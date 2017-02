La Vida Espiritual es el Mejor Camino para el Éxito

Lo mejor está dentro de ti y el 2017 es una oportunidad para descubrirlo. En todo comienzo de año abunda la alegría, la esperanza, el optimismo y las expectativas para alcanzar a desarrollar todo nuestro potencial para lograr el éxito.

Es necesario establecer objetivos claros, precisos, realistas y significativos y desarrollar un plan de acción factible para lograrlo, focalizando nuestra atención en las acciones que realicemos, las cuales serán los parámetros de nuestro progreso, y todo redundará en resultados efectivos y coherentes con nuestros propósitos y sobre todo fortaleciendo nuestra autoestima.

La gratitud es un valor adicional en este proceso, tras el cual aumentamos la abundancia de los bienes recibidos. Aquietemos nuestra mente primero y luego agradezcamos la magnitud de las infinitas posibilidades que cada uno de nosotros poseemos (tiempo, energía, atención, etc.) para desarrollar y enriquecer nuestra vida interior. En este proceso no sólo vamos redescubriendo nuestra verdadera identidad, sino que vamos reforzando la confianza en nosotros mismos.

Armonía y calma interior

Yo he participado en muchos seminarios online or webinars dirigidos por el Dr. Deepak Chopra y él siempre recomienda la incorporación de la práctica diaria de la meditación en nuestra vida como el mejor camino para ir descubriendo nuestros verdaderos propósitos. “Hay que salir de la prisión mental de las dudas y acciones dubitativas, de la ansiedad y los falsos prejuicios para tener acceso al santuario de la quietud mental y el estado de conciencia. A través del flujo de la armonía y la calma interior, internalizamos el proceso dinámico de la meditación como parte natural de nuestra vida”, sostiene este destacado médico, empresario y escritor de más de 80 libros que encierran sabiduría y educación espiritual.

Reconozcamos que vivimos en un mundo globalizado donde el ímpetu por ganar es una de las prioridades en una sociedad de mercado, la que marca las tendencias y domina la acción. No obstante, este influjo siempre está a nuestro alcance, “toda la abundancia espiritual con sus posibilidades infinitas al aceptar que nuestro estado de conciencia está por encima de todo”, declara asertivamente el Dr. Chopra. Vivimos en una sociedad donde los valores han sufrido el proceso de la erosión ética y moral y hay que enmendarlos para su salvación. Las prioridades de veinte años atrás (obediencia absoluta a Dios, padres y maestros) ahora se ven como obsoletas. Esta realidad que ha causado problemas familiares e institucionales ha sido evaluada y ya se imponen maneras para recuperar el sendero espiritual para contrarrestar estos retos existenciales.

Priorizar la conciencia

El Dr. Chopra recomienda dedicar en cada día un tiempo especial para la práctica y cuidado de nuestra vida espiritual, ya que es la mejor dirección para lograr cualquier propósito en la vida, de ahí que “prioritize consciousness” es la clave del éxito, de acuerdo con la sabiduría tradicional.

El ser humano vive cada experiencia en un estado completo de conciencia (calma/quietud espiritual) donde su realidad personal está alineada con el mundo que habita. “Everything is made of consciousness”, afirma Chopra, y agrega que “la fuente del estado de consciencia existe en cada uno de nosotros, lo que significa que cada uno de nosotros es un agente consciente y creador de su propia realidad”. Esta aserción es un aliciente para profundizar nuestra planificación personal con optimismo y al llevarla a la práctica comprometernos a visualizar el cambio de perspectiva de la realidad.

Recomendaciones:

• Identifíquese con su mundo interior, en lugar de considerar los objetos circundantes a su realidad.

• Profundice su estado de auto-conciencia para aproximarse a la fuente de la realidad.

• Identifíquese como el creador consciente de su propia realidad.

• Perciba lo que ve a su alrededor como una reflexión conciente que le está enviando mensajes e imágenes acerca de la realidad que usted está eligiendo crear para usted mismo.

• Mida el resultado de cada éxito obtenido de acuerdo como usted vaya evolucionando personalmente, evitando siempre los agentes externos.

