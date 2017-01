Humor • Febrero 2017

Números Anteriores

Shampoo especial

Un despistado le dice a su mujer:

- Amor, pasame otro shampoo.

- Pero si ahí en el baño hay uno.

- Sí, pero este es para cabello seco y yo ya me lo mojé.

Amiga indiscreta

- ¿Carmen, estás enferma? Te lo pregunto porque he visto salir a un médico de tu casa esta mañana.

- ¿Y qué? Ayer por la mañana yo vi salir a un militar de la tuya y no estamos en guerra, ¿verdad?



Viudas

Se encuentran dos viudas en un cementerio; una, muy feliz limpiando la lápida de su marido y cantando como loca. La otra, muy triste y a llanto tendido.

Al rato, la desconsolada mira a la contenta y le pregunta:

- Ay, señora, ¿cuánto tiempo hace que enviudó?

- Seis meses - respondió en tono alegre la otra.

- ¿Y cómo hace para estar tan feliz, si yo llevo 3 años y no he podido superar esta pena?

- ¡Ay, mijita! Porque después de muchos años, es la primera vez que se dónde está… ¡y quién se lo está comiendo!

Una copa de más

- Doctor, me siento mal, todo me da vueltas, y además me arde el corazón.. .

- Mire, señora, en primer lugar, no soy doctor, soy cantinero. Usted no está enferma, está borracha. Y en tercer lugar, no le arde el corazón: tiene un pecho en el cenicero.

Triste lo suyo

Un señor de avanzada edad va acompañado de su esposa a su consulta de revisión anual con el médico.

Cuando el médico entra a la sala de examen le dice:

- Voy a necesitar una muestra de orina, de materia fecal y de esperma.

El anciano, que estaba medio sordo, le pregunta a su mujer...

- ¿Qué quiere el doctor?

La mujer le susurra al oído:

-Dale tus calzoncillos y listo.

Responsabilidades

El esposo llama a la recepción del hotel:

-¡Hola! Por favor vengan rápido que estoy discutiendo con mi esposa y ella dice que se va a lanzar por la ventana.

-Señor, eso es asunto personal.

Sí, hermano, pero la ventana no abre. Y eso ya es un problema de mantenimiento del hotel.

De jefe a empleado

- Antonio, yo sé que el sueldo no le alcanza para casarse... ¡pero algún día me lo agradecerá!

Tecnología

Un hombre entra en un restaurante de última moda, y sale a recibirle un robot, perfectamente vestido de maitre, que le dice:

-Lo siento, señor, pero todas las mesas están ocupadas y tendrá usted que esperar una media hora. Estoy perfectamente programado y, si usted lo desea, mientras la casa le invita a una copa en la barra, podemos conversar un poco, para que la espera sea más agradable.

-De acuerdo -dice el cliente sorprendido.

-¿Le importa decirme cuál es su coeficiente Intelectual?, pregunta el robot-maitre?

-Creo que es de 160 -responde el cliente.

Y durante los treinta minutos siguientes, el robot dialogó con soltura y amenidad sobre los últimos acontecimientos culturales, la economía mundial, analizando sus previsibles tendencias y sobre los más recientes avances científicos y tecnológicos.

El cliente queda muy impresionado y, al cabo de unos días, decide volver, pero, para ver cómo reacciona el robot, le dice tener un coeficiente de 85. El robot estuvo los treinta minutos de espera hablando del desarrollo de la liga de fútbol, los triunfos internacionales del deporte argentino, y también de los últimos programas de la televisión.

Lleno de curiosidad, por tercera vez vuelve el cliente a los pocos días y ahora, a la pregunta del robot, responde que tiene un coeficiente menor de 35.

El robot comienza a hablarle despacito y le dice:

-Está al tanto de que el programa de Tinelli hoy sale media hora más tarde ¿no? ¤