Epidemia de Opioides en Estados Unidos

Lugar de residencia:

Monterey Bay, CA

Háblenos de su Profesión:

Soy académico. Obtuve mi Bachelor of Arts en física de Reed College, un Master of Science en ingeniería nuclear de Columbia University, y el doctorado en Economía de la New School for Social Research (New York). Desde 1981 hasta 2010, fui profesor y administrador en cuatro campuses de la California State University. En 2010, el presidente Obama me nombró Assistant Secretary for Postsecondary Education en su gobierno. Desde julio 2012 soy rector de la California State University, Monterey Bay.