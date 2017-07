Flan Casero

Lugar de residencia: Corona, CA



He dedicado mi vida a asistir a las personas en el despertar de la conciencia. Con esto me refiero a vivir una vida más conectada con la naturaleza, con la sabiduría y con el espíritu, sanando los patrones de comportamiento que nos encierran en el miedo y el sufrimiento. He comenzado este trabajo en Argentina, siendo una de las pioneras en el movimiento de la salud natural y el cambio de conciencia. En 1986 formé el grupo de Teatro Místico, con el cual ofrecíamos mensajes de crecimiento a través del humor. Actualmente soy productora del programa en español de la Conscious Life Expo de Los Angeles, el evento anual más importante a nivel internacional sobre temas que nos ayudan a vivir una vida más sana, positiva, y a expandir nuestra visión de la realidad.