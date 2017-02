50 años de la Asociación Argentina

Es un sensacional éxito para la Asociación Argentina de Los Angeles poder festejar su 50 aniversario, y desde este medio felicitamos a la actual Comisión Directiva y a todas las personas que a través de los años con su trabajo desinteresado de alguna manera hicieron esto posible. Los que conocen en detalle la historia de esta emblemática organización saben que no fue fácil llegar hasta aquí. En el camino quedaron algunos momentos dramáticos donde el futuro era incierto. Pero el profundo deseo de muchas personas dentro de la comunidad local de seguir teniendo a la organización como punto de referencia fue determinante para su supervivencia y crecimiento.

La idea de formar una organización argentina nace en agosto de 1966. La realidad para la comunidad local de esos tiempos lejanos era muy distinta a la de hoy. No existía internet, y la televisión no daba las opciones que tenemos hoy. Las llamadas telefónicas a la Argentina no eran baratas, y los vuelos prohibitivos. Todas estas cosas empujaban hacia una unión de los argentinos locales, la creación de un espacio donde la lejanía se sentiría menos, y los problemas comunes se discutirían para ver si había una solución. El nacimiento oficial de la organización es el 28 de febrero de 1967, cuando se presenta la solicitud de incorporación a la Secretaría de Estado de California. Al mismo tiempo se aprobó un estatuto, se formaron distintas comisiones y subcomisiones, y como dicen… el resto es historia.

Los vuelos chárter a la Argentina

Hubo una actividad clave que marca los primeros años de la Asociación: la organización de vuelos chárter a la Argentina. Lo que nació como algo improvisado para que un grupo de miembros pudieran viajar a la Argentina pagando un precio mucho menor a lo que cobraban las distintas aerolíneas, se convirtió en una actividad lucrativa que le reportaba dos cosas importantes a la flamante Asociación: miembros y recursos.

Recordamos que era necesario ser socio activo para participar de la gran oferta de los vuelos charter, y esto generaba un aumento en la cantidad de socios. El dato histórico es que de 80 pasajeros transportados ida y vuelta en 1967, se pasó a 785 en 1973. 1974 parecía que iba a ser otro año record, cuando poco antes de Navidad comenzaron los problemas. Los funcionarios argentinos de repente se tornaron difíciles de tratar, y aparecieron las excusas típicas cuando éstos no quieren hacer algo. Muy poco después, los directivos de la Asociación tuvieron que reconocer la realidad. El gobierno argentino de Isabel Perón se había puesto en contra de un arreglo que veían como contrario a los intereses a largo plazo de la aerolínea estatal. De esta manera el gobierno argentino le propiciaba un terrible golpe a los intereses de la Asociación.

Sede social propia y grandes eventos

Por suerte, los años buenos pudieron ser aprovechados. El fin de la etapa de los vuelos charter encontró a la Asociación con una buena cantidad de socios aportantes (casi 2000) y con algo de dinero ahorrado. Esto fue suficiente para intentar la compra de la primera sede social propia. Recordemos que durante los primeros tres años de la organización, los miembros se reunían en salones ajenos. Esto cambió en diciembre de 1969, durante la presidencia de Mauricio Tubert, cuando se alquiló el primer lugar en 5818 W 3rd. St. Era un edificio bonito de varias habitaciones. Esta fue la sede social por varios años, hasta diciembre de 1974, cuando todos se mudaron al primer lugar propio: 6319 Colfax Ave., en North Hollywood. Existieron un par de mudanzas adicionales hasta que el comienzo de los años noventas encuentran a la organización en la dirección de Burbank donde está ahora.



Durante los años de bonanza, y también los otros, la Asociación se hizo conocida como un especie de centro cultural para la comunidad argentina local. Fue organizadora -a veces en colaboración con las autoridades culturales argentinas- de la presentación en Los Angeles de varios números artísticos argentinos, como Ariel Ramírez y su Misa Criolla, o Los de Suquía. Algunas de estas presentaciones se hacían en teatros locales, por la gran cantidad de gente que quería asistir. Por otro lado, todos los años se organizaban diversos eventos sociales, que permitían a los argentinos de la región poder compartir algunas horas juntos. Son especialmente recordados los Grandes Bailes Gala para festejar el Día de la Independencia, y donde se elegía la Reina de la Asociación. Muchos de los objetivos que animaron a los argentinos de entonces siguen hasta el día de hoy.

La Asociación hoy

El 2017 encuentra a la Asociación Argentina de Los Angeles en un mundo totalmente distinto al de 1967. Gracias a Facebook, Skype, y las tarjetas telefónicas, es posible estar en contacto con la Argentina y con otros argentinos todo el tiempo, aunque las distancias sean las de siempre. Ya no es tan obligatorio juntarse con otros argentinos que viven aquí para compartir cosas, y esto ha afectado negativamente a todas las organizaciones como AALA. Por otro lado, vivir en Los Angeles hoy es muy distinto a lo que era en los sesentas. Y no es necesario ser argentino para saberlo. Tiempo escaso para juntarse, un clima laboral más exigente, problemas en las autopistas que desalientan los traslados…. Basta decir que la realidad hoy ofrece un serio desafío a cualquier organización que no encuentra una manera de adaptarse a los cambios y ofrecer algo que le sirva a la comunidad.

Esperemos que esta organización, tan querida por la comunidad local, encuentre la gente y las respuestas necesarias para seguir por muchos años más. ¤