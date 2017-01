Se Dijo en Enero 2017

La Frase de Francisco

“En un momento en el que la familia humana se encuentra acosada por graves crisis humanitarias que demandan respuestas políticas de largo plazo y unión, rezo para que sus decisiones sean guiadas por los ricos valores éticos y espirituales que han formado la historia del pueblo estadounidense y por el compromiso de su nación en el avance de la dignidad humana y la libertad en el mundo”

Mensaje a Donald Trump

La Frase de Mauricio

“El mundo necesita energía y lo bueno es que la Argentina tiene la posibilidad de abastecer su necesidad y la del mundo entero. En Vaca Muerta pasaron décadas desde que ya se conoce su potencialidad y nunca se pudo desarrollar. Es la segunda reserva mundial de gas no convencional y cuarta mundial de petróleo no convencional. Esto va a ser una verdadera revolución del trabajo. Van a ser miles y miles de familias que se van a mudar a la zona de desarrollo. Va a generar una revolución de empleo en todo el país”

Veredas libres

“La idea es sacar a las mafias, recuperar la calle para la gente y que quien lo necesita tenga una alternativa donde ir. Si hay algunos mafiosos que se resisten y son violentos, no le vamos a aflojar; los mafiosos, afuera”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, tras el desalojo de los “manteros” del Once

Veredas libres II

“Cuando vemos lo que pasó en Once o en otros barrios de Buenos Aires, están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son de origen peruano. A los africanos los usan de mascarón de proa para el control de la calle. En los últimos 25 años ha habido un marco de políticas muy flexibles en materia migratoria. Y no tenemos un adecuado control migratorio. Entra cualquiera con antecedentes penales. Si uno lo dice se enojan los cónsules, pero esa es la verdad”

Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores del FPV-PJ

Pobres y no tan pobres

“En términos relativos, la clase media está peor que la clase baja, porque la clase más baja no depende tanto de las tarifas porque consume muy poco o está colgado. Pero al que tiene un departamentito, paga las expensas, y tiene un trabajo normal, lo afectan los aumentos. La situación de los pobres no se ha agravado tanto como en el caso de la clase media baja”

Javier González Fraga, nuevo titular del Banco Nación

Narcotráfico importado

“Acá vienen ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga. Toda persona extranjera que tenga antecedentes vamos a extraditarla”

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación

Thank you, dad

“En el primer año más no se podía hacer. No ha podido empezar construyendo, sino arreglando lo hecho por gobiernos terribles, desde Menem a los K. Con esa salvedad, le pongo un 5. Pero sé que ha querido ir por más”

Franco Macri, empresario y padre de Mauricio, calificando la actuación de su hijo como Presidente

Lo tienen de hijo

“Mauricio Macri cree que conoce a los empresarios y cree que es un par, pero los empresarios no lo reconocen como tal, para ellos es el hijo de Franco”

Jorge Asís, escritor y panelista de televisión

Se acabó la joda

“Lo de los feriados me parece bien. La gente tiene que trabajar más porque en este país no trabaja nadie”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y diputada nacional, sobre la eliminación de los feriados puente

Jesuita y peronista

“Lo que dice Bergoglio no siempre es lo que hace. Tiene en su oratoria una mezcla de la astucia de los jesuitas con la picardía de Perón. No olvidemos que estuvo en Guardia de Hierro, un grupo que trataba de fusionar la religión y la política”

Juan José Sebreli, sociólogo y filósofo argentino

Como rajar y despedir

“La única forma de integrar la educación con el mundo del trabajo es con prácticas formativas. La posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia; es como comer y descomer”

Miguel Ángel Ponte, Secretario de Empleo y ex director general del Grupo Techint, defendiendo la flexibilización laboral

Nueva ley penal juvenil

“Para nosotros, el eje y la polémica siempre se centra en la edad, es poder tener realmente un régimen de responsabilidad penal juvenil que permita hacer un abordaje temprano, especialmente de los más jóvenes que cometen sus primeros delitos y que hay que tratar de sacarlos en ese momento, con una buena intervención del Estado, del círculo vicioso del crimen, porque sino ingresan en la mecánica del delito de la cual es difícil salir”

Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos

D E P O R T I V A S

Pisacabezas

“Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie. De la misma forma que queremos una FIFA transparente, queremos lo mismo para la AFA. Infantino (titular de la FIFA) quiere que yo dé el último martillazo. En la AFA quiero gente honesta y que no haya robado”

Diego Maradona, ex futbolista, intentando sumarse al staff de la FIFA

Gol en contra

“Sin Neymar, Luis Suárez, Iniesta, Piqué y los demás compañeros, Leo Messi no sería tan buen jugador. Es el mejor, eso sí”

