El mes de febrero 2017 en cifras

1 Nuestra ciudad de Los Angeles encabeza una vez más un ranking mundial, aunque no es nada para enorgullecerse. Usted no necesita que vengan a contárselo, pero aquí están las cifras: de acuerdo a un estudio dado a conocer por la firma de análisis de transporte Inrix, Los Angeles es la ciudad con más congestión de tráfico del mundo. Los automovilistas angelinos pasan un promedio de 104 horas al año manejando en tráfico pesado. Los Angeles es seguida por Moscú (91 horas) y Nueva York (89 horas). Según el economista senior de Inrix, Bob Pishue, “La demanda por manejar continuará creciendo mientras que la oferta de calles y carreteras seguirá siendo la misma”, por lo que no se espera que la situación vaya a mejorar en el corto plazo.

13 Andorra está de festejos. Luego de 13 años de sequía absoluta, la selección de fútbol de ese país derrotó por 2-0 a San Marino en un partido amistoso jugado en Roma, poniendo fin a una racha de 86 partidos sin ganar (había registrado hasta ahora 80 derrotas y 6 empates). Tanto Andorra como San Marino figuran entre las peores selecciones del mundo: de un total de 209 selecciones, San Marino ocupa el puesto 202 de la clasificación FIFA y Andorra está a tan solo un lugar por detrás. Un dato a tener en cuenta: ambas selecciones cuentan con jugadores aficionados. Algo que, a la vista de los resultados, no le sorprende mucho a nadie.

18 Una encuesta realizada en 20 países del mundo reveló que el porcentaje de adolescentes y jóvenes argentinos de entre 15 y 21 años que dice sentir un buen grado de bienestar emocional apenas alcanza al 18%. El estudio global “Generación Z: encuesta de ciudadanía mundial, Lo que piensan y sienten los jóvenes del mundo” entrevistó a mil jóvenes nacidos entre 1995 y 2001 en cada uno de los 20 países. Argentina es el segundo país, después de Brasil (16%) con más alto descontento y malestar emocional que experimentan sus jóvenes.

75 El fatídico número 75 una vez más causa polémicas en la justicia argentina. Luego de que el hoy fallecido ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, soportara los embates del gobierno kirchnerista para que renuncie a su puesto por su avanzada edad, esta vez le tocó a la jueza Elena Highton de Nolasco presentar un recurso para continuar en su cargo luego de cumplir 75 años. La prestigiosa jueza de la Corte argentina consideró en su defensa que la limitación de edad para ser juez, una ley introducida en la reforma constitucional de 1994, afecta la inamovilidad de los jueces en su cargo.

87 La plata argentina es una porquería. Al menos buena parte de los billetes que circulan hoy en el país. De acuerdo al Banco Central Argentino, circulan actualmente unos 6.421 millones de billetes de distintas denominaciones, sumando un total de casi 600 mil millones de pesos. El problema, de acuerdo a los técnicos del Banco Central, es que si se ajustaran a estándares internacionales, el 87% de los mencionados billetes deberían salir de circulación y ser destruidos. La mayoría de los billetes están en pésimas condiciones, sucios, rotos, pegados con cinta scotch, o con mensajes o dibujos que la gente les imprime en lápiz o birome. Para adaptarse a las reglas internacionales, la Argentina debería sacar de circulación unos 500 mil millones de pesos. El plan del Banco Central es normalizar la circulación de billetes en siete años.

1.2 millones Justo cuando creíamos que las cifras del fútbol ya no nos podían sorprender… aparece el fútbol chino en la escena mundial. Y no para promover un nuevo todo por dos pesos. Luego de que en los últimos meses varios clubes del gigante asiático desembolsaran millones por la compra de jugadores que ya están en el ocaso de sus carreras, ahora se dio a conocer que el Tianjin Quanjian le ofreció al inglés Wayne Rooney un sueldo anual de 62 millones de euros si deja al Manchester United para sumarse a las filas del club. Rooney, quien recientemente superó al legendario Bobby Charlton como máximo goleador de la historia del Man U, no es muy tenido en cuenta por el técnico José Mourinho, por lo que el traspaso es casi un hecho. Así, el inglés pasaría a cobrar… ¡1,2 millones de euros por semana! ¤