días precipitan esta decisión”

Marcelo Tinelli, conductor y empresario televisivo, tras renunciar a su lugar en la AFA como vicepresidente de Selecciones Nacionales y pedir licencia en su puesto de vicepresidente de San Lorenzo

Dinamita Maradona

“A la AFA hay que meterle una granada y hacerla toda nueva”

Diego Maradona, ex futbolista

La CGT en la AFA

“(Claudio) Tapia me dijo que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión de echarme. Pero cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada, porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”

Edgardo Bauza, ex DT de la Selección Nacional de fútbol

Sin pena ni gloria

“Estos chicos pasarán a la historia como los mejores, pero sin haber ganado nada. Este es el mejor plantel que pudo haber tenido Argentina en los últimos 10 años, pero por desgracia no alcanzaron lo que otros sí pudimos de diferentes maneras”

Mario Alberto Kempes, campeón y goleador del Mundial de 1978

No, gracias

“¿Sabés quien es mi candidato para dirigir el seleccionado?: Bilardo, ¿quién otro?”

Carlos Bilardo, ex DT campeón del mundo en México 86

Con un pie en cada lado

“Si un jugador se va por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?”

Jorge Sampaoli, actual DT del Sevilla y candidato a dirigir la Selección Argentina

Ya veréis cómo responden

“Las formas en las que Sampaoli y la AFA están llevando a cabo este tema no han sentado nada bien al sevillismo, y la afición está bastante irritada. Y cuando la afición del Sevilla está irritada, ya sabéis cómo responde”

Pablo Blanco, coordinador de las divisiones inferiores del Sevilla

Todo un humilde

“Dentro del área fui mucho mejor que Maradona y que Messi juntos. Es mi pensamiento y lo digo con mucha humildad”

Romario, ex jugador brasileño

I N T E R N A C I O N A L E S

Mejol no intelvenil

“Llamamos a todas las partes a abstenerse de cualquier provocación y cruce de amenazas, tanto en palabras como acciones. No deben dejar que la situación alcance un nivel irreversible e inmanejable”

Wang Yi, canciller chino, sobre la crisis con Corea del Norte y la participación de los Estados Unidos en el conflicto

Elecciones no

“Nosotros no vamos a violar la Constitución. Elecciones generales no van a haber bajo ninguna circunstancia, no hay manera. El Consejo Nacional Electoral es un poder autónomo en Venezuela, nadie puede obligarlo a tomar decisiones. Además, si el CNE convoca hoy mismo a elecciones, iremos nosotros solos, porque ellos (la oposición) no tienen partido”

Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional venezolana ¤