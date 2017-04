Perfil: Ana Carolina Jovenich

Lugar de residencia: Corona, CA



Háblenos de su negocio / profesión:

He dedicado mi vida a asistir a las personas en el despertar de la conciencia. Con esto me refiero a vivir una vida más conectada con la naturaleza, con la sabiduría y con el espíritu, sanando los patrones de comportamiento que nos encierran en el miedo y el sufrimiento. He comenzado este trabajo en Argentina, siendo una de las pioneras en el movimiento de la salud natural y el cambio de conciencia. En 1986 formé el grupo de Teatro Místico, con el cual ofrecíamos mensajes de crecimiento a través del humor. Actualmente soy productora del programa en español de la Conscious Life Expo de Los Angeles, el evento anual más importante a nivel internacional sobre temas que nos ayudan a vivir una vida más sana, positiva, y a expandir nuestra visión de la realidad.

Pablo Sebastián Della Bella Lugar de residencia:

North Hollywood, CA



Háblenos de su profesión:

Soy músico, bajista. Empecé tocando salsa cubana en Buenos Aires y fui director de la orquesta en Royal Caribbean. Luego gané una beca para el “Berklee College of Music” en Boston, MA, donde fundé con mi socio una de las bandas de bodas y eventos más exitosas de la región, “Sweet Tooth and the Sugarbabies”. Leer más...