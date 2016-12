Se dijo en Noviembre 2016

La Frase de Francisco

“La droga es una herida en nuestra sociedad que atrapa a muchas personas en sus redes. Ellas son víctimas que han perdido su libertad a cambio de esta esclavitud, de una dependencia que podríamos llamar química. Es ciertamente una nueva forma de esclavitud, como otras muchas

que flagelan al hombre de hoy y a la sociedad en general”

La Frase de Mauricio

“Felicitamos a los americanos por la elección y espero que sigamos trabajando en esta relación constructiva, madura e inteligente que hemos iniciado con Barack Obama y esperemos que continúe con el gobierno de Trump, porque lo que queremos es que las comunidades se relacionen y eso sirva para el progreso de ambos países”

TRUMP PRESIDENTE

“El próximo presidente, Donald Trump, y yo no podríamos ser más distintos. Tenemos puntos de vista distintos, pero la democracia estadounidense es más grande que cualquier persona”

Barack Obama, presidente de los Estados Unidos

“Sé que a lo largo de los últimos días la gente se preguntó si Estados Unidos es el país que pensó que era. Las divisiones tras estas elecciones calaron profundo, pero por favor, escúchenme cuando les digo: este país vale la pena, nuestros chicos valen la pena. Crean en Estados Unidos. Luchen por sus valores y nunca, nunca se den por vencidos”

Hillary Clinton, derrotada candidata presidencial demócrata

“Felicitaciones al nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump y al pueblo estadounidense libre. Me atrevo a repetir aquí que la elección de Donald Trump es una buena noticia para nuestro país”

Marine Le Pen, líder política de extrema derecha francesa

“Es más importante que nunca fortalecer las relaciones transatlánticas. Solamente cooperando estrechamente pueden la Unión Europea y Estados Unidos seguir marcando la diferencia a la hora de enfrentar desafíos sin precedentes como Estado Islámico, las amenazas a la soberanía de Ucrania y la integridad territorial, el cambio climático y la migración”

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo y Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea

“Somos y seguiremos siendo estrechos colaboradores en comercio, seguridad y defensa. Estoy deseando trabajar con el presidente electo Donald Trump, construir esos lazos que garanticen la seguridad y la prosperidad en nuestras naciones en los años que vienen por delante”

Theresa May, primera ministra de Reino Unido

“Quien dirija ese enorme país, con su enorme fortaleza económica, su potencial militar, su influencia cultural, tiene una responsabilidad que se siente en todo el mundo. Y los estadounidenses han decidido que esa persona durante los próximos cuatro años sea Donald Trump”

Angela Merkel, canciller alemana

“Nuestro mensaje a Trump es que desarrolle una política estadounidense que no prive a otras naciones de libertad y que no busque su interés nacional en la destrucción de otros países, para que el mundo permanezca en paz y finalice la crisis actual. Pero lo más importante es que debe retirar todas sus tropas de Afganistán. Debe evitar participar en esta guerra perdida que está dañando la reputación, economía y ejército de Estados Unidos”

Zabihullah Mujahid, vocero del Talibán en Afganistán

“Deseamos trabajar con él para defender los principios de no-conflicto, no-confrontación, respeto mutuo y cooperación”

Xi Jinping, presidente de China

“Dios bendiga a Donal Trump. Es hora de hacer lo correcto; es hora de recuperar América”

David Duke, activista y ex líder del Ku Kux Klan

“No hago juicios sobre las personas ni sobre los hombres políticos; sólo quiero entender cuáles son los sufrimientos que su modo de actuar causa en los pobres y en los excluidos”

Papa Francisco

El medio ambiente importa

“El desafío del cambio climático no es técnico, sino ético. Es sobre derechos humanos y deberes humanos. Es el síntoma y no la enfermedad; debemos decidir si somos parte del problema o de la solución. Debe existir un nuevo vínculo entre la política y la economía, y eso no se consigue sin liderazgo”

Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, al anunciar políticas de deforestación cero, reparación de tierras degradadas, y el uso del transporte bajo en emisiones

¿Con rejas o sin rejas?

“Fue esta administración la que concibió como negocio y no como servicio público al Zoo. Es momento de remediar el error haciéndose cargo de su modernización. Los animales en cautiverio, en condiciones adecuadas, no sufren estrés ni se enfrentan a los desafíos de su ambiente, con la amenaza de depredadores, la reducción de hábitats y escasez de alimento”

Francisco Erize, ex presidente de Parque Nacionales, sobre el proyecto de transformar al zoológico porteño en ecoparque

Emergencia social

“Muchos de los que avalaron esta ley se fueron del gobierno sin reconocer la pobreza”

Jorge Triaca, ministro de Trabajo, sobre la ley de emergencia social

Femicidios en aumento

“Los números están a la vista: no está lleno el cementerio de hombres a los que las mujeres mataron, violaron o empalaron, o de tipos desaparecidos y secuestrados para prostitución. Esto no lo dice una ‘feminazi’, lo dice la realidad. Si no, después viene la justificación: ‘La violaron porque tiene la pollera corta, porque estaba sola, porque eran las 4 de la mañana, porque se fue de vacaciones con sus amigas’, y siempre la culpa la tenemos nosotras”

Carla Conte, panelista televisiva

El primer año de Mauricio

“El Gobierno tuvo un primer año de aprendizaje, que en general coincide con el primer año de gobierno que tuvo Mauricio cuando fue jefe de la Ciudad. Con aciertos y con errores, pero madurando con un equipo que va a ser totalmente definido el año que viene, y con una diferencia de complejidad distinta de la Ciudad”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y la alianza Cambiemos

