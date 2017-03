En los últimos años la violencia de género se ha incrementado exponencialmente en la Argentina. Y las consecuencias de esta furia misógina son cada vez peores. En lo que va del año 2017 ya han asesinado a más de una mujer por día, y la cifra sigue aumentando. Es un fenómeno imparable.

Un informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei reveló que en los primeros 43 días de este año ya se produjeron un total de 57 femicidios en nuestro país. Cabe destacar que Wanda Taddei fue atacada brutalmente por su esposo Eduardo Vázquez durante la madrugada del 10 de febrero de 2010, en el marco de una discusión doméstica. En el transcurso de la misma, Vázquez roció con alcohol a Wanda y la prendió fuego con un encendedor, causándole gravísimas quemaduras. Once días después y luego de una larga agonía, Wanda murió en el Hospital de Quemados. Si bien a Eduardo Vázquez lo condenaron a cadena perpetua, el mal ya estaba hecho. Wanda es la cara visible de un problema de una dimensión enorme. Sólo en la provincia de Buenos Aires se denuncian unos 420 casos de violencia de género cada año. Pero las cifras reales pueden ser mucho mayores, porque todas las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad de las mujeres maltratadas (desde la policía y la justicia hasta los gobernantes) intentan ocultarlas. Muchas veces no pueden hacerlo gracias a la labor de la prensa.

Por ejemplo, en Santiago del Estero no pudieron ocultar que el lunes 20 de febrero Rodolfo Ferreyra, de 61 años, asesinó a cuchilladas a su esposa Nancy Elisabeth Lastra, y luego prendió fuego la casa donde vivían, en el barrio Villa del Carmen de la capital provincial. A consecuencia del fuego murieron sus cuatro hijos Luciana (12 años), Marcos (11), Verónica (9 años), que era discapacitada, y Santiago (3). Un día después el victimario murió a consecuencia de las quemaduras.

Nadie puede parar esta locura

Los hombres violentos que deciden matar a sus esposas, parejas o concubinas no se detienen ante nada. Nadie hasta ahora puede evitar que cometan esos crímenes atroces. No bastan las advertencias, medidas judiciales, o la protección policial. Nada.

Ni siquiera mujeres policías, armadas y capacitadas para combatir el delito, pueden escapar a este espiral de violencia y sangre. La “masacre de Hurlingham” lo demuestra. Romina Maguna era oficial de policía del Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pero su entrenamiento policial no le sirvió para defenderse de su marido Diego Loscalzo , quien el 5 de febrero pasado, durante una violenta discusión, le arrebató el arma reglamentaria y la mató de cuatro balazos. Luego, asesinó a Vanesa Gisela Maguna (hermana de Romina), Darío Daniel Díaz (marido de Vanesa), José Eduardo Maguna (hermano de Romina y de Vanesa), Juana Paiva (madre de Romina, Vanesa y José), e hirió a Cinthia López (vecina y amiga de las víctimas), a Mónica Beatriz Lloret (esposa de José Eduardo Maguna, embarazada de 9 meses, que perdió a su bebé) y a una adolescente de 12 años, hija de Mónica (quien fue herida de tres balazos en sus piernas). Y los casos siguen.

Ahora bien, ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Acaso la violencia machista es inherente a la naturaleza humana y no se pueden contener casos de violencia de género? ¿Los femicidios o feminicidios suceden en todas partes?

En lo que respecta a la Argentina ya se han realizado marchas, manifestaciones y protestas. Pero nada parece dar resultado. Algunas organizaciones populares acaban de declarar la emergencia de violencia de género en la Provincia de Buenos Aires, porque es el lugar donde más casos se producen.

Ni una menos

Otro colectivo es Ni Una Menos, de lejos el más importante, el cual según sus integrantes es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la necesidad de decir “basta de femicidios”, porque en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer en casos de femicidios. La convocatoria nació de un grupo de periodistas, activistas, artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una campaña colectiva. A Ni Una Menos se sumaron miles de personas, cientos de organizaciones en todo el país, escuelas, y militantes de todos los partidos políticos. Porque el pedido es urgente y el cambio es posible.

Las leyes se modificaron para intentar mitigar los casos de violencia de género. Por eso el Art. 80 del Código Penal Argentino actualmente contempla una pena de reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. Pero analizando los casos que suceden en la actualidad, esto no pareciera disuadir a los agresores, porque muchas veces estos, después de matar a mujeres, hijos y parientes, terminan suicidándose.

Asombrosamente, José Sanmartín, director del Instituto Centro Reina Sofía de España, informó que de 70 países del mundo donde se estudió el fenómeno de violencia de género, sólo en 5 no hay crímenes contra las mujeres: Mónaco, Malta, Liechtenstein, Islandia y Andorra, los cuales reportaron cero feminicidios entre los años 2000 al 2006.

La experiencia en Islandia

Para intentar conocer qué metodología utilizan esos países, entrevistamos a Margrét Jónsdóttir Njarðvík, profesora de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Islandia, en Reykjavik. Ante la consulta de este cronista, la profesora informó: “Afortunadamente Islandia es un país donde se respeta profundamente los derechos de la mujer. La mujer es activa en la sociedad, tiene educación universitaria y en la casa colaboran el hombre y la mujer. No es un mundo perfecto, ya que tenemos brecha salarial y la mujer pasa más horas semanales cuidando del hogar que el hombre. Una cosa hemos hecho bien y esto es en parte gracias a la propaganda de mi hermana, Guðrún Jónsdóttir, directora de Stígamót (centro contra el abuso sexual). Esto es poner el énfasis en la educación de los chicos en vez de las chicas. Hasta ahora hemos estado obsesionados con las víctimas (la falda era demasiado corta, estaba bebida, el vestido mostraba un pecho, etc.). Ahora ponemos nuestro énfasis en enfocar la responsabilidad en el agresor. Enseñamos a los hombres jóvenes que ‘no significa no’, que tienen que tener respeto, que es ‘cool’ ser respetuoso y no participar en el machismo horrible de otros años. Así hemos logrado mucho y lo digo yo, siendo madre de tres jóvenes varones”.

Esta fórmula educativa dio resultados en Islandia, pero dudosamente sea aplicable a países latinoamericanos, o incluso a otros menos pensados: los países miembros de la Unión Europea que encabezan la lista de casos de violencia machista, son Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%), Francia y Reino Unido, ambos con un 44%. Estos porcentajes representan a mujeres de la Unión Europea que han sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años de edad.

Muchas veces, como lo demuestran estos ejemplos, la educación no es suficiente. O por lo menos, no en todos los países. ¤