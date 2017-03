Se dijo en Febrero 2017

La Frase de Francisco

“Las heridas que provoca el sistema económico que tiene en el centro al dios dinero y que en ocasiones actúa con la brutalidad de los ladrones de la parábola, han sido criminalmente desatendidas. En la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos, pero no se hace nada sistemático para sanar las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en el camino”

La Frase de Mauricio

“Cuando dijimos 'pobreza cero' lo que quisimos expresar fue una dirección, un rumbo, una prioridad absoluta por la cual espero sea evaluado y calificado en mi gobierno, que es la capacidad que tengamos de reducir la pobreza, porque hoy en la Argentina uno de cada tres argentinos está en situación de exclusión y pobreza. Eso, con todas las cualidades y todas las posibilidades que tenemos como país, es inaceptable”

La Frase de Donald

“Estados Unidos está enrolado en el camino de ampliar la capacidad de armamentos atómicos. Debemos estar a la cabeza de las potencias atómicas”

Fuiste, Cristina

“Cuando ya fuiste presidente dos veces, ya está. Diste todo lo que tenías que dar”

Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y uno de los máximos referentes del peronismo actual

Plata amarga

“Estoy decepcionado, amargado, tristón…. Cuando intento hablar de política siento que estoy diciendo cosas que no cuajan en el corazón de la gente. Por primera vez en mi vida me angustio cuando llega fin de mes. Nunca me pasaba eso. Llego con lo justo a fin de mes… si llego”

Federico Luppi, actor

Pañuelos y pañuelos

“Están los pañuelos blancos y los pañuelos sucios. Los pañuelos blancos son los que lucharon por los derechos humanos, las madres que iban a la Plaza de Mayo y lucharon y tienen unos huevos como dos Fiat 600, y los padres de la Plaza. Estas (Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto) son dos viejas oportunistas, sinvergüenzas”

Baby Etchecopar, conductor radial y de TV, criticando a las líderes de las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

Huelgas largas, vacaciones cortas

“Los chicos que pasan a primer año empiezan las clases dos semanas antes. Tienen 10 días más de clases hábiles. Reforzamos a estos chicos porque el paso de la primaria al secundario es el momento en que se produce mayor deserción escolar. Necesitamos que los chicos estén más tiempo en clase”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, anticipando el inicio de las clases en la Ciudad

La CGT va al paro

“La gente está enojada porque cada vez trabaja más y no le alcanza. Y el Gobierno se pone del lado de los patrones”

Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la CGT, sobre el paro general programado para marzo

El pasado nostalgioso

“Por una parte, creo que Cristina Kirchner tiene tantos asuntos judiciales pendientes, tantas cuentas por rendirles a los argentinos, que es una falta de respeto al país volverla un objeto electoral. Pero, así y todo, pienso que será candidata. La candidatura de Cristina Kirchner será la repetición de la historia de Menem en 2003: una minoría electoral intensa, incapaz de construir mayorías y que representa un pasado nostalgioso más ligado al deterioro del país que al progreso de Argentina”

Ernesto Sanz, ex senador radical y referente de Cambiemos

Vidal denuncia

“A los bonaerenses nos duele la provincia, porque en más de 30 años se vio gobernada por un sistema que solo pensó en alimentarse a sí mismo. Y con una enorme mezquindad del gobierno nacional. Por eso yo no pacto con la impunidad de Scioli ni de nadie. Yo no construí mi vínculo con la gente a través de la denuncia, la denuncia es una responsabilidad que tengo como funcionaria y la tengo que hacer siempre”

María Eugenia Vidal, Gobernadora bonaerense

El presidente y su mundo imaginario

“Macri está preso de un optimismo que la realidad no confirma. Puede ser que estén haciendo cosas que a futuro serán mejores, pero en el presente hay mucha gente que la pasa mal. ¿Esa gente va a poder llegar a ese futuro mejor?”

Nelson Castro, periodista

Ajo y limones, sí; coca, no

“Las colectividades bolivianas y paraguayas están aceptadas, eso está claro. La ley es la misma que tiene Bolivia, exactamente igual: las personas que tienen antecedentes o cometieron delitos no son bienvenidas”

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, respondiendo a las críticas del presidente boliviano Evo Morales por los nuevos controles de ingreso de extranjeros a la Argentina

¿Justicia sin sospechas?

“Estamos haciendo cosas superiores a los que nos demanda la ley, cosas que nunca se hicieron antes; por ejemplo, por los conflictos de intereses que hoy vemos en muchas causas judiciales que ocurrieron durante el Gobierno anterior para que no haya ninguna sospecha, ninguna duda”

Marcos Peña, jefe de Gabinete

Temperamento y virtud

“La ex presidenta nos dijo que no quiere ninguna exención de prisión. Quiere ir a declarar y que el juez Bonadío haga lo que crea que tiene que hacer. Eso demuestra no solo la inocencia sino el temperamento y la virtud que tiene nuestra clienta”

Gregorio Dalbón, abogado de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner

La mano de Dios

“Gracias a Dios se demuestra que CFK tuvo como Jefe del Ejército a un genocida y partícipe necesario en la muerte del fiscal Alberto Nisman”

