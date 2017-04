Se dijo en Marzo 2017

La Frase de Francisco

“En cuanto el confesor confirme la presencia de disturbios espirituales auténticos no deberá vacilar en consultar a los que están a cargo de este delicado y necesario ministerio, es decir, los exorcistas”

La Frase de Mauricio

“Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de Arribas, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno, en ninguno, ¿está? Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?”

La Frase de Donald

“Alemania debe grandes sumas de dinero a la OTAN y Estados Unidos debe pagar más por la poderosa y muy costosa defensa que proporciona a Alemania. Muchas naciones deben vastas cantidades de dinero a la OTAN y es muy injusto para Estados Unidos. Estas naciones deben pagar lo que deben”

Fin de mes

“Federico Luppi dice que no llega a fin de mes. ¡Yo tampoco llego a fin de mes si no laburo! Pasa que si sos actor y querés vivir toda la vida de ser actor y no te preparaste para otra cosa que ser actor, y bueno, jodete”

Alfredo Casero, actor

Once sin manteros

“Cuando terminamos de liberar la zona, nos encontramos con elementos sorpresa, que no estaban incluidos en el plan original, como veredas rotas e instalaciones eléctricas clandestinas, algo que se debía al uso ilegal e ilimitado de los espacios por parte de los manteros”

Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público

Piquetes por todos lados y a toda hora

“Nosotros ganamos las elecciones, tenemos un plan de gobierno y no nos van a imponer el plan de gobierno que fracasó durante los últimos diez años. Hoy hay 200 puntos de corte con ollas populares. Evidentemente, cuando el gobierno no es un gobierno amigo de estas organizaciones, lo único que hacen es poner en jaque permanente al gobierno, pero no nos van a poner en jaque”

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación

Y más piquetes…

“No tenemos que tener muertos, le pido a la sociedad que tenga paciencia. No hay que reprimir, porque están buscando muertos”

Elisa Carrió, diputada nacional de la Coalición Cívica

El megaparo docente

“Nos duele, tanto como a ustedes, tener que pasar por esta situación. Tal como les prometí, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. La provincia de Buenos Aires está fundida, y esto no es una forma de decir, esto es la realidad. La provincia, como si fuera una familia, tiene más gastos que ingresos”

María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sobre el conflicto docente

“¡No mientan más, porque lo que están disfrazando es una discusión política, y que no se animan a discutir el desastre que nos dejaron en la provincia de Buenos Aires!”

Marcos Peña, jefe de Gabinete

“Es un mocoso insolente”

Héctor Recalde, jefe del bloque kirchnerista en Diputados, sobre Marcos Peña

“No queremos desestabilizar a nadie. No tenemos miedo y no tenemos precio. No nos van a poder quebrar ni vencer”

Roberto Baradel, titular de Suteba, uno de los gremios que nuclea a los docentes en paro

“En 15 meses de gobierno, el salario mínimo docente aumentó el 73% en la Argentina; aspiramos a que los docentes tengan jornada de ocho horas, seis horas de aula y dos institucionales, con $25.000 de sueldo”

Esteban Bullrich, ministro de Educación

La pobreza importa poco

“El 48,5% de los chicos de 0 a 14 años viven en hogares pobres y el 33% de pobreza solo le interesa al círculo rojo. La gente está pensando en la vuelta del fútbol. Solo lo perciben los que lo sufren, pero esos no son los que tienen opinión. La gente hoy habló más del partido del Barcelona con el París Saint-Germain que de la cifra de pobreza”

Chiche Gelblung, periodista

Masacre en el Puticlub

“La Justicia está investigando todas las responsabilidades penales. La seguridad del evento estuvo a cargo de la productora. Es un espectáculo privado. El servicio de seguridad lo garantiza la productora, y se hace cargo de las responsabilidades civiles y penales”

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, sobre los incidentes en el recital del Indio Solari, que dejó un saldo de dos muertos y varios heridos

“El Indio Solari es como Omar Chabán. Es la misma patética imagen de Chabán en Cromañón. Solari diciendo: ‘Muchachos, cálmense ¿no era que nos íbamos a cuidar entre todos? Pórtense bien’. Es exactamente igual a lo que decía Chabán. Es ejercer un liderazgo tardíamente, apelar a la bondad y no a poner seguridad para cuidar a los chicos. Es patéticamente igual”

José Iglesias, padre de Pedro, el chico de 19 años que murió en Cromañón, y militante comunitario

“Esto de este hombre (el Indio) y esa salvajería, tiene que ver con Cromañón, tiene que ver con el ‘91, tiene que ver con la Plaza de Mayo agrediendo a la gente. Es así, somos descontrolados porque no hay un control. No había policías, no había seguridad, no había nada. Todo esto es la consecuencia de un país sin disciplina”

Pepe Cibrián, director teatral

Dinamita Bonafini

“A Macri y Larreta les aviso una cosa: si a las Madres nos quieren sacar de la Plaza, yo, Hebe de Bonafini, les vuelo la Casa de Gobierno, no me importa que me maten”

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo

Carlotto se adapta, Hebe no

“Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que le toque en estos cuatro años de gobierno. Tenemos que tener conciencia democrática, no fanatismo”

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, tras haber sido tratada de traidora por Hebe de Bonafini, por haberse reunido con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal

