El mundo del box

Muchas cosas están pasando dentro del mundo del boxeo a nivel mundial. Como todos sabemos, el viril deporte de los puños se ha convertido en un sólido negocio, ya que en la actualidad, en las divisiones welter, superwelter, medios y supermedios, es donde está el dinero grande. No hay en ninguna de esas divisiones grandes valores (salvo algunas excepciones) y entonces la gran mayoría sube de peso, buscando mayores bolsas.

El ejemplo es el próximo combate entre Julio César Chávez, Jr. con Saúl “Canelo” Álvarez. El Jr. Chávez es un super mediano, 168 libras, mientras que el “Canelo” es un super welter, 154 libras. El “Canelo” subirá unas libras y el Jr. bajará algunas. El dinero todo lo puede. Veremos qué pasa este próximo 6 de mayo en Las Vegas.

Mientras tanto, las 20,000 entradas para la pelea están agotadas y el pay-per-view sigue viento en popa. Pero el agarrón esperado es que el ganador se enfrente al invicto Gennady Golovkin. Si se hace ese combate, la pregunta es ¿en qué peso?

Por otro lado, la que parecía una broma cuando se hizo saber a los medios y al público en general, podría no ser tal. El campeón superligero de la UFC, Connor McGregor, quería combatir con el hasta ahora retirado Floyd Mayweather, Jr. quien dijo, “Pongan $100 millones sobre la mesa y me vuelvo a calzar los guantes”. El presidente de la UFC, Dana White, primero dijo que eso no sería posible... Pero ahora dice que sí. El dinero manda, no hay dudas al respecto.

¡Cómo han cambiado las cosas! Años atrás la división de los pesos completos era donde estaba el dinero grande y donde en la actualidad hay una orfandad tremenda. Mike Tyson fue el último peso completo que dio qué hablar. Después y hasta la fecha, bien gracias. El recuerdo de Mohammed Alí, Joe Frazier, George Foreman, y Rocky Marciano, entre otros, no se borrará nunca.

El que está esperando ahora es el kazajo Gennady “GGG” Golovkin, que combatió el 18 de marzo en New York, precisamente en el Madison Square Garden, derrotando por la vía de los puntos a Daniel “Miracle Man” Jacobs. Las tarjetas marcaron 115-112, 115-114, 114-113. Él, junto con la afición, están esperando el 6 de mayo cuando se enfrentan Chávez, Jr. y el “Canelo” Álvarez. Ojalá que el gran ganador sea el público y que vivamos un combate que quede en la historia del boxeo. Los boxadictos nos lo merecemos.

Gran sorpresa fue la pérdida del título del hasta entonces invicto Román “Chocolatito” González en polémico fallo que coronó al retador tailandés Srisaket Sor Rungvisai. Hasta la fecha, el “Chocolatito” era considerado como el mejor peleador del mundo libra por libra y marchaba con condición de invicto. El combate fue bastante polémico. Los jueces dieron tarjetas de 112-114, 112-114 y 113-113. Ya hay una apelación al respecto. No se sabe qué pasará. ¿Revancha inmediata? Mmmm.

Un gancho y nos vemos en la próxima de NOCAUT.¤