La Migra argentina

“¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres? La Argentina tiene que controlar. Hay una migración muy compleja y no hay ningún tipo de reciprocidad”

Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria

La mirada del gobierno

“Este es un Gobierno con una mirada de derecha. Tiene concepciones ideológicas de derecha, y tiene que aprender que la Argentina es un país federal cuyo PBI está compuesto en un 80 por ciento del mercado interno y en un 72 por ciento por la generación de empleo que generan las Pymes”

Sergio Massa, líder del Frente Renovador

Sería un milagro I

“El Grupo de Trabajo constató que la privación de libertad, al no mediar el procedimiento de desafuero de Milagro Amalia Ángela Sala, se llevó a cabo en contravención del ordenamiento jurídico aplicable argentino, tanto de índole constitucional como legal y derivado de instrumentos internacionales”

Setondji Roland Adjovi, presidente relator del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, reclamando que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, sea puesta en libertad

Sería un milagro II

“Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a la evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria. La evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación”

Comunicado conjunto de la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Videla, Menem… ¿Macri?

“Ya hemos tenido este tipo de modelo, con los militares y en los años 90. No consiguen efectivamente dar resultados en términos de un modelo de desarrollo. Esperemos que haya tiempo de modificaciones y rectificaciones. El punto hoy es que lentamente nos hemos ido deslizando como país, y sobre todo como gobierno, hacia una política que ya vivimos”

Roberto Lavagna, ex ministro de Economía y dirigente del Frente Renovador-UNA

Videla, Menem… ¿Macri? II

“Me sorprende su visión. No lo imaginaba haciendo la misma comparación que Hebe de Bonafini diciendo que el gobierno de Macri es la dictadura. Es un régimen totalmente diferente, tenemos un régimen de flotación cambiaria, que nos permite amortiguar los movimientos del exterior”

Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas

Margarita no tira piedras

“Estoy necesariamente más cerca de Sergio Massa, porque cuando la ciudadanía votó hace un año atrás dijo que el gobierno es de Macri y todos los demás son la oposición. Yo no formo parte del gobierno de Cambiemos. En cambio, con Massa estamos objetivamente en un espacio de oposición cooperativa que construimos todos los días. No somos La Cámpora, que tira piedras al Gobierno para que fracase”

Margarita Stolbizer, diputada y líder de GEN

D E P O R T I V A S

Es verdad, aunque usted no lo crea

“Con estos jugadores me veo campeón del mundo”

Edgardo Bauza, DT de la Selección Nacional de fútbol

Sospechoso, el Willy

“La Copa Davis en realidad ha tenido muchos altibajos en su historia. En realidad, hubo mucha gente que se metió en el medio, la verdad quedó muy desdibujada para mí, porque sucedieron cosas extrañas de dóping, de esto y aquello. Muchas cosas se taparon... Y bueno, hay que esperar”

Guillermo Vilas, ex tenista argentino

Messi está triste

“(Lionel) Messi en Barcelona es feliz. Acá pareciera que no se lo puede permitir. Es tanta la angustia que vivimos que no lo dejan ser feliz, porque el entorno no es bueno, el equipo no logra jugar bien. Sin Messi no hubiésemos pasado la primera ronda del Mundial. Cuando todo parece que se cae en Argentina, aparece Messi y construye. Pero no es feliz porque es un escenario de rencores. Vivimos así”

César Luis Menotti, ex DT de la Selección Nacional

Habla la patrona, ¿vió?

“Si las decisiones las toma el grupo, está perfecto. Pero acá hay un tema fundamental, porque a mí me vienen las informaciones. Los jugadores de fútbol no hablan, pero sí dejan hablar a sus mujeres. Y eso me parece vergonzoso”

Diego Maradona, ex futbolista y ex técnico de la Selección Nacional

I N T E R N A C I O N A L E S

Una toallita para el Chapo

“Se me están olvidando las cosas. Para ir al baño a bañarme, se me olvida la toalla. Se me olvidan cosas que tengo que platicar con el abogado. El medicamento me trae muy mal, pero lo necesito y se lo pido al doctor”

Joaquín "El Chapo" Guzmán, capo del cartel de Sinaloa, encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Juárez, México

¿Al horno Colombia?

“Sería una tragedia para Colombia que, teniendo en la puerta del horno un acuerdo, se retrotrajera y recomenzara la oleada de violencia que hemos padecido durante más de medio siglo”

Humberto de la Calle, titular del equipo negociador del

Gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC

Gracias por los servicios

“Honestamente, la gente está cada vez más tonta. Ya nadie chequea nada, así es como Donald Trump fue elegido. Yo decía cualquier cosa que se me ocurría y la gente lo creía. Mis sitios fueron levantados por los seguidores de Trump todo el tiempo. Creo que Trump está en la Casa Blanca por mí”

Paul Horner, escritor de noticias falsas publicadas en diferentes sitios de social media

Futuro

“Si tienen nostalgia por la época en la que se hacía callar a los negros, los homosexuales debían esconderse, los inmigrantes eran invisibles y las mujeres estaban en la cocina, el senador Sessions es su hombre”

Luis Gutiérrez, congresista demócrata, sobre el nombramiento de Jeff Sessions como futuro fiscal general de los Estados Unidos

Una época muy jodida

“Estamos claramente en un momento difícil para la causa de los derechos humanos. Guerras brutales están arrasando Oriente Medio y partes de África, hay gobiernos autoritarios operando en lugares como Rusia, China, Egipto o Turquía, y demagogos lanzando mensajes de intolerancia y xenofobia incluso en democracias establecidas en Europa y Estados Unidos”

Kenneth Roth, presidente de Human Rights Watch, organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1997