Pere Gratacós, ex empleado de Relaciones Institucionales deportivas del Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol, tras lo cual fue despedido de su cargo

Pelotazo al hígado

“Es un hijo de p***, un sinvergüenza, lo que hizo con el fútbol este tipo pedante, soberbio, basura, del presidente de los argentinos. No tiene perdón de Dios, es una basura total, un tipo del que tenemos que tener mucho cuidado. Es una vergüenza la presión que está haciendo en los clubes para que seamos más pobres y él sacarse el gusto de que saquen más plata sus amigos, haciendo sociedades anónimas”

Raúl Gámez, presidente del club Velez Sársfield, sobre la participación del presidente Mauricio Macri en la crisis del fútbol argentino

Si paramos, paramos largo

“Parar el fútbol no es la solución. Pero si tenemos que parar el fútbol tiene que ser todo el semestre hasta que haya elecciones, ver de dónde sacamos la plata y quién va a sponsorizar. No tendríamos problemas en parar si es por el bien del fútbol argentino”

Daniel Angelici, presidente de Boca

I N T E R N A C I O N A L E S

Fin de etapa

“Estados Unidos tiene un gran potencial, pero ese potencial sólo podrá desarrollarse si nuestra democracia funciona, sólo si nuestros políticos reflejan del mejor modo la decencia de nuestro pueblo, sólo si todos nosotros, independientemente de la afiliación partidaria, ayudamos a restaurar el sentido del objetivo común que tanto necesitamos ahora”

Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, en su discurso de despedida del cargo

Ex Primera Dama

“Ser Primera Dama ha sido el mayor honor de mi vida, espero que hayan estado orgullosos de mí. A todos los jóvenes que escuchan, que sepan que este país les pertenece, a todos, sea cual sea su origen o recorrido. Si ustedes o sus padres son emigrantes, tengan en cuenta que son parte de una tradición de la que Estados Unidos se siente orgulloso, tengan en cuenta también que la diversidad religiosa es una gran tradición estadounidense, ya sean musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, o sijs. Nuestra magnífica diversidad hace de nosotros lo que somos”

Michelle Obama, en su discurso de despedida en la Casa Blanca

Orgullo ruso

“¿Trump habría llegado y habría ido corriendo a buscar prostitutas moscovitas? Saben, me es difícil imaginar que fue para el hotel para reunirse con estas chicas de consciencia social reducida, aunque, en lo que hacen, son las mejores del mundo”

Vladimir Putin, presidente ruso, sobre alegaciones de que el servicio secreto ruso espió al presidente estadounidense Donald Trump en su visita a Moscú en el 2003, durante el cual habría frecuentado prostitutas locales

En Punta es diferente

“Acá no es como en Argentina, acá la policía es diferente, acá la policía no es corrupta. Los turistas argentinos vienen a Punta del Este con la costumbre de que allá pasa cualquier cosa y lo único que se puede hacer es salir a protestar”

Enrique Antía, intendente de Maldonado, Uruguay, sobre las quejas de turistas argentinos sobre los robos a propiedades en Punta del Este

Petróleo mata medio ambiente

“El presidente Trump ignoró las voces de millones de personas y puso las ganancias de corto plazo de la industria petrolera por delante del futuro de nuestro planeta”

Bernie Sanders, senador por Vermont y ex candidato presidencial, sobre el decreto que firmó Donald Trump para darle luz verde a los controversiales oleoductos Keystone XL y Dakota Access Pipeline

Y así comienza la historia del muro...

“En ningún momento aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como país y nuestra dignidad como mexicanos. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el nuevo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará”

Enrique Peña Nieto, presidente de México

China quiere globalización

“Es verdad que la globalización creó nuevos problemas, pero esta no es la justificación para eliminar la globalización económica completamente. Deberíamos adaptarnos y guiar la globalización económica, amortiguar sus impactos negativos y entregarle sus beneficios a todos los países. Impulsar el proteccionismo es como encerrarse en un cuarto oscuro. El viento y la lluvia puede que queden afuera, pero también el aire y la luz”

Xi Jinping, presidente de China

Tú estás un poco loquitico

“Conozco gente que ha estado en diciembre y me dicen: 'Te has vuelto el hombre más famoso en Argentina por toda la campaña en contra y has canalizado un amor que lo tenía Hugo Chávez, Perón, Evita, Néstor y Maradona'. Si me lanzo a Presidente en Argentina, gano por el 70%”

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Save

Save

Save