Página de Humor • Mayo 2017

Escalofriante estadística machista:

15% de las mujeres toman medicamentos para algún tipo de trastorno mental. Lo que significa que el otro 85% anda suelto sin tratamiento.

Uno feminista

-Ayer discutí fuerte con mi mujer, pero después vino de rodillas…

-¿Te pidió perdón?

-No, me dijo: ¡Salí de abajo de la cama, cagón!

Disertación a la madrugada

Un policía le pregunta a un borracho a las 3 de la mañana:

-¿Hacia dónde se dirige, señor?

El borracho le dice:

-Voy a una charla sobre “El abuso del alcohol y sus efectos letales en el organismo, el mal ejemplo para los hijos y las consecuencias nefastas para la familia. El problema que causa en la economía familiar y la irresponsabilidad absoluta”.

El policía le dice:

-¿En serio? ¿Y quién va a dar esa charla a esta hora?

-¿Quién va a ser? ¡Mi mujer cuando llegue a casa!

¿Quién es el sordo?

Un hombre mayor, preocupado porque su esposa no oye bien, llama a su amigo, un médico especialista en problemas auditivos, y le dice:

-Roberto, creo que mi esposa cada día oye menos... Me gustaría que hagas una evaluación a ver si la podés ayudar.

El facultativo le dice:

Claro, traela la semana que viene. Pero un día antes hecele un test casero: te parás a 10 metros de ella y le hacés cualquier pregunta. Si no hay respuesta, te acercás a 8 y si sigue sin responder vas achicando la distancia a 6… 4... 2... hasta que responda.

La noche antes de la cita médica, el hombre va al living mientras la esposa está cocinando y le pregunta:

-Mi amor, ¿qué hay para la cena?

Silencio…

Siguiendo las indicaciones del médico, se va a 8 metros... y nada. Se acerca a 6 y ... silencio. A 4… y nada. Hasta que se acerca a 2 metros y en voz alta le vuelve a preguntar:

-Querida ¿qué estás cocinando?

La esposa lo mira bien molesta y en voz alta le responde:

-Ravioles de ricota con salsa de tomate… ¡y es la quinta vez que te contesto!

Confianza académica

Un grupo de profesores es invitado por el ministerio de Educación de su país a realizar un viaje en avión. Los profesores, encantados con la invitación.

Cuando están en el avión, antes de despegar se escucha una voz que les dice:

-Profesores, los invitamos a probar este avión que ha sido construido por sus propios alumnos. Hubo un minuto de silencio y posteriormente gritos y ruidos producto del escape despavorido de los profesores. Solo un profesor se quedó sentado y tranquilo en su asiento.

El capitán se acerca y le dice:

-Ud. es el único que no ha tenido miedo de volar en este avión construido por sus alumnos. Lo felicito.

A lo que el profesor responde:

-No hay problema; yo conozco muy bien a mis alumnos y sé muy bien de lo que son capaces... y si ellos lo han fabricado… ¡ni siquiera logrará despegar!

Relación fatal

¿Qué le dice un lápiz a un saca punta?

-Creo que esta relación va acabar conmigo...

Sobrenombres para un vago:

Balde de plástico: Se raja cuando uno más lo necesita.

Bisagra: Si no está en la ventana está en la puerta.

Gato de circo: Es el único animal que no trabaja.

Apéndice: todos saben que está, pero nadie sabe para qué sirve.

Papa verde: No sirve ni para ñoqui.

Vestido de novia: No sirve para trabajar.

Pan Caliente: Recién salió.

Vino fino: Reposa por lo menos 8 años.

Gatito de convento: El padre y las hermanas le dan de comer.

Motor de heladera: Trabaja 5 minutos y descansa.

Una risa

- Yo me río de la gente competitiva.

- Yo también.

- Ja, ja.

- Ja, ja, ja.

- Ja, ja, ja, ja.

- Ja, ja, ja, ja, ja...

- Ja, ja, ja, ja, ja, ja...¤