Afirmaciones para vivir mejor • Marzo 2017

ELEVACIÓN DE PENSAMIENTO

LUNES: Hoy es otro precioso día sobre la Tierra y vamos a vivirlo con alegría.

MARTES: Ahora escojo disolver los pensamientos destructivos o negativos.

Ya no escucho ni participo en conversaciones perjudiciales.

MIÉRCOLES: Hoy nadie puede dañarme, porque me niego a creer que me puedan dañar.

Los pensamientos destructivos no tienen ningún poder sobre mí.

JUEVES: La culpa no cambia el pasado.

VIERNES: Pienso y digo sólo lo que quiero que se convierta en realidad en mi vida.

Y soy capaz de llevar a cabo cuanto me proponga.

SÁBADO: Somos uno con el Poder que nos ha creado.

DOMINGO: Estamos seguros y a salvo, y todo está bien en mi mundo.