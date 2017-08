Perfil: Omar Bizaro

Lugar de residencia:

Orange County, California

Háblenos de su negocio:

Desde que llegué a este país pasé por los mil oficios, empezando por limpieza de casas, oficinas, vendedor de ollas, peluquero, vendiendo cursos de inglés, albañil y otros, pero en el '87 comencé a trabajar en la línea de restaurantes y desde entonces seguí en esto. Por supuesto que así suena fácil, pero mis grandes batallas las tuve que pasar. Finalmente, en el 2001, decidí que lo mejor sería trabajar por mi cuenta en este mismo rubro y ahí nació Empanada Man, que me ha dado una satisfacción muy grande al servir a la comunidad todos estos años. Toda mi familia estuvo involucrada con un apoyo incondicional, lo cual siempre he agradecido y ahora estamos cosechando los frutos del gran esfuerzo.

¿Cuándo llegó a Estados Unidos?:

Llegué ilegalmente por Tijuana en septiembre de 1977 y en 1986 obtuve mi ciudadanía estadounidense.

¿Qué es lo que más le gusta de este país?:

Las oportunidades, que dan la posibilidad de tener una buena calidad de vida y donde se puede planificar, hay organización. Y por supuesto, la democracia.

¿Qué cambiaría?:

En los últimos 20 años vengo viendo una decadencia en la educación y sería muy importante que los gobiernos pusieran más atención a esto, aunque sabemos que la mejor manera de gobernar es no educar a la gente.

Rincón preferido del sur de California:

Laguna Beach y toda la costa en general, aunque siendo de Mendoza, la montaña también tiene su lugar en mi corazón.

¿Qué es lo que más extraña de Argentina?:

La familia, los viejos amigos y las comidas que siempre tienen un sabor especial, y por supuesto las trasnochadas.

¿Por qué cree que Argentina debería ser nuevamente una potencia?:

Muy difícil la pregunta, pero antes de emigrar, recorrí bastante y pude observar las incalculables riquezas de Argentina y comparando con otros países, eso ya sería una buena razón. De todas formas, me quedan dudas si alguna vez lo fue.

¿Por qué cree que estamos como estamos?:

La mentalidad de la gente, se creen cualquier cosa y no aprenden de las experiencias pasadas, no les gusta trabajar duro, la educación cayó un 100 % y los gobiernos no ayudan para nada.

Los tres argentinos más ilustres de nuestra historia:

No es justo solamente nombrar a tres, hubo y hay muchísimos pero bueno, por el lado de los deportes: Fangio, Monzón, Maradona y Messi.

Hobbies:

La música, las carreras de autos y reunirme con familiares y amigos.

¿Tango, folclore o rock?:

Rock, rock, folklore.

Un libro:

The power of Habit, de Charles Duhigg.

Una película:

Falling Down, con Michael Douglas.

Película argentina favorita:

El Secreto de sus Ojos.

Actor:

Ricardo Darín.

Actriz:

No tengo una actriz favorita.

Una canción:

Muchas, en mis 20: Penumbras, de Sandro; después de mis 40: Paradise by the Dashboard Light, de Meat Loaf.

Un héroe/heroína de la vida real, más allá de familiares y amigos:

En estos momentos pienso en el Papa Francisco.

Un sueño realizado:

Mirar mi vida en una escalera ascendente es un sueño realizado.

Un sueño por realizar:

Seguir viajando por este maravilloso mundo con Roxanna, mi esposa y compañera.¤