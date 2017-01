Perfil: Ángel Ricardo Echeverría

Nombre:

Ángel Ricardo Echeverría

Lugar de residencia:

Studio City, CA.

Háblenos de su Profesión:

Soy el socio-dueño (conjuntamente con Julie Friedgen) de The Tango Room Dance Center, in Sherman Oaks, CA. y por los últimos veinte años soy anfitrión del lugar con Julie cada sábado por la noche. Nuestra milonga, que gracias a Dios tiene mucho éxito, se llama El Encuentro. Todos los martes y jueves por la noche, Julie y yo enseñamos tango para principiantes, además de estudiantes intermedios y avanzados. Lo que comparto es el conocimiento de tango que recibí de los viejos milongueros en las milongas de Buenos Aires. Empecé en 1958, he estado bailando tango durante casi sesenta años y es un honor para mí poder compartir mi tango con nuestros estudiantes.

¿Cuando llegó a Estados Unidos?

En marzo de 1974.

¿Qué es lo que más le gusta de este país?

El orden y la disciplina.

¿Qué cambiaría?

Algún Presidente… y las leyes de inmigración.

Rincón preferido del sur de California:

Carpintería, las playas y la pequeña simplicidad de sus casitas.

¿Qué es lo que más extraña de Argentina?:

Los amigos del río, Olivos, mi familia, y los domingos.

¿Por qué cree que Argentina debería ser nuevamente una potencia?:

Porque es un país muy rico naturalmente y por su gente laboriosa.

¿Por qué cree que estamos como estamos?:

Por los corruptos gobernantes de muchos años.

Los tres argentinos más ilustres de nuestra historia:

El Papa Francisco, René Favaloro, y Osvaldo Pugliese.

Hobbies:

Pintar y bailar tango.

¿Tango, folclore o rock?:

Tango.

Un libro:

El Varón Domado, de Esther Vilar, un buenísimo libro que mucha gente debería leer.

Una película:

Gigi.

Película argentina favorita:

La Guerra Gaucha.

Actor:

Enrique Muiño.

Actriz:

Deborah Kerr.

Una canción:

Escuchame Manón, de Pugliese-Chanel (tango).

Un héroe/heroína de la vida real, más allá de familiares y amigos:

José de San Martín.

Un sueño realizado:

Tener lo que Dios me dio: dos hijos y Julie, mi pareja de vida.

Un sueño por realizar:

Poder seguir enseñando tango a los no videntes por muchos años más.¤