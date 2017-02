Página de Humor • Marzo 2017

Asunto: memoria

Un matrimonio mayor es informado por el médico que todos los exámenes están muy bien, solo les sugiere que por los problemas de la memoria, hagan como todo el mundo, anoten cada cosa y no tendrán olvidos.

Esa noche el señor le dice a su esposa, mientras miraban tv:

-Mi amor, voy a la cocina, ¿quieres que te traiga algo?

-Sí, porfa, un bol con helado de vainilla con unas frutillas encima. Recordá lo que nos sugirió el doctor: anotalo.

-No hace falta- le contesta el esposo. ¿Algo más?

-Sí, cubrilo con chocolate líquido. Pero porfa, anotalo, como dijo el doctor.-No es necesario, querida, lo recordaré.Cuando se iba, la esposa le dice:-Disculpame, traeme un muffin también. Pero anotalo, o si querés te lo anoto yo, como nos dijo el doctor.-Amor, no es necesario, enseguida vuelvo.A la media hora regresa con un plato con huevos revueltos y jamón.Cuando ella lo ve le dice:-Si serás tonto… Te dije que lo anotaras. ¡Te olvidaste las tostadas!Una enfermera en su primer día en el hospital recibe la orden de ir con silla de ruedas a buscar a un paciente dado de alta. Al llegar a la habitación, encuentra a un hombre bien vestido, sentado al lado de la cama con un bolso en la mano.La enfermera le dice:-Señor, siéntese en esta silla de ruedas que lo llevo.El hombre le dice:-No hace falta, puedo ir caminando.La enfermera, con tono amable pero enérgico, le dice:-Señor, las reglas del hospital exigen que lo lleve en la silla de ruedas y las debo cumplir.-Bueno, si es así, está bien -responde el hombre.Al llegar al estacionamiento, la enfermera le pregunta:-¿Lo viene a buscar su esposa?A lo que el hombre le contesta:-No creo, ella estaba en el baño de la habitación vistiéndose para irnos… precisamente hoy le dieron de alta.

Vivo

Maestra, ¿se puede castigar a alguien por lo que no hizo?

-Por supuesto que no -contestó la maestra.

-Menos mal, porque no hice la tarea…

Comunicación

Un mudo le pregunta a una muda:

-¿Cómo te llamás?

Y la muda agarra una flor y la tira a una tina.

-Flor.en.tina. ¿Y vos?

El mudo agarra un foco y se lo introduce en el trasero.

-Luz.y.ano.

Recambio

La esposa entra al escritorio de su marido y dice:

-Amor, ¿es verdad que tu socio acaba de morir?

-Sí, querida. ¿Por qué?

-¿Podrías poner a mi mamá en el lugar de él?

-Mirá, habla con el sepulturero… ¡por mí no hay drama!

Accidente macabro

Un borracho llama a su mujer y le dice:

-Mi amor, ¡acabo de chocar! ¡Venite rápido que hay muchos muertos!

-¡Oh, no! ¿chocaste un colectivo?

-Nooo… choqué con la pared de un cementerio… y tengo miedo.

Cena en la Casa Blanca

Donald Trump y Steve Bannon están cenando en la Casa Blanca.

Uno de sus asesores se acerca y les pregunta:

-¿De qué están hablando?

-Estamos haciendo planes para la tercera Guerra Mundial, dice Trump.

-¿Y cómo van esos planes?

-Vamos a matar a un millón de mexicanos y a seis gallinas.

El asesor los mira confundido y pregunta:

-¿Seis gallinas? ¿Por qué van a matar a seis gallinas?

Trump le da una palmada en la espalda a Bannon y le dice:

-¿Qué te dije, Steve? ¡Nadie va a preguntar por el millón de mexicanos! ¡Adelante con los planes!

Acertijo

Un grupo de policías está investigando a un grupo de delincuentes que trafican en un local bien custodiado. Desde un coche camuflado vigilan la entrada al local. Quieren infiltrar a un grupo de policías, pero no saben la contraseña.

En un momento dado llega un cliente. Llama a la puerta y desde el interior le dicen: “18”. El cliente responde: “9”. La puerta se abre y accede al interior.

Los policías se miran, creen tener la respuesta. Pero deciden esperar. Viene otro cliente. Desde dentro le dicen: “8”. Él responde: “4”. La puerta se abre.

Los policías sonríen. “Ya lo tenemos. Se trata de responder la mitad del número que te dicen desde dentro”.

Llega otro cliente. Desde dentro dicen: “14”. El cliente contesta: “7”. La puerta se abre.

-¿Ves? -dice el jefe de policía. Deciden enviar a un agente. Llama a la puerta. Desde dentro le dicen: “0”. El policía se queda parado. Después de unos breves segundos responde: “0”. Se oye una ráfaga de disparos y el policía sale corriendo.

Los agentes que hay en el coche se quedan sorprendidos, pero deciden enviar a otro agente. Desde dentro se oye: “6”. El policía contesta muy convencido: “3”. Pero la puerta no se abre. Se oye una ráfaga de disparos y el policía, otra vez, sale corriendo.

¿Puede adivinar cuál es la contraseña?

Solución:

Es el número de letras que tiene el número que dicen desde adentro del local. Dieciocho tiene nueve letras. Ocho tiene cuatro letras. Catorce tiene siete letras. Cuando desde adentro dicen “0” deberían haber contestado “cuatro” y cuando dijeron “6”, deberían haber respondido “cuatro”.

En la farmacia

-Tiene pastillas para la pereza?

-Sí, señor.

-¿Me pone una en la lengua?

Regalo de cumpleaños

La esposa le pregunta a su marido:

-Mi amor, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños?

-¿Ves esa Ferrari roja estacionada al frente del hotel?

-¡Ay, sí!

-Bueno, una licuadora de ese mismo color.¤