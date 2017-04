Talento argentino en el sur de California

Sí, amigos de El Suplemento, hoy quiero presentarles a este amigo argentino muy talentoso llamado Cristian Castro, quien nació en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Desde muy temprana edad comenzó a dar qué hablar por su ingenio e imaginación, a tal punto que a los 11 años, cuando cursaba el séptimo grado, diseñó una maqueta para una competencia de jóvenes talentos. Ganó esa competencia y sus compañeros del grado lo convirtieron en ídolo, ya que el premio mayor de esta competencia era un viaje de vacaciones para todo el grado.

Siempre le fascinaba el funcionamiento de las cosas, entonces inspeccionaba y desmantelaba todo tipo de juguete y máquina que encontrara para después reimaginar y armar piezas en una nueva creación artística.Lo que Cristian hace es realmente digno de admiración, pues con restos viejos de autos, electrodomésticos, aviones y otros materiales, construye verdaderas obras de arte de distintas dimensiones. Imagínense entrar a Portos Bakery y Café y un chef robot te saluda y empieza a enumerarte los especiales del día. Él hizo ese robot que se llama “Rauli”, porque así le decían a Raúl Portos cuando era niño. Hasta puede convertir alas de aviones en escritorios. Aviones que eran chatarra, hoy son figuras de enorme valor artístico.Castro llegó a Los Angeles en 1999. Aquí siguió desarrollando su carrera como diseñador industrial y artista contemporáneo. Ha trabajado como diseñador y productor de partes y materiales prototipos para ómnibus eléctricos en E-Bus, de Downey. Sus clientes incluyen empresas importantes de industrias varias.Tras una pregunta que le hice sobre de dónde sacaba las ideas para sus obras, me contó una anécdota: “Recuerdo, por ejemplo, que cuando hice ese cangrejo, me inspiré en un viejo Volkswagen de una vecina; siempre que lo veía me lo imaginaba como un enorme cangrejo. Y sabés, tiempo después me conseguí un modelo igual y lo convertí en cangrejo”.Castro comenta que tiene muchas ganas de hacer una exhibición de sus obras. Mientras tanto, pueden disfrutar varias de sus creaciones en su página web: cristiancastroartdesign.com