Se Dijo en diciembre 2016

La Frase de Francisco

“Gracias a todos por los augurios por mi próximo cumpleaños, gracias; pero les diré una cosa que los hará reír: en mi tierra desearle a alguien feliz cumpleaños por adelantado trae yeta y quien felicita en anticipo es un yettatore”

La Frase de Mauricio

“Recibimos un país quebrado, pero hemos puesto lo que tenemos que poner: buena fe, honestidad y la verdad. Acabamos con los años de la mentira, de las propuestas que no conducen a nada, de las promesas incumplidas y sobre todo que las obras sean sinónimo de corrupción en vez de sinónimo de optimismo y futuro”

Ni libros ni pizza

“Mandamos menos escuelas que en 2012 porque hubo escuelas que ya no existen más. Esa es la explicación. En el país hubo escuelas que se fundieron en otras. Esas explicaciones se la dimos a PISA. Aquellas escuelas que faltan no son una merma selectiva. Hubo una merma de estudiantes, pero de ningún modo hubo sospecha de manipulación”

Alberto Sileoni, ex ministro de Educación, luego de que Argentina fuera excluida del ranking PISA

Un ID para Cambiemos

“Cambiemos necesita tener clara su identidad, sus valores y su mirada sobre lo que quiere la Argentina. Cambiemos no se define por una ecuación química de cuánto peronista, PRO o radical tenga, sino por una identidad de cambio. Cambiemos emergió como el resultado de una sociedad que quería una política alternativa a lo que era la cultura del poder peronista, y sobre todo kirchnerista”

Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación

Chau K

“No creo que el kirchnerismo tenga continuidad en el proceso del poder. Fue una coyuntura muy especial, fue una conducción fuertemente personalizada, casi de mirada cesarista, en función de la coyuntura dramática del 2001 y 2002. Si ni hubiera existido ese proceso, quizás los lineamientos del gobierno hubieran sido más democráticos”

Miguel Angel Pichetto, Presidente del bloque del PJ en el Senado y ex dirigente kirchnerista

Gobalización mata economía

“Cuando tenés una economía en la cual hace 40 años que los salarios medios y más pobres están estancados, cuando tenés la primera generación en mucho tiempo que no puede decir que está mejor que la de sus padres, algo muy profundo se cuece. Y la gente tiene la sensación de que la globalización tuvo que ver con esto”

Martín Lousteau, Embajador argentino en Estados Unidos, sobre el triunfo de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales

Panamacri

“La familia Macri deberá explicar de dónde salió el dinero, cómo se movió y por qué se destruyó la documentación que surgió de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Mientras lo fuimos investigando, fue apareciendo información de otras sociedades”

Federico Delgado, Fiscal Federal al frente de la investigación local sobre los Panamá Papers

Cultura piquetera

“En muchos años la Argentina se acostumbró al piquete como mecanismo para que la dirigencia escuche, y nosotros trabajamos para empezar a normalizar la situación. Esto no se hace de la noche a la mañana. No podemos resolver en ocho meses la cultura de piquetear de 20 años”

Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno porteño

Máximo se siente perseguido

“Es una operación del Gobierno esto, molesto y necesitado de tapar la situación que afecta a Macri y a su familia constantemente. Creo que es parte de una cuestión salvaje ya, de parte de un juez que pasó de estar de la servilleta de Carlos Corach al iPhone 7 de Mauricio Macri”

Máximo Kirchner, diputado nacional, cargando contra el juez Claudio Bonadio, quien decidió intervenir en la sucesión del fallecido expresidente Néstor Kirchner por irregularidades

Un mal consejo

“El 21 de diciembre del 2001 fue la masacre más grande de la Argentina en un gobierno democrático. Fue una insensatez convocar a un Estado de sitio, porque una cantidad enorme de porteños, sobre todo, que venían bajando de sus casas con chicos al hombro, mujeres, grandes, con cacerolas, y ante eso no sé quién mierda le aconsejó a este hombre (al ex presidente Fernando De La Rúa) que declare el Estado de sitio”

Eduardo Duhalde, ex Presidente interino de la Nación

La causa Nisman no avanza

“Hay una postura en la Justicia de no investigar, en no darle esa posibilidad a la denuncia que él hizo. El 5 de diciembre era el cumpleaños del papá de mis hijas. Lo que antes era un festejo ahora es un momento muy difícil de transitar. Frente a cada noticia que muestra que aquello por lo que él volvió y lo que era su trabajo, no es investigado, ni llevado adelante, no entendemos por qué”

Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman

Insultos, agravios, billetera

“La política institucional era una clara mejora respecto de la administración anterior. Pero hoy, después del grotesco comportamiento de insultar a quienes con seriedad, responsabilidad, y conocimientos técnicos, los han ayudado, en bien de todos, también ese logro se ha perdido. Insultar, agredir, usar la billetera para presionar a gobernadores y hacer gala de una soberbia mayor, no es una manera de gobernar”

