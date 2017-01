Enero

Capricornio

22 Diciembre - 19 Enero:

En una parte de tu mente hay una inquietud constante que te dice que debes vivir la vida al máximo. Tal vez sea un aviso de que estás haciendo muy poco por escapar de la monotonía. Por otra parte, es tiempo de ajustar las clavijas a alguien que está abusándose de ti.

Tus números de la suerte: 8, 12, 41, 52.

Acuario

20 Enero - 18 Febrero:

Este mes, te sientes creativo/a y tu mente rebosa de ideas para enaltecer tu estilo de vida. Asegúrate de conseguir esa oportunidad que necesitas para expresarte. Los asuntos financieros te retienen y ponen en duda la concreción de ese proyecto excitante.

Tus números de la suerte: 3, 16, 29, 87.

Piscis

19 Febrero - 20 Marzo:

Hace tiempo sientes un cosquilleo inexplicable. Ahora sabes de qué se trata. Sin embargo, este cambio de ideas a mitad de un proyecto personal puede hacer que dejes sin respuestas a muchos que tenían depositadas su fe en ti. No te preocupes: si les ofreces una explicación honesta, ellos sabrán entenderte.

Tus números de la suerte: 2, 12, 24, 44.

Aries

21 Marzo - 19 Abril:

Tu abordaje concienzudo y tu paciencia harán una gran diferencia a medida que intentes acercarte a alguien y le demuestres cuánto te interesas. Los acontecimientos recientes te han distraído, obligándote a dejar de prestar atención a ciertas cosas. El espacio y la privacidad son cuestiones importantes para ti. Tus números de la suerte: 3, 6, 36, 95.

Tauro

20 Abril - 20 Mayo:

Harás bien en tomarte un respiro de tu rutina habitual. Efectúa algunos cambios y no seas tan predecible. Un poco de incertidumbre servirá para sazonar un poco las cosas. Te has dado el lujo de quedarte estancado en la rutina, y ahora debes hacer algo nuevo para que todos los días no parezcan lo mismo.

Tus números de la suerte: 5, 15, 57, 81.

Géminis

21 Mayo - 21 Junio:

Tus amigos están impacientes contigo y te presionan para que hagas más que un esfuerzo. Escucha con atención, ya que podrían estar en lo cierto. Procura destinar más tiempo a la relajación; busca calmar tu estado de ansiedad. Asegúrate de no estar andando en piloto automático.

Tus números de la suerte: 6, 16, 27, 58.

Cáncer

22 Junio - 22 Julio:

Podrías experimentar problemas para concentrarte, ya que las cuestiones profesionales generan preocupación y no encuentras un hombro sobre el cual apoyarte. Echa un vistazo a tus objetivos a largo plazo. No estás tan mal después de todo. Sin embargo, ahora, cuando vuelves la vista, notas algunas imperfecciones que antes no conseguías ver.

Tus números de la suerte: 7, 17, 48, 95.

Leo

23 Julio - 22 Agosto:

Una fecha importante se avecina y haces lo posible por sacarla de tus pensamientos. Sin embargo, esto no es ninguna solución. Debes comenzar a organizarte para esto si no quieres pasar un mal momento. Este mes, mantente atento/a a la posibilidad de un nuevo encuentro.

Tus números de la suerte: 0, 10, 25, 38.

Virgo

23 Agosto - 22 Septiembre:

Noticias provenientes de lugares lejanos te traen cierta preocupación en relación a cuestiones familiares. Sin embargo, no hay nada verdaderamente preocupante que debas temer. Los demás se encuentran viviendo sus propias vidas y tienes que dejarlos ser y hacer a su manera.

Tus números de la suerte: 4, 17, 69, 83.

Libra

23 Septiembre - 23 Octubre:

Las aguas podrían mostrarse un tanto agitadas en el plano de los sentimientos. Ten cuidado de aquellos amigos que se ofrecen a intervenir como mediadores en tu relación amorosa. Realmente, no necesitas un vocero de prensa en tus asuntos privados.

Tus números de la suerte: 8, 17, 24, 62.

Escorpio

24 Octubre - 21 Noviembre:

Lejos del mundanal ruido es donde deberías estar. Te alejas de las fiestas y los lugares atestados de gente. Ahora optas por pasar un tiempo de calma y paz en el hogar. Una sensación de gran satisfacción hay en tu interior cuando apoyas la cabeza en la almohada.

Tus números de la suerte: 7, 15, 58, 69.

Sagitario

22 Noviembre - 21 Diciembre:

Una persona que conoces desde hace poco te ha soltado la mano, y esto te ha caído verdaderamente mal. Pronto conocerás a alguien que te ayudará a recobrar la confianza en las personas. No obstante, de momento, podrías ocultarte en tu capullo más que de costumbre.

Tus números de la suerte: 6, 18, 57, 64. ¤