Estos cinco pasos dialécticos le irán mostrando su avance personal, partiendo desde el yo (basado en las demandas limitantes de una personalidad egocéntrica con múltiples inseguridades) hacia el yo espiritual, que expresa un estado puro de conciencia y disfruta de la existencia de esa unidad, experiencia que vive individualmente, de acuerdo con nuestros propios gustos, preferencias, predisposiciones, creencias y agentes condicionantes.

El Dr. Chopra sostiene que “si no hubiese sido por estas influencias externas, hubiese sido muy natural vivir como una persona creadora conscientemente de su realidad personal”. De ahí se deduce que “el estado de conciencia es la única realidad real, aunque para la mayoría de las personas, el conocimiento de su propia identidad está obnubilado y salir de esa oscuridad y encontrar la claridad es profundizar el camino de la espiritualidad. Chopra asevera que “cuando usted adopta una actitud basada en un estado puro de conciencia, usted puede evitar el impacto de los 3 obstáculos más comunes que bloquean su éxito:

• Obstáculo 1: Abrigar Bajas Expectativas:

Existen pocas personas con un alto grado de auto-confianza y auto-suficiencia que esperan conquistar el mundo (el presidente Donald Trump es un ejemplo de esta tipología). No existe meta que ellos no hayan logrado, pese a las adversidades. Pero, la gran mayoría de las personas se sienten frecuentemente inseguras e indecisas. Estas personas desean profundamente sentirse seguras y para lograrlo, equivocadamente bajan sus expectativas. Este es un error que reduce su estado de conciencia, estableciendo límites en las posibilidades infinitas que yacen en usted. Establecer expectativas altas es una actitud correlativa a una actitud expansiva del estado de conciencia (“expanded awareness”) lo que atrae un sentido de autoconfianza.

• Obstáculo 2: Atrapado en la Zona de Confort:

La vida se va desarrollando minuto a minuto y nadie sabe lo que vendrá. La gran mayoría de las personas denotan esta inseguridad y se aferran a la zona de confort (lo conocido) categorizando cada nueva versión de algo, como una situación de riesgo que hay que evitar. Esta actitud es errónea y hay que corregirla. Estas personas se dejan llevar por las experiencias de otros y sólo acceden cuando la cuota de sacrificio es mínima. En la realidad, “el verdadero éxito se logra al introducir aquello desconocido al mundo de las posibilidades infinitas”, asevera el Dr. Chopra.

• Obstáculo 3: Descuidar el Crecimiento Personal:

Las grandes oportunidades en las diferentes profesiones y estilos de vida están basadas en el deseo de crecer. Cada persona debe percibirse con un enorme y vasto potencial para su crecimiento y evolución personal. Su auto-conocimiento de hoy (lo que usted piensa, siente, conoce) es provisional. Todo sucede cuando usted se compromete y acepta con benevolencia asumir ese proceso desconocido y misterioso del crecimiento, el que sucede en su estado de complete consciousness. A través de la meditación, esa transformación hacia el nuevo yo espiritual es posible siempre y ha estado sucediendo por miles de años. La oportunidad es infinita.

El camino hacia la evolución personal

Los seminarios del Dr. Chopra siempre nos recuerdan que “es importante organizar las prioridades y el focalizar en el crecimiento personal impulsa la reflexión hacia el cambio y la evolución personal. Las reflexiones positivas dominan a las negativas. A medida que su ‘awareness’ se focaliza y aclara, aquel estado de ambigüedad comienza a desaparecer, permaneciendo la realidad de una infinita y eterna autoconciencia, la que nunca pierde su propio sentido de ser, a pesar de las emociones propias inherentes al mundo de las nuevas experiencias”. Chopra asevera que al cambiar el orden de las prioridades en este sentido, el problema entre los propósitos materiales versus los espirituales va desapareciendo, porque la autoconciencia basada en la realidad contiene a ambos.

La autoconciencia es la quietud de la presencia divina en nuestro ser. De ahí que las posibilidades para nuestra realización sean infinitas y estén en cada uno de nosotros.