Roberto Lavagna, ex Ministro de Economía y referente del peronismo Renovador

Milani vive con poco

“Las declaraciones juradas de Milani harían sonrojar a San Martín y a Belgrano, porque aduce que vivió con una cifra, para mantener a su familia, de menos de mil pesos anuales. Era un gran dibujo que luego Milani intentó cambiar con cobros de viáticos cuando estuvo como asesor para la embajada argentina en distintos países. Pero no le cierra nada con nada”

Gabriela Ocaña, legisladora porteña de Confianza Pública, sobre la causa contra el ex jefe del Ejército César Milani, procesado por enriquecimiento ilícito

Massa y sus massitas

“Quiero verlos soñar un nuevo proyecto de país y una nueva Argentina. Las generaciones que fracasaron se están yendo. Construyamos una fuerza joven y rebelde. Plántense, no se dejen usar por los dirigentes. Sean transgresores y condicionen a la vieja política”

Sergio Massa, líder del Frente Renovador, hablándole a los jóvenes de su partido

D E P O R T I V A S

La detención de Sala

“Me parece que la solución la puede dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociendo los fueros de Sala como parlamentaria del Mercosur. Sería lo menos desprolijo y lo menos costoso para el gobierno que, por otra parte, podría decir que respeta la independencia judicial. Eso podría ser la solución más rápida”

Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, sobre la detención de la activista social jujeña Milagro Sala

Un milagro

“No tengo palabras para explicar lo que siento. Es una mezcla de sentimientos. Una alegría estar aquí de nuevo, sentado. Pero al mismo tiempo, un duelo por la pérdida de varios compañeros. Es un milagro que esté caminando, estoy vivo, los médicos dijeron que era una grave lesión la que tenía en la columna”

Alan Ruschel, uno de los seis sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense en Medellín

Cristinista y chavista

“Quiero decir a todos los maradonianos que no cambio mi postura por más que digan que esto o que lo otro. Yo no soy intercambiable como los tapones. Yo no soy panqueque. No. No. No. Sigo votando a Cristina y sigo bancando a Venezuela . Que les quede bien claro”

Diego Maradona, ex futbolista

Barcelonista y messista

“Lionel Messi es una cosa diferente. Es que es ridículo ya que comparen premios, melones de oro… Es ridículo. Es que no hay ni ha habido -y no quiero faltar el respeto a nadie- nadie igual, no hay nada que hacer. No, no habrá otro igual”

Luis Enrique, DT del Barcelona español

I N T E R N A C I O N A L E S

Joe 2020

“Hace tiempo que aprendí que el destino tiene una forma extraña de intervenir. Me voy a presentar en 2020 como candidato a presidente de los Estados Unidos”

Joe Biden, saliente Vicepresidente estadounidense

La Última Explicación en Roma

“Consuela y a la vez aflige que haya gente aún tan ‘naif’ que cree que lo que ve en el cine ocurre en la realidad. No saben que en el cine el sexo es casi siempre una ficción y probablemente creen que cada vez que John Wayne dispara a su enemigo, cae muerto de verdad”

Bernardo Bertolucci, director de cine italiano, tildando como “ridícula equivocación” la indignación generada por la famosa escena sexual en su película El último tango en París

Un valioso ejemplo

“En Davao yo solía hacerlo personalmente. Simplemente para mostrarles a los muchachos de la policía que si yo lo podía hacer, ellos también”

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, reconociendo que en el pasado, cuando era alcalde de Davao, ha matado personalmente a presuntos delincuentes para dar el ejemplo a la policía

Tan malo como su dueño

“Es posible que Trump Grill sea el peor restaurante de los Estados Unidos. El atractivo del restaurante, como el candidato, es que parece una versión barata de la riqueza”

Nota de la revista Vanity Fair, criticando el restaurante del Trump Tower, propiedad del presidente electo estadounidense

Tan malo como su dueño II

“¿Alguien ha visto los números realmente pobres de la revista @VanityFair? Por el suelo, gran problema, ¡muerta! Graydon Carter, sin talento, ¡fuera!”

Donald Trump, respondiendo desde su cuenta de Twitter

Latinoamérica unida

“El cobarde de Macri mandó a agredir a nuestra canciller para vengarse por la verdad que le dijo hace un año en Uruguay. ¡Cobarde, eres un cobarde Macri, no te metas con las mujeres!”

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, atacando a Mauricio Macri tras acusarlo de ordenar una agresión contra la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez en Buenos Aires

Latinoamérica unida II

“Cobarde es someter al pueblo por la fuerza y no dejarlo expresarse”

Mauricio Macri ¤