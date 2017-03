Nuevo decreto sobre inmigración

La detención masiva de inmigrantes ya se ha puesto en marcha

Los decretos y directivas de la administración de Donald Trump en materia de inmigración se han caracterizado por resultar punitorios, poco prácticos, y que solo sirven para destruir las comunidades y desestabilizar la economía. La nueva administración demoniza a los inmigrantes y ha largado una persecución que solo encuentra precedentes en lamentables historias que ocurrieron más de 50 años atrás con los japoneses, o aún más atrás con los “braseros” u otros grupos étnicos.

Uno de los primeros decretos presidenciales sobre inmigración (enero 25, 2017), dejó sin efecto los reglamentos de la administración anterior que establecía las prioridades para la deportación de inmigrantes indocumentados. Bajo las órdenes de Barack Obama, Immigration and Customs Enforcement (ICE) debía concentrar sus recursos en deportar a todos aquellos inmigrantes que fueran un peligro para la nación, ya sea por razones de seguridad nacional o porque estos inmigrantes tenían antecedentes criminales. Por otra parte, aquellos que no tenían antecedentes criminales y/o tenían lazos en la comunidad (familia, trabajo, etc.) eran considerados de baja prioridad y por lo tanto no sujetos a inmediata deportación. El nuevo decreto de Trump establece que ICE debe deportar a quienes hayan sido sentenciados por un delito, pero también a aquellos que fueron acusados pero no encontrados culpables, y también a los que no fueron acusados pero pueden haber cometido un delito, y a todos aquellos que han violado una ley de inmigración (por ejemplo, entrar ilegalmente o quedarse más tiempo del otorgado por la visa). Es decir, todos los inmigrantes indocumentados, con antecedentes criminales o no, ahora son prioridad.

El decreto incluye también como prioridad a aquellos que tienen orden de deportación o que han abusado beneficios de asistencia pública. El decreto es tan genérico que otorga a cada oficial de ICE un gran arbitrio para arrestar a cualquier inmigrante con el que se encuentre y pueda “sospechar” que cometió un delito, o mintió en alguna aplicación con inmigración, o abusó de un beneficio de asistencia pública.

Retenes y detenciones

Por otra parte, en febrero, la nueva administración comenzó redadas en varias ciudades del país. A pesar de que ICE proclamaba públicamente que no había redadas nuevas y que solo se estaban concentrando en buscar inmigrantes con antecedentes criminales graves y personas con orden de deportación, una vez presionados, el Department of Homeland Security (DHS) confirmó que se habían producido retenes en varias ciudades de California, New York, Texas, Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas, Missouri, Georgia, North y South Carolina, y que cientos de personas sin ningún tipo de antecedente criminal fueron arrestadas.

No hay ciencia que permita predecir hasta donde llegará esta actuación irracional del gobierno federal, y qué clase de inmigrantes está en mayor peligro. Todo pareciera indicar que los inmigrantes que vivan en aquellos estados donde hay mejor afinidad con el actual gobierno (por ejemplo, Texas) corren mayor peligro que aquellos que vivan en ciudades santuario, como Los Angeles. Esto es así porque la nueva administración ha enviado un mensaje claro de guerra contra la inmigración y los inmigrantes, y cualquier actuación local, ya sea de estado, ciudad o de la oficina regional de ICE que quiera implementar deportaciones masivas y/o injustas, no será repudiado por la presidencia, ni prohibido por los jueces federales que tienen jurisdicción sobre esas zonas. Por lo contrario, en los estados azules (California, Oregon, Washington, New York, Virginia, etc.) encuentran un amparo en los gobiernos locales y en la justicia federal que será más receptiva a reclamos de inmigrantes contra políticas racistas e injustas.

Consejos para inmigrantes no ciudadanos

Aquellos que no son ciudadanos americanos, deben llevar consigo prueba de su estadía legal en el país (copia de la Green Card, permiso de trabajo, pasaporte, etc.) y mostrarla al oficial en caso de encontrarse en un retén. Como ICE no tiene facultades sobre los ciudadanos americanos, aquellos que lo son no tienen que mostrar ningún documento y alcanza solo con decir que son ciudadanos americanos. En caso que ICE, la policía, o cualquier oficial llegue a su domicilio, usted no tiene que abrir la puerta, a no ser que le muestren una orden de allanamiento firmada por el juez. Ningún oficial de gobierno está excepto de esta regla, y no pueden forzar la puerta o ventana si usted no les permite entrar. Es muy común que digan que vienen a buscar a otra persona y solo quieren hablar con usted. No les abra la puerta y dígales que vuelvan cuando tengan una orden del juez.

Normalice su situación

Cada inmigrante, hoy más que nunca, debe hacer uso de aquellos derechos que tienen y que dejaron dormir por tantos años. Ejemplo de ello son los residentes legales con más de cinco años de residencia que aún no comenzaron su trámite para naturalización, o las parejas que viven juntos, a veces con niños en común, que todavía siguen pensando si se deberían casar y el que tiene residencia/ciudadanía pedir al otro. Hay jóvenes mayores de 15 años que aún no han aplicado para el programa de acción diferida (DACA), o hermanos que son ciudadanos americanos que no han pedido todavía a los suyos que viven ilegalmente en el país, solo porque lleva mucho tiempo.

La realidad es que todas estas aplicaciones llevan tiempo, trabajo y dinero. El derecho a emigrar y vivir legalmente en otro país implica un gran sacrificio, incluyendo el de encontrar la avenida legal que permita acceder a la residencia permanente y la ciudadanía. Aún el que tiene orden de deportación o antecedentes criminales no se puede dar por vencido y pretender vivir escondido en una sociedad en la que cada vez estamos más visibles.

Las leyes de inmigración en Estados Unidos históricamente se han tornado cada vez más restrictivas, arduas y burocráticas. Desafortunadamente, en este caso la nueva administración no solo siguió la línea histórica, sino que incluyó en el gabinete a aquellos líderes repudiados por sus políticas anti-inmigrantes.

Cada uno de nosotros debe participar para hacer oír nuestra voz, y resistir la irracionalidad, no solo cuando nos llegue a nosotros, sino para prevenir la injusticia contra otros. ¤