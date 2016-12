Un recuento de las victorias y derrotas de los boxeadores argentinos hacia el final del 2016

Bien amigos, quiero comenzar esta nota con las victorias argentinas en boxeo que fueron bastante importantes. El primer caso es el de Bryan Castaño (13-0, 10 KOs), quien el pasado 25 de noviembre le ganó por nocaut técnico en el sexto round al puertorriqueño Emmanuel de Jesús (17-1) y logró capturar el título interino superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Este combate tuvo como escenario el Polideportivo Presidente Juan Domingo Perón, de González Catán, Provincia de Buenos Aires. Este triunfo de Castaño es muy meritorio, ya que es un joven muy disciplinado. Castaño entrena en Los Angeles, o más precisamente en Marina del Rey, en el gimnasio de Marcelo Crudeli, junto a su equipo que encabeza su señor padre. En cada combate, Bryan demuestra que con el sacrificio de entrenar duro, se puede tener como premio este título interino que lo catapulta a una pelea titular por el campeonato superwelter del AMB.

Importante victoria también fue la lograda por la entrerriana Débora “La Gurisa” Dionicius (24-0, 5 KOs), campeona mundial de peso supermosca de la Federación Internacional de Box (FIB) frente a la retadora Michelle “Pressure” Preston (8-8-1, 2 KOs), quien llegaba con la firme promesa de tomar revancha frente a la “Gurisa,” quien cuatro años atrás la derrotara. Pero en esta revancha no hubo sorpresas. La “Gurisa” le dio un repaso boxístico a la neozelandesa ganándole todos los rounds. Este combate se realizó en Navarro, Provincia de Buenos Aires.Otro que lució a gran altura fue el excampeón mundial de peso mosca, Juan Carlos “Cotón” Reveco (36-3, 19 KOs), quien se apoderó del título latino FIB, derrotando al dominicano Diego Luis “Pantera” Pichardo Liriano (16-8-1, 3 KOs). Se vio muy bien el mendocino después de 11 meses de inactividad. Los tres jurados votaron tarjetas iguales de 100 a 89.Por otro lado, el pasado viernes 16 de diciembre la formoseña Marcela “La Tigresa” Acuña (46-6-1, 19 KOs) noqueó en el décimo round a la mendocina Yésica Marcos (27-1-2, 9KOs) y obtuvo el título que estaba vacante de la división supergallo de la FIB. La pelea fue bastante entretenida, a tal punto que en varios pasajes del combate el público aplaudió de pie por la entrega de las dos peleadoras. La “Tigresa”, quien con 40 años todavía sigue dando qué hablar, terminó el combate con un espectacular derechazo que demolió a su rival.Otro combate que colmó las expectativas creadas, fue el agarrón que protagonizaron Jesús “El Forastero” Cuéllar (28-2, 21 KOs) y el angelino Abner Mares (30-2-1, 15 KOs) en el USC Galen Center en Los Angeles. El combate fue muy bueno y satisfizo el paladar boxístico de los espectadores, aunque Cuéllar se fue a la lona por la cuenta de protección en el décimo round. El argentino hizo un gran combate y ya se cocina para el próximo año la revancha. Algo que no me gustó fue el trabajo de los jueces, ya que no logro entender las tarjetas. Uno vio ganar a Mares 117-110; otro falló en favor de Cuéllar 115-112 y el tercero puntuó 116-111 para Mares. Me parece que la tarjeta de 117-110 fue totalmente exagerada y este juez estaba viendo otra pelea en otra parte. Ganó bien Mares, pero no por esos momios.A David “El Pirata” Peralta (26-3-1, 14 KOs) le tocó perder por decisión dividida contra el dominicano Berlin Abreu (14-1) en una pelea de mucha acción en Bethlehem, Pennsylvania. Peralta venía de una victoria muy importante contra el excampeón Robert “Fantasma” Guerrero.También quien perdió su invicto fue Anahí “La Indiecita” Sánchez (14-1) cuando cayó derrotada frente a la finlandesa Eva Wahlstrom (19-0-1) en combate realizado en Helsinki, Finlandia. Aunque Sánchez se lució en algunos rounds, las tarjetas fueron unánimes: 97-94, 97-94, y 98-92.El final del 2016 vio a los boxeadores y boxeadoras de Argentina envueltos en una gran actividad. Esperamos que este 2017 sea tan fructífero como el anterior .Un gancho y nos vemos en la próxima de NOCAUT.¤