Elisa Carrió, diputada nacional por la Coalición Cívica y una de las líderes de la alianza oficialista, sobre la detención del ex jefe del Ejército, César Milani, por la causa por secuestros en la última dictadura militar

Las Abuelas y Milani

“Quieren comparar a Milani con Videla. Videla ya no vive, pero por favor, 30.000 personas y un plan sistemático de robo de niñas... A Milani, ¿quién lo conocía? Se están diciendo cosas que no son ciertas. Nunca lo apoyamos a este hombre cuando en su momento se denunció sus actos durante la dictadura”

Estela de Carlotto, Presidenta Abuelas de Plaza de Mayo

Bolonqui celestial

“Hay celos entre los amigos del Papa, sobre todo contra los laicos. Les gustaría que el Pontífice no hable más con el legislador Gustavo Vera ni con las voces molestas: les jode que esta gente haga lo que hace y luche contra las mafias. Es una operación”

Eduardo Valdés, ex embajador del Vaticano y amigo del Papa Francisco

Alonso es cuidadosa con sus manos

“Pongo los manos en el fuego por mí, no puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, sobre todo porque estoy en la Oficina Anticorrupción, que muchas veces le toca investigar a funcionarios”

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción y militante macrista

Radichetas sin autoestima

“Lo mejor que le podría pasar a Cambiemos es radicalizarlo, hoy es asimétrico. Nos falta autoestima a los radicales, nos harían bien unas PASO. Sería bueno que los que siguen confiando en Cambiemos puedan elegir en una interna a qué ala del movimiento hay que fortalecer”

Ricardo Alfonsín, diputado nacional por la UCR

Una Evita cheta

“Me interesa saber cómo está el país, cuánto gana la gente. Cuántos pobres hay. Si yo fuera funcionaria todo andaría sobre rieles. O si fuera la mujer de un gobernante, ¡haría tanto! Pero tienen miedo de ser Evita. Una vez una me dijo: ¡Si hago eso me van a comparar! Y que te comparen, ¿qué tiene de malo? La gente vive con miedo. Miedo a la vida, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a perder la salud, miedo a la muerte...”

Mirtha Legrand, conductora televisiva

Cambiemos abre las puertas

“Si tenemos personas valiosas que vienen de otros partidos, que quieren formar parte de una fuerza electoral en conjunto con Cambiemos, a mí me parece que hay que abrir las puertas, porque nunca fuimos cerrados. Y siempre hemos tenido buenas relaciones con gente que viene del peronismo, especialmente con algunos gobernadores como Urtubey, Schiaretti, Bordet de Entre Ríos, o Uñac de San Juan”

Gabriela Michetti, Vicepresidenta de la Nación

D E P O R T I V A S

El mejor es el Loco

“Mi admiración por Marcelo Bielsa es enorme, porque mejora mucho a sus jugadores. Nunca he conocido a un jugador que haya estado con Bielsa que no me haya hablado bien sobre él. Me ayudó mucho con sus consejos cada vez que hemos hablado. Para mí es el mejor entrenador del mundo, estoy deseando verlo en el Lille la próxima temporada. Sus jugadores serán impresionantes”

Pep Guardiola, DT del Manchester City inglés

Tendríamos que haberlo hecho

“Hay que entender el contexto y el apuro que hay por solucionar un problema de dinero que tiene el fútbol argentino. La verdad, tendríamos que haber hecho una licitación con todo lo que corresponde, pero no teníamos el tiempo y los clubes no estaban dispuestos a tener tanto tiempo para armarla. Había un apuro por salir de este contexto irracional de la necesidad de dinero que tienen los clubes”

Armando Pérez, presidente de la Comisión Regularizadora de la AFA

Soñando con Rusia 2018

“Me imagino llevándole la Copa del Mundo al Papa y dándosela en la mano, con Messi de capitán. No me imagino esta profesión si no sueño con ser campeón”

Edgardo Bauza, DT de la Selección Nacional de fútbol

Sincericidio

“Es hora de que nosotros, como oficiales profesionales del ejército, reconozcamos el hecho de que hemos perdido la guerra en Irak y Afganistán”

Joshua Waddell, capitán del ejército de los Estados Unidos

Tanto no cambió

“Yo pensaba que el papa Francisco era un cambio, pero luego me di cuenta de que hoy está sometido a la fuerza de un sistema que es machista, misógino y homofóbico”

Krzysztof Charamsa, sacerdote polaco expulsado del Vaticano por declarar públicamente que es gay

Otra vez el pajarito

“El bandido de Macri tiene 80 por ciento de rechazo y tiene un año en el Gobierno. Nosotros tenemos 18 años y tenemos un sólido respaldo del pueblo en la calle”

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

¿Nueva guerra fría?

“Comenzar la Presidencia poniendo en cuestión un tratado internacional entre Rusia y Estados Unidos no es la mejor forma de llevar a la práctica la no proliferación nuclear”

Víctor Ozerov, jefe del comité de Defensa y Seguridad del Congreso Ruso, sobre las declaraciones de Donald Trump sobre ampliar los arsenales nucleares ¤

Save

Save

Save

Save

Save

Save