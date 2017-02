Donald Trump. Nuevo Presidente de los Estados Unidos

Si uno investiga la biografía de Donald Trump, encontrará casi sin excepción la siguiente descripción: multimillonario magnate inmobiliario, personalidad televisiva, y presidente Número 45 de los Estados Unidos. Nuestro país tiene nuevo presidente. Esta es una breve reseña de su camino a la Casa Blanca.

Pocos presidentes estadounidenses llegan a su puesto con tanta controversia, y con tanto para decir sobre sus actividades por fuera de la política. Es que lo que hay para señalar sobre el trabajo de Donald Trump dentro de la política solo se resume a su campaña presidencial, plagada de datos jugosos que la mayoría de nosotros ya conoce. En realidad, sus aspiraciones presidenciales habían comenzado en 1999, cuando formó un comité para explorar sus posibilidades de presentarse como candidato por el Reform Party para las elecciones del año 2000, aunque desistió de su idea luego de comprobar que su popularidad como figura mediática no se reflejaba en el apoyo de los electores en las primarias de California. En el 2012 se sumó a los reclamos del “birther movement”, un grupo que proclamaba que el ex presidente Barack Obama no había nacido en los Estados Unidos, y que terminó totalmente desacreditado luego de que Obama presentara su certificado de nacimiento.

Su gran paso hacia la presidencia lo dio el 16 de junio de 2015, cuando desde la Trump Tower de Nueva York anunció que iba a competir como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, declarando, fiel a su estilo, que sería “the greatest jobs president that God ever created.”

La construcción de su riqueza

Tras graduarse en Economía en la Universidad, Donald Trump se sumó a Elizabeth Trump & Son, la empresa familiar de desarrollo inmobiliario, y comenzó su propia carrera en los negocios inmobiliarios bajo la tutela de su padre, de quien recibió un “pequeño” préstamo (de acuerdo a sus palabras) de un millón de dólares para comenzar su propio camino.

En esos años, eludió servir al país en la guerra de Vietnam tras obtener una prórroga por ser estudiante, y luego un certificado de incapacidad médica. Todos sus esfuerzos estaban puestos en los negocios, sobre todo a partir de 1971, cuando tomó control de la compañía de su padre, se mudó a Manhattan y comenzó a desarrollar grandes proyectos inmobiliarios en la zona. A través de los años, su obsesión fueron los complejos de lujo como el Grand Hyatt Hotel frente a la Central Station y el Trump Tower, incluyendo sus inversiones en casinos de Atlantic City, como el Taj Mahal, al que declaró en bancarrota el año pasado. Sus negocios a lo largo de los años han tenido subas y bajas, y de acuerdo a los cálculos de Forbes su fortuna se estima hoy en unos 500 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ciudadanos más ricos en llegar a la presidencia de los Estados Unidos.

Un presidente reality star

Su personalidad extrovertida y egocéntrica llevó a Trump a incursionar en la televisión y los espectáculos públicos. En el año 2004 encabezó el reality show The Apprentice, y son famosas sus intervenciones en los espectáculos de lucha libre WrestleMania, que los partidarios republicanos más moderados preferirían olvidar.

Donald Trump se vio envuelto en infinidad de controversias a lo largo de su vida. Una de las más recientes fue la ruptura del contrato que la NBC Universal impulsó en su contra tras comentarios derogatorios de Trump hacia los inmigrantes, y en particular hacia los mexicanos, que terminó con las transmisiones en la cadena televisiva de los concursos Miss USA y Miss Universo. Trump protagonizó otra gran controversia con los veteranos de guerra, luego de declarar que el ex candidato presidencial republicano John McCain, quien fue capturado y torturado en la guerra de Vietnam, “no es un héroe de guerra porque fue capturado; a mí me gustan los hombres que no han sido capturados”, lo que generó la reacción de varios grupos de veteranos y militares.

Por supuesto, ninguna de estas controversias ha generado tantas críticas a nivel mundial como sus comentarios contra las mujeres, incluyendo un audio en el que se vanagloria de poder hacer con ellas lo que quiere porque tiene dinero y poder. Sus posturas, que muchos críticos consideran misógina, generó multitudinarias marchas de repudio alrededor del mundo el día posterior a su toma del poder.

Su plataforma de gobierno

La consigna principal de su campaña fue “Make America Great Again”. Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió crear 25 millones de puestos de trabajo en la próxima década forzando a las grandes compañías estadounidenses a producir y ensamblar sus productos en el país.

En cuanto a la política exterior, es un conocido aliado de Israel y defiende que ese país continúe creando asentamientos en tierras palestinas. Trump se ha declarado cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y ha negado consistentemente que Rusia haya tratado de influenciar las elecciones presidenciales estadounidenses y que hackers rusos hayan realizado un ciberataque contra nuestro país, a pesar de que eso es lo que el propio servicio secreto estadounidense le advirtió. En numerosas ocasiones ha alabado la inteligencia de Putin y declarado que el presidente ruso “ha hecho un gran trabajo en reconstruir la imagen de su país”. Por otra parte, ha declarado que el gran enemigo comercial es China, país al que ha declarado “manipulador de los mercados”. Trump ha repetido en numerosas ocasiones que renegociará el NAFTA (el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá), y retirará al país del Tratado del Transpacífico. Una de sus propuestas más controversiales fue la de erigir un gran muro en la frontera sur con México, y exigirle al gobierno del país vecino que pague por sus costos. También propuso prohibir el ingreso de personas musulmanas al país debido al peligro de terrorismo asociado con esa religión.

A pesar de que en el pasado se había declarado a favor del aborto, durante la campaña presidencial cambió su postura, y amenazó con suspender los fondos a Planned Parenthood. También declaró que nombrará un juez para la Corte Suprema de Justicia de la Nación que esté de acuerdo con estas ideas. Por otra parte, en su plataforma propuso otorgar seis semanas de vacaciones pagas a las mujeres que acaben de dar a luz e incentivar a los empleadores a que provean de espacios para el cuidado de niños en los lugares de trabajo.

Una de sus propuestas que más tensión ha causado entre la clase media y baja del país es su proyecto para terminar con el programa de salud pública conocido como ObamaCare y reemplazarlo por “Health Service Accounts”.

En cuanto al control de armas, Trump defiende los derechos de los estadounidenses a comprar cualquier tipo de armamento y municiones, incluyendo armas de guerra, y propuso legalizar su portación en todos los estados del país.

Donald Trump tiene 70 años, nació el 14 de junio de 1946, tiene cuatro hijos y actualmente está casado con Melania, su tercera esposa, una inmigrante eslovena y ex modelo de 46 años. ¤