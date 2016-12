¿Le gustan las Canciones de Navidad?

En Estados Unidos vas a un supermercado... canciones navideñas. La farmacia... canciones navideñas. En el trabajo, la radio pasa canciones navideñas. Desde Thanksgiving hasta la Noche Buena... canciones navideñas por todas partes.

Los LPs de canciones navideñas siempre vendieron bien. Y discos editados hace mucho tiempo siguen vendiendo Navidad tras Navidad, por eso les conviene a los artistas grabarlos. Las radios saben que su rating se duplica si pasan música navideña en diciembre, ya que es lo que la gente quiere escuchar, por lo menos hasta el 25. Ahora... ¿Esto siempre fue así?La canción navideña es una vieja tradición de Inglaterra, y Estados Unidos adopta la tradición. Pero la época dorada de los discos navideños fueron las décadas de los 30s, 40s, y 50s. Ahí se grabaron todos los temas clásicos, y es cuando prácticamente todo artista importante incursionó en el rubro, grabando su LP. Luego llega la era del rock, y desaparecen los discos navideños, por lo menos de los artistas de rock famosos. Es un interesante indicador que pocos ven. Algunos hablan de la era rock empezando en 1955, pero se olvidan de que Elvis Presley, el símbolo del cambio, grabó su LP de canciones navideñas en 1957 y batió records... Evidentemente Elvis o no Elvis, la sociedad seguía igual. Los Beach Boys pueden considerarse el último grupo importante que saca un disco de canciones navideñas exitoso, en 1963. Fue la despedida.Durante la era rock, que en Estados Unidos empieza en los sesentas y dura hasta los noventas, prácticamente nadie graba un LP de música navideña. La excepción que marca la regla son los Carpenters. Solo unos pocos artistas conocidos graban algún tema aislado: el hoy famoso “Feliz Navidad” de José Feliciano, el “Merry Christmas, the War is Over”, de John Lennon, y el “Last Christmas” de Wham. Y la nota la dan David Bowie y Bing Crosby, que se juntan para un simple de música navideña en 1977. Fue lo último que grabó Bing Crosby en este mundo, ya que fallecería tres semanas después.En 1994 pasan dos cosas notables. En abril se suicida Kurt Cobain, la última esperanza del rock. Y en noviembre Kenny G edita su disco de música navideña, “Miracles”, que vende ocho veces platino.El éxito impresionante de este disco impulsa a otros artistas, y los nuevos tiempos parecen querer revivir los viejos tiempos. Casi todo grupo o artista importante tiene que grabar un disco de música navideña.

ARGENTINA: No nos gusta la música navideña

En Estados Unidos, las canciones navideñas pueden estar en todas partes, pero en la nueva Argentina no se escuchan en ningún lugar. Nadie edita discos de música navideña. Esta es una gran diferencia entre los dos países.

¿Motivos? La explicación más común es la siguiente: A los argentinos no les gusta la música navideña. Es parte del espíritu navideño anglosajón, y no tiene cabida entre los latinos.

Ahora... ¿cómo eran las cosas en la vieja Argentina? Sabemos que Sandro y otros artistas populares grabaron un disco de música navideña en 1965: “En esta Navidad”.

El “Rey” Palito Ortega responde con su single de 1967, “Bienvenida la Navidad”. Y Mercedes Sosa edita un LP completo de canciones navideñas en 1970. Estamos hablando curiosamente de un momento en que estas ediciones en Estados Unidos estaban desapareciendo.

Pero ahí termina la cosa.

Es cierto. A los argentinos, en general, no nos gustan mucho las canciones de Navidad. ¤