Un caso que no cierra

“Esperamos, por tercera vez, poder enterrarlo y darle sepultura, que descanse en paz”

Zulema Yoma, madre de Carlos Menem junior, luego de la decisión judicial de exhumar los restos de su hijo, de quien aún no se determinó si murió en un accidente o por un atentado

Doña Elena tiene la silla

“Me quedo, no me muevo de la Corte. Especialmente para este trabajo de las mujeres. Muchas mujeres me agradecieron la tarea y la continuidad, me pedían que no cesara. No hay más nada que discutir. El amparo está firme. Tengo la silla”

Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, confirmando que seguirá en su puesto a pesar de cumplir 75 años

Córtenla con los cortes

“Creo que la discusión política debe ser en el Congreso y no en la calle. Si alguien quiere cambiar la política económica, primero tiene que ganar las elecciones y luego aplicarla, o dictar las leyes que le permitan generar condiciones económicas distintas”

Juan José Aranguren, ministro de Energía

Sangre pesimista

“También es cierto que los argentinos tendemos a ser muy masoquistas, a enfatizar todo lo malo y nunca ver el espacio de lo bueno. Yo creo que hay que ser cuidadosos. Tenemos que ser conscientes de que hay mucho por hacer, por recorrer y mejorar”

Susana Malcorra, canciller

Esto de Jaimito no es chiste

“Si no se olvidan de mí, yo no me olvido de ellos”

Antonio “Jaime” Stiuso, ex director de Operaciones de la ex SIDE, en un mensaje a los referentes del kirchnerismo

Ejecutivo Vs. Judicial

“Este gobierno está practicando una persecución ideológica respecto de todos los magistrados que piensan distinto. Los jueces no podemos ser juzgados por nuestros pensamientos, por nuestra ideología, sino por nuestros fallos”

Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, reaccionando al pedido del diputado oficialista Guillermo Castelló para que se inicie un juicio político en su contra

Uber más rápido que la ley

“Cuando la tecnología avanza más rápido que los marcos regulatorios, se dan servicios que no están encuadrados por ningún marco. Lo que pasa en la práctica es que Uber opera de forma no regulada y nos pasa con empresas que usamos todos los días, como Netflix y WhatsApp, que están proveyendo un servicio legal”

Mariano Otero, gerente general de Uber en la Argentina

Cárcel Néstor Kirchner

“Hace cinco años le ponían Néstor Kirchner a todo. Ahora, algún legislador del kirchnerismo tendría que proponer ponerle Néstor Kirchner a la cárcel de Ezeiza”

Ernesto Sanz, dirigente radical

Corte y confesión

“Me quise matar cuando me enteré que tenía tres causas más. No me lastimé tanto, porque me agarraron antes”

Milagro Sala, dirigente social detenida, luego de intentar lesionarse con un cuchillo y tijeras

Aníbal no hizo nada

“Nunca hice nada, no tengo sociedades, no tengo negocios. Cuando aparece lo de José López a todos nos salpica esa mierda, es inevitable. Pero después tenés que darlo vuelta. Lo expliqué: eso no es plata robada, es plata de coima. No estoy minimizando el delito. Pero no se le robó al Estado”

Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete y ex candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria

D E P O R T I V A S

El Patón delira

“¿Cómo jugamos? ¡Diez puntos! Ganamos. Hicimos un partido brillante”

Edgardo Bauza, DT de la Selección Argentina, luego del espantoso partido frente a Chile por las Eliminatorias a Rusia 2018

Un partido loco

“Una remontada así era lo que necesitábamos. Necesitábamos un partido loco. En un partido normal no lo hubiéramos hecho. Esto es algo histórico porque no lo hizo nadie y es una muestra de que los partidos hay que jugarlos”

Javier Mascherano, defensor argentino del Barcelona, tras la histórica remontada frente al Paris Saint Germain por la Champions League de Europa

Maradona contra el Showmatch de la AFA

“Me enteré que hay gente nueva que asumió el cargo sin que lo nombrara el presidente de la AFA. ¿Las elecciones no eran el 29 de marzo? Este señor (por Marcelo Tinelli) arrancó con las reuniones y llamados por su cuenta. ¿Ese es el cambio que piden en la AFA? ¿Esa es la organización? ¿Cortarse solo y hacer la tuya dejando de lado a tu gente?”

Diego Maradona, ex futbolista

I N T E R N A C I O N A L E S

Alienados

“No me gusta el racismo, los insultos, y no me gusta que la gente se sienta alienada”

George W. Bush, ex presidente de los Estados Unidos, sobre el país en los tiempos de Trump

Namasté

“Por lo que lo conozco, Mauricio Macri es un muy buen caballero. Él tiene una perspectiva global progresista. Espero que pueda llevar el cambio a Argentina”

Sri Sri Ravi Shankar, líder spiritual y embajador de la paz

Venezuela importa poquitico

“Pedimos que el Vaticano nos ayudara para que el gobierno entendiera y aceptara el referéndum revocatorio en el diálogo. Con el mayor respeto y afecto por el Papa Francisco, pero ¿dónde está el Papa? Ya estamos en marzo y aquí se mueren niños y pacientes que no consiguen medicinas. Tenemos un 17% de la población que come de la basura. Hay 10 millones de venezolanos que comen dos o una vez al día”

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, Venezuela ¤

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save