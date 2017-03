Berenjenas al escabeche

Uno de los deportistas más notables de la Argentina visita Los Angeles. ¿Lionel Messi? ¿Emanuel Ginóbili? ¿Juan Martín Del Potro? No, probablemente usted ni siquiera ha oído hablar de él. Se llama Juan “Jean” Maggi, y no se destaca en ninguna disciplina en particular, sino en varias. Practica esquí, golf, tenis, básquet, deportes acuáticos… y es “discapacitado motriz”.