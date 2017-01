Afirmaciones para vivir mejor • Enero 2017

Lugar de residencia: Los Angeles



Háblenos de su negocio/profesión:

Comencé con la profesión de agente de seguros de salud, vida, disability y long term care hace 23 años. Me he especializado y actualmente mis clientes son personas que protegen a sus seres queridos pero, asimismo, con necesidad de que sus familias ahorren impuestos cuando dejan sus herencias. He fundado la organización Hispanic Business Network en 1998 (www.hispanicgroup.com), he estado en distintos cuerpos directivos de organizaciones de ayuda y sociales (MEND, Valley Fair, Economic Alliance, Valley Leadership Institute, City Club, etc), he escrito el libro “Las 12 llaves para vivir mejor y ser más exitoso” y fundado el primer grupo “Toastmasters” bilingue de Los Angeles. He dado clases "ad honoren" por más de 15 años sobre distintos libros de motivación en muchas oportunidades.