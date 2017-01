Página de Humor • Enero 2017

Parientes

Una mujer para ofender a su marido le dice:

-Mejor me hubiera casado con el diablo.

Él sonríe y le contesta:

-No habrías podido, el casamiento entre parientes es incesto y está prohibido.

Hay que tener paciencia

Un pobre paisano estaba acostado en su cama, con una enfermedad terminal, y le quedaban pocas horas de vida. De repente huele el aroma de la comida que más le gustaba: unas empanadas caseras de carne recién hechas.

Para él no había nada mejor en el mundo que las empanadas de su mujer Cirila.

Haciendo un esfuerzo sobrehumano dirigiéndose al comedor, empieza a percibir el vapor que lleva el aroma a masa de carne y cebolla que desde la cocina emanaba.

Llega hasta la mesa de madera donde se encontraban extendidas las suculentas empanadas doraditas, recién hechas y toma una, viendo que sus esfuerzos habían valido la pena, sería como su último deseo, cuando repentinamente... ¡Zás...! siente un fuerte golpe de cucharón en la cabeza que merma sus facultades y casi lo hace caer presa de la debilidad de sus piernas.

Tratando de no desplomarse al suelo hace un giro por voltear la vista, alcanza a ver a su mujer con un cucharón de hierro en la mano, diciéndole:

- ¡Ni se te ocurra,....! ¡Son pa'l velorio...!

Genética

Una niña saliendo del colegio le pregunta a su mamá:

- ¡Mamá, mamá! La maestra dice que soy muy inteligente, ¿podrías decirme de quién heredé la inteligencia?

A lo que le respondió su mamá:

- Será de tu padre, porque yo aún conservo la mía.

Mudanza

La mujer recién divorciada, pasó el primer día muy triste empacando sus cosas en baúles y maletas y su mobiliario en grandes cajas.

El segundo día vinieron y recogieron sus pertenencias y muebles.

Al tercer día, se sentó en el suelo del comedor vacío, puso música suave, dos velas, dos kilos de langostinos, un plato de caviar y una botella de vino blanco frío hasta más no poder. Cuando terminó de comer, desmontó todas las barras de las cortinas de cada cuarto, les quitó los tapones de los extremos y dentro les puso las sobras de langostinos y caviar. Luego las colocó de nuevo con sus tapones en los extremos.

Cuando el marido regresó a la casa se mudó con nuevos muebles y con nueva novia. Todo fue perfecto los primeros días. Lentamente, la casa empezó a oler feo. Trataron de todo, limpiaron, trapearon y airearon toda la casa. Los ventiladores fueron chequeados por si hubiera ratones muertos y las alfombras fueron lavadas. En cada esquina se colgaron perfumadores de aire. Se gastaron cientos de desodorantes de ambientes. Hasta pagaron para cambiar todas las caras alfombras de la casa.

Nada funcionó. Nadie volvió a visitarlos, los trabajadores se negaban a trabajar en la casa y hasta la mucama renunció. Finalmente, el ex-marido y la novia tuvieron que irse de allí ya desesperados.

Todavía al mes no habían encontrado a quién venderle la hedionda casa. Inclusive los vendedores se negaban a responder a sus llamadas. Decidieron gastar muchísimo dinero comprando una nueva casa.

La ex esposa llamó al hombre para asuntos del divorcio y le preguntó cómo estaba. Él le contestó que bien, que estaba vendiendo la casa, pero sin decirle las verdaderas razones. Ella lo escuchó con mucha calma y le dijo que extrañaba mucho la casa y que hablaría con los abogados para arreglar los papeles con tal de conseguir la casa de nuevo. Sabiendo que su ex esposa no tenía la menor idea del mal olor, él aceptó la negociación por una décima parte del precio real de la casa con tal de que ella firmara ese mismo día. Ella aceptó y en menos de una hora él le mandó los papeles para firmarlos.

Una semana más tarde el hombre y su novia se pararon en la puerta de la vieja casa con una sonrisa en los labios viendo cómo empacaban todos sus muebles y los metían en un camión camino a su nueva casa... incluyendo las barras de las cortinas…

La segunda

Los médicos estamos acostumbrados a que nos llamen por teléfono a cualquier hora. Una noche me despertó un hombre a cuya esposa ya había atendido antes.

- Siento molestarlo tan tarde -me dijo- pero creo que mi mujer tiene apendicitis.

Aún medio dormido, le recordé que yo le había quitado el apéndice a su esposa dos años atrás.

- Nadie tiene un segundo apéndice - exclamé.

- Doctor, quizás usted no haya oído hablar de un segundo apéndice –contestó- pero sí de que podemos tener una segunda esposa. ¤